Μουσικά Νέα 27.10.2026

Harry Styles: Tο νέο video clip του «Coming Up Roses» τον βρίσκει σε μάθημα χορού

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Ο Harry Styles κυκλοφόρησε το video clip του «Coming Up Roses», στο οποίο δοκιμάζει τις χορευτικές του ικανότητες μαζί με μια απρόβλεπτη παρέα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Νέο video clip του Harry Styles για το τραγούδι «Coming Up Roses» παρουσιάζει ένα μάθημα χορού.
  • Ο τραγουδιστής αλληλεπιδρά με εκκεντρικούς συμμαθητές, βιώνοντας αμηχανία και στιγμές σύνδεσης.
  • Το video εστιάζει στις αμήχανες στιγμές, τις αποτυχίες και την ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση.
  • Ο Harry Styles επιλέγει μια καθημερινή, παιχνιδιάρικη προσέγγιση, μακριά από εντυπωσιακά σκηνικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles επιστρέφει με ένα νέο music video για το τραγούδι «Coming Up Roses» και μετατρέπει ένα μάθημα χορού σε μια απρόσμενη συνάντηση ανθρώπων που, εκ πρώτης όψεως, δεν έχουν τίποτα κοινό. Ο Βρετανός τραγουδιστής βρίσκεται ανάμεσα σε μια παρέα εκκεντρικών συμμαθητών και προσπαθεί να βρει τον ρυθμό του, δημιουργώντας μια ιστορία με χιούμορ, αμηχανία και στιγμές που σταδιακά φέρνουν τους πρωταγωνιστές πιο κοντά.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Το video clip δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και παρουσιάζει τον Harry Styles σε μια διαφορετική πλευρά του, μακριά από τα συνηθισμένα εντυπωσιακά μουσικά σκηνικά. Αντί για μια χορογραφία που εκτελείται με απόλυτη ακρίβεια, ο τραγουδιστής ξεκινά με δυσκολία, δοκιμάζει βασικά βήματα και αλλάζει συνεχώς παρτενέρ, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στο μάθημα.

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Στην αίθουσα χορού συναντά κανείς μια σειρά από ασυνήθιστους χαρακτήρες, ανάμεσά τους μια έγκυο σερβιτόρα, έναν άνδρα με αυχενικό κολάρο και έναν cowboy ντυμένο με denim. Όλοι συμμετέχουν στο μάθημα, με τον Harry Styles να προσπαθεί να ακολουθήσει τις οδηγίες του δασκάλου και να εξοικειωθεί με τις κινήσεις.

Καθώς το μάθημα προχωρά, ο τραγουδιστής αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές, χορεύει με μια γυναίκα που φορά νυφικό, προτού αλλάξει παρτενέρ και βρεθεί με έναν άνδρα με κοστούμι. Η προσπάθειά του να τον στριφογυρίσει, ωστόσο, καταλήγει σε ένα μικρό ατύχημα, καθώς τον ρίχνει πάνω σε ένα τραπέζι.

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Το video αποκτά πιο συναισθηματικό τόνο κατά τη διάρκεια του ορχηστρικού μέρους του τραγουδιού. Οι μαθητές παρακολουθούν τον δάσκαλό τους να παρουσιάζει μια εντυπωσιακή σόλο χορογραφία, με κινήσεις που θυμίζουν πουλιά, δίνοντας στην αίθουσα μια σχεδόν θεατρική ατμόσφαιρα.

Όταν το μάθημα τελειώνει, ο Harry Styles μένει για λίγο μόνος, δοκιμάζει ένα μπισκότο από το τραπέζι με τα κεράσματα και στη συνέχεια επιστρέφει στην υπόλοιπη ομάδα για μια αναμνηστική φωτογραφία. Οι άγνωστοι που στην αρχή μοιράζονταν απλώς την ίδια αίθουσα έχουν πλέον μετατραπεί σε μια παρέα.

Το «Coming Up Roses» από το άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally»

Το «Coming Up Roses» είναι το τέταρτο τραγούδι από το άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200. Το κομμάτι αποκτά πλέον τη δική του οπτική αφήγηση, η οποία εστιάζει στις αμήχανες στιγμές, στις μικρές αποτυχίες και στην ανάγκη για σύνδεση με τους ανθρώπους γύρω μας.

Με το νέο video clip, ο Harry Styles επιλέγει μια πιο καθημερινή και παιχνιδιάρικη προσέγγιση, αφήνοντας τη χορογραφία να εξελιχθεί μέσα από τα λάθη και τις απρόβλεπτες συναντήσεις των χαρακτήρων. Το αποτέλεσμα θυμίζει ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται να γνωρίζεις τα σωστά βήματα για να βρεις τη θέση σου σε μια ομάδα.

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Coming Up Roses Harry Styles
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