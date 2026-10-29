Ο Post Malone επιστρέφει στο hip hop – Όλα όσα ξέρουμε για το νέο άλμπουμ

Ο Post Malone μοιράστηκε ένα απόσπασμα από το «Bad Mood» και έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο του άλμπουμ «Eternal Buzz»

Με μια ματιά Ο Post Malone αποκάλυψε απόσπασμα από το νέο του τραγούδι «Bad Mood» από το επερχόμενο άλμπουμ «Eternal Buzz».

Το νέο κομμάτι θυμίζει το προηγούμενο επιτυχημένο άλμπουμ του καλλιτέχνη, «Beerbongs & Bentleys».

Ο Post Malone επιστρέφει στο pop-hip hop ύφος του, μετά από πειραματισμούς με country μουσική.

Ο καλλιτέχνης εργάζεται πυρετωδώς για την ολοκλήρωση του «Eternal Buzz», εκφράζοντας την ανυπομονησία του να το μοιραστεί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Post Malone δίνει μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ του, με τίτλο «Eternal Buzz», καθώς αποκάλυψε ένα νέο απόσπασμα από το τραγούδι «Bad Mood». Ο καλλιτέχνης, εμφανώς ενθουσιασμένος, μοιράστηκε ένα σύντομο βίντεο μέσω Instagram, όπου ακούγεται να απολαμβάνει τη νέα του δημιουργία, με ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του.

Στο βίντεο, ο Post Malone φαίνεται χαλαρός, καθισμένος σε έναν καναπέ, κρατώντας ένα ποτό, ενώ απολαμβάνει το ρυθμό του «Bad Mood». Οι στίχοι που ακούγονται, όπως «Guess I’m doomed» και «Sorry I was in a bad mood», σε συνδυασμό με το hashtag #badmood που χρησιμοποίησε, επιβεβαιώνουν τον τίτλο του κομματιού. Η ατμόσφαιρα του τραγουδιού, με την χαρακτηριστική του reverb, έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών του.

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«Το «eternal buzz» έρχεται σύντομα σ’ αγαπώ, μαλάκες», έγραψε στην περιγραφή της ανάρτησής του, αναφερόμενος στον τίτλο του νέου του δίσκου. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό, ότι ο Post Malone ετοιμάζεται να επιστρέψει στο γνώριμο μελωδικό pop-hip hop ύφος του, φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Το «Bad Mood» ηχεί σαν να προέρχεται απευθείας από την εποχή του «Beerbongs & Bentleys», του άλμπουμ του 2018 που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 για τρεις εβδομάδες.

Τα τελευταία χρόνια, ο Post Malone έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με μουσικές που αντλούν έμπνευση από την country, φτάνοντας στην κορυφή των ΗΠΑ με το άλμπουμ «F-1 Trillion» το 2024, ενώ το «Austin» του 2023 είχε φτάσει στη δεύτερη θέση. Επίσης, πραγματοποίησε μια μεγάλη περιοδεία μαζί με τον Jelly Roll. Τώρα, φαίνεται πως επιστρέφει στις ρίζες του, καθώς νωρίτερα τον Οκτώβριο είχε ενημερώσει τους fans του ότι εργαζόταν πυρετωδώς για να ολοκληρώσει το «Eternal Buzz».

«Λυπάμαι που παίρνει τόσο πολύ χρόνο… ανυπομονώ να μοιραστώ αυτό το μουσικό κομμάτι μαζί σας», είχε δηλώσει ο ίδιος στο Instagram. «Είμαστε τόσο περήφανοι για ό,τι δημιουργήσαμε… θα βγουν πάρα πολλά τραγούδια!!! Υπόσχομαι την επόμενη φορά να μην πάρει 3 χρόνια… Σας αγαπώ πολύ. Θυμηθείτε, είστε υπέροχοι!!!!!»

Ο Post Malone είχε ήδη δώσει μια πρώτη γεύση από τη συνεργασία του με τον Jelly Roll τον περασμένο Μάιο, όπου οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί σε μια εκδήλωση στο Τέξας. Η αλληλεπίδραση των δύο καλλιτεχνών, που αγαπούν να πειραματίζονται με διαφορετικά μουσικά είδη, είχε προκαλέσει θετικές εντυπώσεις.

Είναι σαφές ότι ο Post Malone δεν σταματά να εξελίσσεται μουσικά, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητά του να συνδέεται με το κοινό του μέσα από διαφορετικά ηχητικά τοπία. Η επιστροφή του σε πιο γνώριμα pop-hip hop μονοπάτια, όπως υποδηλώνει το «Bad Mood», αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

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