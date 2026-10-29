Social & Tech 29.10.2026

Το μέλλον της ασφάλειας είναι εδώ – Πώς η σκέψη σου γίνεται το αδιάσπαστο ψηφιακό σου κλειδί

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Η τεχνολογική επανάσταση που μετατρέπει τα μοναδικά εγκεφαλικά σου κύματα στον πιο ασφαλή κωδικό πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί ποτέ
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου και υπολογιστή (BCI) επιτρέπει την ταυτοποίηση μέσω της σκέψης.
  • Χρησιμοποιούνται αισθητήρες EEG σε gadgets για την καταγραφή μοναδικών εγκεφαλικών μοτίβων (passthoughts).
  • Η μέθοδος θεωρείται απρόσβλητη από hackers, καθώς η νευρωνική δραστηριότητα δεν μπορεί να αντιγραφεί.
  • Αναμένεται να αντικαταστήσει σταδιακά τους παραδοσιακούς κωδικούς πρόσβασης στην καθημερινή χρήση.
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Αν ανήκεις σε εκείνη την τεράστια κατηγορία χρηστών που παλεύουν καθημερινά να θυμηθούν δεκάδες διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης, μπερδεύουν τα κεφαλαία με τα σύμβολα ή εκνευρίζονται κάθε φορά που το Face ID αποτυγχάνει στο σκοτάδι, τότε τα νέα από τον χώρο της τεχνολογίας θα σε ενθουσιάσουν. Η εποχή που χρειαζόταν να αποστηθίζεις πολύπλοκα συνθηματικά ή να βασίζεσαι αποκλειστικά στα δακτυλικά σου αποτυπώματα φαίνεται πως φτάνει οριστικά στο τέλος της. Η επιστήμη πραγματοποιεί ένα τεράστιο άλμα προς το μέλλον, φέρνοντας στο προσκήνιο μια μέθοδο ταυτοποίησης που μέχρι πρόσφατα ανήκε μόνο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Σειρά από φορητούς υπολογιστές σε ξύλινο τραπέζι, με οθόνες που δείχνουν κώδικα και δεδομένα, σχετιζόμενα με το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης.
Pexels

Στο επίκεντρο αυτής της ψηφιακής επανάστασης βρίσκεται η τεχνολογία διεπαφής εγκεφάλου και υπολογιστή, γνωστή και ως Brain-Computer Interface (BCI), η οποία καταγράφει και αποκωδικοποιεί τη δραστηριότητα των νευρώνων σου σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους αισθητήρες εγκεφαλογραφήματος (EEG) που ενσωματώνονται σε διακριτικά gadgets, όπως έξυπνα ακουστικά ή ελαφριά γυαλιά, το σύστημα είναι σε θέση να αναγνωρίσει το μοναδικό «αποτύπωμα» που παράγει ο εγκέφαλός σου όταν σκέφτεσαι μια συγκεκριμένη λέξη, εικόνα ή μοτίβο. Όπως ακριβώς δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι με το ίδιο δακτυλικό αποτύπωμα, έτσι και οι εγκεφαλικές σου αποκρίσεις είναι απόλυτα μοναδικές για εσένα.

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Αυτό σημαίνει πως το μόνο που θα χρειάζεται να κάνεις στο εγγύς μέλλον για να ξεκλειδώσεις το smartphone, τον υπολογιστή σου ή ακόμα και την είσοδο του σπιτιού σου, είναι να εστιάσεις τη σκέψη σου για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αν θέλεις να μάθεις πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία, γιατί θεωρείται παντελώς απρόσβλητη από τους hackers, αλλά και πότε αναμένεται να μπει στην καθημερινότητά μας, συνέχισε να διαβάζει.

Unsplash
Unsplash

Πώς τα εγκεφαλικά κύματα αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς κωδικούς

Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται στην ανάλυση των ηλεκτρικών σημάτων που εκπέμπει ο εγκέφαλός σου όταν επεξεργάζεται μια συγκεκριμένη πληροφορία. Κάθε φορά που αναλογίζεσαι μια αγαπημένη μελωδία ή μια συγκεκριμένη εικόνα, παράγεται ένα ξεχωριστό νευρωνικό μοτίβο, γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως passthought. Αντί λοιπόν να πληκτρολογείς χαρακτήρες σε μια οθόνη, η συσκευή σου ««ακούει»» το εγκεφαλικό σου σήμα και το συγκρίνει με το καταγεγραμμένο σου προφίλ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου, προσφέροντας μια αόρατη και εντελώς ανεμπόδιστη εμπειρία χρήσης.

Pexels
Pexels

Το αδιάσπαστο τείχος προστασίας απέναντι σε hackers και υποκλοπές

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των εγκεφαλικών κωδικών είναι η απόλυτη ασφάλεια που προσφέρουν, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να υποκλαπούν ή να αντιγραφούν. Ένας hacker μπορεί να υποκλέψει το password σου ή ακόμα και να δημιουργήσει ένα πλαστό δακτυλικό αποτύπωμα, όμως δεν μπορεί να αναπαράγει τη ζωντανή νευρωνική σου δραστηριότητα. Επιπλέον, επειδή το εγκεφαλικό σήμα επηρεάζεται άμεσα από τη συναισθηματική σου κατάσταση, αν κάποιος προσπαθήσει να σε εξαναγκάσει να ξεκλειδώσεις τη συσκευή σου παρά τη θέλησή σου, το άγχος θα αλλοιώσει το μοτίβο και το σύστημα θα μπλοκάρει αυτόματα την πρόσβαση.

Unsplash
Unsplash

Η μετάβαση στην καθημερινή χρήση και τα επόμενα βήματα

Παρόλο που η ιδέα αυτή ξεκίνησε από ερευνητικά εργαστήρια και ιατρικές εφαρμογές, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν πλέον δισεκατομμύρια για να τη φέρουν στην ευρεία καταναλωτική αγορά. Οι αισθητήρες γίνονται όλο και πιο μικροί, αόρατοι και ακριβείς, επιτρέποντας την ενσωμάτωσή τους σε συνηθισμένα αξεσουάρ όπως τα Bluetooth ακουστικά. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η ταυτοποίηση μέσω της σκέψης αναμένεται να αντικαταστήσει σταδιακά κάθε μορφή passcode, επαναπροσδιορίζοντας πλήρως τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον ψηφιακό μας κόσμο.

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