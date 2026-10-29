Μουσικά Νέα 29.10.2026

Ο Neil Young τα βάζει ξανά με τον Donald Trump – Το τραγούδι που έγινε αιτία νέας δικαστικής μάχης

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Ο Neil Young κατέθεσε αγωγή 10 εκατ. δολαρίων κατά της πολιτικής επιτροπής του Donald Trump, καταγγέλλοντας μη εξουσιοδοτημένη χρήση του «Rockin' in the Free World»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Neil Young κατέθεσε αγωγή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της πολιτικής επιτροπής του Donald Trump.
  • Η αγωγή αφορά την παράνομη χρήση του τραγουδιού "Rockin' in the Free World" σε προεκλογικές εκδηλώσεις.
  • Ο Young υποστηρίζει ότι η χρήση του τραγουδιού παραβιάζει τα πνευματικά του δικαιώματα και δημιουργεί παραπλανητική εντύπωση στήριξης.
  • Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Young αντιδρά στη χρήση της μουσικής του από τον Trump, καθώς υπήρξε παρόμοια υπόθεση το 2020.
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Ο Neil Young επανήλθε με νέα νομική κίνηση κατά της πολιτικής επιτροπής του Donald Trump, καταθέτοντας αγωγή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο λόγος; Η επαναλαμβανόμενη χρήση του εμβληματικού του τραγουδιού «Rockin’ in the Free World» σε προεκλογικές εκδηλώσεις, χωρίς την απαραίτητη άδεια. Ο Καναδοαμερικανός μουσικός υποστηρίζει ότι η χρήση αυτή όχι μόνο παραβιάζει τα πνευματικά του δικαιώματα, αλλά δημιουργεί και την παραπλανητική εντύπωση ότι ο ίδιος στηρίζει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο μουσικός Neil Young σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την πρωτοβουλία του στη Γροιλανδία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια, στρέφεται κατά της Donald Trump 47 Committee και αφορά, μεταξύ άλλων, μια συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου στο Youngstown του Οχάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το «Rockin’ in the Free World» ακούστηκε λίγο πριν από την έναρξη της ομιλίας του Donald Trump, γεγονός που ο Young θεωρεί ως αθέμιτη εκμετάλλευση της δημιουργίας του.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Neil Young έρχεται αντιμέτωπος με την πολιτική καμπάνια του Donald Trump για το ίδιο ζήτημα. Το 2020, ο μουσικός είχε κινηθεί νομικά κατά της Donald J. Trump for President Inc., καταγγέλλοντας τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τόσο του «Rockin’ in the Free World» όσο και του «Devil’s Sidewalk» σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Εκείνη η υπόθεση είχε λήξει με συμβιβασμό, στο πλαίσιο του οποίου η επιτροπή είχε δεσμευτεί να μην επαναλάβει τη χρήση του «Rockin’ in the Free World» χωρίς την άδεια του καλλιτέχνη.

Ο μουσικός Neil Young σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την προσφορά της μουσικής του στη Γροιλανδία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τωρινή αγωγή υπογραμμίζει ότι η εκ νέου χρήση του τραγουδιού έχει βλάψει σοβαρά τη φήμη και την καλλιτεχνική ταυτότητα του Young. Ο ίδιος δηλώνει ότι η μουσική του δεν πρέπει να συνδέεται με πολιτικές θέσεις που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις δικές του αξίες.

«Rockin’ in the Free World»: Ένα τραγούδι με έντονο πολιτικό μήνυμα

Το «Rockin’ in the Free World», που κυκλοφόρησε το 1989, δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά ένα κοινωνικοπολιτικό σχόλιο. Η αγωγή του Young περιγράφει το κομμάτι ως έναν «αιχμηρό ύμνο» που αντιπαραβάλλει τις κενές υποσχέσεις της αμερικανικής πολιτικής ρητορικής με τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι ευάλωτοι και οι περιθωριοποιημένοι πολίτες. Το επαναλαμβανόμενο ρεφρέν, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Young, λειτουργεί ειρωνικά, αναδεικνύοντας μια ελευθερία που δεν είναι προσβάσιμη σε όλους. «Το τραγούδι είναι το αντίθετο από όλα όσα πρεσβεύει ο Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.

Ο μουσικός Neil Young σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την προσφορά της μουσικής του στη Γροιλανδία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από την Donald Trump 47 Committee ή την Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών, παρά τα αιτήματα για σχολιασμό από αμερικανικά δίκτυα. Ο Λευκός Οίκος έχει παραπέμψει τα ερωτήματα στις αρμόδιες πολιτικές επιτροπές.

Ο Neil Young δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη χρήση της μουσικής του από τον Donald Trump ή τον Λευκό Οίκο. Στο παρελθόν, καλλιτέχνες όπως η Kesha, η Olivia Rodrigo και η Sabrina Carpenter έχουν δημόσια καταδικάσει τη χρήση τραγουδιών τους σε πολιτικό ή κυβερνητικό πλαίσιο.

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Donald Trump Neil Young αγωγή
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