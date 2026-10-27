Μουσική 27.10.2026

Σάκης Ρουβάς – Κατερίνα Λιόλιου: Πότε κάνουν πρεμιέρα στο Έναστρον

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Η εκρηκτική συνεργασία του κορυφαίου Έλληνα pop star με την πιο εκρηκτική τραγουδίστρια της γενιάς της που κάνει επίσημη πρεμιέρα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Σάκης Ρουβάς και Κατερίνα Λιόλιου συνεργάζονται στο Enastron Athens.
  • Η πρεμιέρα του σχήματος έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.
  • Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επιτυχίες, νέα τραγούδια και ντουέτα.
  • Η ζήτηση για κρατήσεις είναι ήδη μεγάλη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αναρωτιόσουν ποιο θα είναι το σχήμα που θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις και θα μετατρέψει τις νύχτες σου στην πρωτεύουσα σε μια ατελείωτη γιορτή, η απάντηση μόλις δόθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Το Enastron Athens, ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους ψυχαγωγίας, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη συνάντηση της χρονιάς, φέρνοντας στην ίδια σκηνή δύο από τα πιο λαμπερά και δημοφιλή ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Ο κορυφαίος pop star Σάκης Ρουβάς και η καθηλωτική Κατερίνα Λιόλιου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που υπόσχεται να γράψει ιστορία.

Δύο καλλιτέχνες σε στούντιο ηχογράφησης, ετοιμάζονται για το νέο ντουέτο «Μ’ αγαπάς ή σου πέρασε;».
https://www.instagram.com/sakisrouvas

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει, με το νυχτερινό κέντρο να μπαίνει στην τελική ευθεία για το μεγάλο του Grand Opening, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Η είδηση της συνεργασίας αυτής προκάλεσε αληθινό ντελίριο στους λάτρεις της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς η σκηνική παρουσία του Σάκη Ρουβά συναντά την εκρηκτική ενέργεια και τη μοναδική λαϊκή φωνή της Κατερίνας Λιόλιου. Οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες, φρέσκα hits και ντουέτα που θα ξεσηκώσουν το κοινό από το πρώτο κιόλας λεπτό.

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Οι προετοιμασίες στον χώρο του Enastron Athens είναι πυρετώδεις, με την παραγωγή να φροντίζει και την τελευταία λεπτομέρεια όσον αφορά τον ήχο, τον φωτισμό και τα οπτικοακουστικά εφέ. Αυτό το σχήμα δεν είναι απλώς μια ακόμη συνεργασία, αλλά το απόλυτο highlight της φθινοπωρινής σεζόν που επαναπροσδιορίζει τους κανόνες της αθηναϊκής διασκέδασης. Αν θέλεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για τη μεγάλη πρεμιέρα της Παρασκευής 30/10, τι να περιμένεις από τη συνάντηση του Σάκη Ρουβά και της Κατερίνας Λιόλιου, αλλά και πώς θα εξασφαλίσεις τη θέση σου, συνέχισε να διαβάζει.

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Η εκρηκτική συνεργασία του Σάκη Ρουβά και της Κατερίνας Λιόλιου στη σκηνή

Η συνύπαρξη του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου αποτελεί μια από τις πιο έξυπνες και αναμενόμενες συναντήσεις της χρονιάς. Ο αγαπημένος σταρ, με την αστείρευτη ενέργειά του και τις δεκάδες επιτυχίες, συναντά μια από τις πιο επιτυχημένες και ανανεωτικές φωνές της σύγχρονης λαϊκής σκηνής. Το πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει συνδυάζει την εκρηκτική pop αισθητική με το αυθεντικό κέφι, προσφέροντας μια πολυποίκιλη μουσική διαδρομή που θα ικανοποιήσει κάθε γούστο και θα κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι το πρωί.

Γυναίκα με δαντελένια μάσκα και ξανθά μαλλιά, σε σκηνή που παραπέμπει στην επιτυχία του τραγουδιού «2100».

Η τελική ευθεία για το Grand Opening της Παρασκευής 30/10

Η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου πλησιάζει και το Enastron Athens ετοιμάζεται να υποδεχτεί το κοινό του πιο ανανεωμένο και λαμπερό από ποτέ. Η ανακοίνωση της πρεμιέρας έδωσε το σύνθημα για την έναρξη μιας περιόδου γεμάτης ρυθμό και έντονες συγκινήσεις. Οι δοκιμές και οι πρόβες ολοκληρώνονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε η πρώτη νύχτα λειτουργίας να προσφέρει μια άρτια ατμόσφαιρα, θέτοντας τον πήχη της ψυχαγωγίας στα υψηλότερα επίπεδα της πρωτεύουσας.

Ο Σάκης Ρουβάς παίζει κιθάρα σε ένα αυτοκίνητο με φόντο τη θάλασσα, μετά το viral βίντεο.
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Πώς διαμορφώνεται το ενδιαφέρον του κοινού και οι κρατήσεις για τη νέα σεζόν

Η ανταπόκριση των φαν στα social media και τα τηλεφωνικά κέντρα κρατήσεων είναι ήδη σαρωτική, με την ζήτηση για μια θέση στο Grand Opening να χτυπάει κόκκινο. Όλοι θέλουν να είναι παρόντες στη στιγμή που ο Σάκης Ρουβάς και η Κατερίνα Λιόλιου θα δώσουν το σύνθημα για την έναρξη του πιο δυνατού σχήματος. Όσοι επιθυμούν να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία καλούνται να κινηθούν άμεσα, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στο γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της αθηναϊκής νύχτας.

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Enastron Athens ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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