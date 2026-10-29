Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο πλευρό της Πέγκυς Ζήνα – Το ντουέτο που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Πέγκυ Ζήνα έκανε μια μουσική έκπληξη στο «Mezzo», ανεβάζοντας στη σκηνή τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη για ένα ντουέτο στο «Πουθενά»

Με μια ματιά Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη συνεργάστηκε με την Πέγκυ Ζήνα σε ντουέτο επί σκηνής.

Η Γκαγκούτη, γνωστή από το TikTok και το YouTube, τραγούδησε με τη Ζήνα το τραγούδι «Πουθενά».

Η συνεργασία τους ενθουσίασε το κοινό στο νυχτερινό κέντρο «Mezzo».

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ετοιμάζει νέο τραγούδι και live εμφανίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη έδειξε το μοναδικό ταμπεραμέντο της επί σκηνής καθώς έκανε ντουέτο – έκπληξη με την Πέγκυ Ζήνα, ενθουσιάζοντας το κοινό.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, η super viral «γοργόνα του TikTok» με τη μαγευτική φωνή και μία από τις πιο επιδραστικές και δημοφιλείς YouTubers, διασκέδασε με την παρέα της το βράδυ της Τετάρτης στο «Mezzo», όπου η Πέγκυ Ζήνα συνεχίζει ακάθεκτα τις επιτυχημένες εμφανίσεις της.

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Η Πέγκυ Ζήνα κάλεσε στη σκηνή τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη και μαζί τραγούδησαν τη διαχρονική επιτυχία «Πουθενά», χαρίζοντας ένα ντουέτο που ξεσήκωσε το κοινό.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, εκτός από την υπερεπιτυχημένη παρουσία της στο YouTube και τα social media, συνεχίζει και τα μουσικά της βήματα. Μετά τις επιτυχίες«Πες Και Θα ‘Ρθω», «Ντέρτι» και «Που Πουλάν Καρδιές;», ετοιμάζει νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Records, καθώς και μοναδικές live εμφανίσεις.

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