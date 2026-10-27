Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ερυθροσταυρίτισσες ηρωίδες νοσηλεύτριες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά τις 2.836 εθελόντριες νοσηλεύτριες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή

Με μια ματιά Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά τις νοσηλεύτριες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

2.836 εθελόντριες νοσηλεύτριες προσέφεραν υπηρεσίες σε πολεμικά μέτωπα και νοσοκομεία.

Πολλές θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα και τον ανθρωπισμό.

Η Σόνια Στεφανίδου, νοσηλεύτρια και αλεξιπτωτίστρια, τιμήθηκε για την προσφορά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αποδίδει τη δέουσα τιμή στις ηρωίδες Ερυθροσταυρίτισσες νοσηλεύτριες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Οι 2.836 ηρωίδες νοσηλεύτριες του Ε.Ε.Σ. προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε 56 ορεινά χειρουργεία του μετώπου, στρατιωτικά νοσοκομεία, 11 νοσοκομειακούς σιδηροδρομικούς συρμούς και 4 πλωτά νοσοκομεία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πρόσφεραν την ίδια τους ζωή, «ολοκαύτωμα» στον βωμό του καθήκοντος, της πατρίδας και του ανθρωπισμού.

Μία από αυτές τις σύγχρονες ηρωίδες ήταν και η εθελόντρια αδερφή νοσοκόμος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Σόνια Στεφανίδου, η οποία πίστεψε στην ιδέα της ελευθερίας και αγωνίστηκε εθελοντικά γι’ αυτήν. Επίσης, απέκτησε το προνόμιο να είναι η πρώτη και μοναδική Ελληνίδα αλεξιπτωτίστρια σε όλη τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, έχοντας μάλιστα καταγράψει και πολεμικό άλμα στο ενεργητικό της. «Εξετέλουν πάντοτε το καθήκον μου με χαράν, αφοσίωσιν και προθυμίαν, ημήν δε αποφασισμένη να δώσω τον ευατό μου ολοκαύτωμα χάριν της πατρίδος μου» ανέφερε χαρακτηριστικά η σπουδαία Ελληνίδα.