Μουσική 29.10.2026

Η Evangelia στο προσκήνιο για τη Eurovision 2027 – Τι μεταδίδεται για την Κύπρο

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Η Minos EMI φέρεται να έχει προτείνει την Evangelia ως υποψήφια για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2027,χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η τελική επιλογή
Ειρήνη Στόφυλα

Η Eurovision 2027 μπορεί να απέχει ακόμη αρκετούς μήνες, όμως οι πρώτες κινήσεις για τη διαμόρφωση των συμμετοχών έχουν ήδη αρχίσει να τραβούν τα βλέμματα των Eurofans. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Κύπρο και στην Evangelia, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurovisionfun, η δισκογραφική εταιρεία Minos EMI φέρεται να την έχει προτείνει ως μία από τις υποψήφιες για να εκπροσωπήσει τη χώρα στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Μια πληροφορία που βάζει την αγαπημένη καλλιτέχνιδα στο επίκεντρο των συζητήσεων και δημιουργεί νέα ερωτήματα για το ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να αναλάβει την κυπριακή αποστολή το 2027.

https://www.instagram.com/evangelia/
https://www.instagram.com/evangelia/

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Eurovisionfun, η Minos EMI έχει προτείνει επίσημα την Evangelia ως μία από τις υποψήφιες για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2027. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι έχει επιλεγεί ως η τελική εκπρόσωπος, αλλά την τοποθετεί ανάμεσα στα ονόματα που ενδέχεται να εξεταστούν για τη συμμετοχή της χώρας.

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Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις γύρω από τον διαγωνισμό, ξέρεις καλά ότι η επιλογή του καλλιτέχνη αποτελεί ένα από τα πρώτα κομμάτια του παζλ πριν αρχίσουν να αποκαλύπτονται τα τραγούδια και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες των συμμετοχών. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής, ούτε έχει ανακοινωθεί κάποια οριστική απόφαση για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2027.

evangelia_fwtografia
https://www.instagram.com/evangelia/

Θα δούμε την Evangelia στη σκηνή της Eurovision;

Το ενδεχόμενο να βρεθεί η Evangelia στη Eurovision 2027 είναι αρκετό για να προκαλέσει ενδιαφέρον στους φίλους του θεσμού, ωστόσο χρειάζεται να ξεκαθαριστεί ότι η πρόταση της Minos EMI δεν ισοδυναμεί με επίσημη ανάθεση της εκπροσώπησης. Μέχρι να υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τους αρμόδιους φορείς, η συμμετοχή της παραμένει ένα ενδεχόμενο και όχι μια επιβεβαιωμένη εξέλιξη.

Η Evangelia με κόκκινο λουλούδι στα μαλλιά και εντυπωσιακά σκουλαρίκια στο νέο της video clip.
https://www.instagram.com/evangelia/

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς κάθε νέα πληροφορία μπορεί να δώσει περισσότερες ενδείξεις για τα σχέδια της Κύπρου ενόψει του διαγωνισμού της Eurovision 2027. Μέχρι τότε, το όνομα της Evangelia προστίθεται στη συζήτηση γύρω από τις πιθανές επιλογές, με τους Eurofans να περιμένουν να μάθουν ποιος ή ποια θα εκπροσωπήσει τελικά τη χώρα στη μεγάλη μουσική διοργάνωση.

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Eurovision Evangelia
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