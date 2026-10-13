Corporate News 13.10.2026

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει τον Οκτώβριο δωρεάν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού σε Πειραιά, Νέα Μάκρη, Καλλιθέα και Σύνταγμα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δωρεάν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.
  • Οι δράσεις υλοποιούνται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εθελοντές του Τομέα Υγείας.
  • Περιλαμβάνουν εκπαίδευση στην αυτοεξέταση, κλινική εξέταση και συνταγογράφηση εξετάσεων.
  • Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, χωρίς ραντεβού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, διοργανώνει δωρεάν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού μέσω της Κινητής Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας. Οι δράσεις υλοποιούνται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με τη συμμετοχή ιατρού Γυναικολόγου – Μαστολόγου, ιατρού Γενικής Ιατρικής, έμπειρων νοσηλευτών και κατάλληλα εκπαιδευμένων εθελοντών του Τομέα Υγείας, με στόχο την προαγωγή της υγείας, την ενίσχυση της πρόληψης και την ανάδειξη της καθοριστικής σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης.

Αφίσα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης του καρκίνου του μαστού, με ημερομηνίες και τοποθεσίες εκδηλώσεων.

Πού και πότε θα μας βρείτε;

Τετάρτη 14/10 – Πλατεία Κοραή, Πειραιάς

Πέμπτη 15/10 – Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Νέας Μάκρης-Μαραθώνας

Τρίτη 20/10 – Πλατεία Κύπρου, Καλλιθέα

Παρασκευή 23/10 – Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα

Ώρες: 09:00–14:00

Η δράση περιλαμβάνει:

• Βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση του μαστού.

• Κλινική εξέταση μαστού (ψηλάφηση) από επαγγελματίες υγείας.

• Συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου.

• Δωρεάν ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Δύο γυναίκες συμμετέχουν σε δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται ραντεβού!

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει στις τοπικές κοινότητες ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστικ ή υποστήριξη, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας: ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές.

Ενημερώσου. Φρόντισε τον εαυτό σου! Σε κάθε ηλικία σε κάθε στάδιο της ΖΩΗ σου!

Χορηγοί επικοινωνίας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Mad & Mad Radio 106,2

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ελληνικός ερυθρός σταυρός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το απόλυτο Pinterest girl room: 5 μικρές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τον χώρο σου

Το απόλυτο Pinterest girl room: 5 μικρές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τον χώρο σου

13.10.2026
Επόμενο
«Γίγαντας»: Το πολυβραβευμένο έργο που φέρνει στη σκηνή το σκοτεινό πρόσωπο του Ρόαλντ Νταλ

«Γίγαντας»: Το πολυβραβευμένο έργο που φέρνει στη σκηνή το σκοτεινό πρόσωπο του Ρόαλντ Νταλ

13.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Λ. Χριστόπουλος: Έρχονται funds για φεστιβάλ, gaming και AI! – Vidcast «Τυπολογίες»
Cinema

Λ. Χριστόπουλος: Έρχονται funds για φεστιβάλ, gaming και AI! – Vidcast «Τυπολογίες»

13.10.2026
«Μπήκαν όλοι μέσα στο κόμικ»: Η θεαματική έκθεση της Mafalda στο Buenos Aires που καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό
Corporate News

«Μπήκαν όλοι μέσα στο κόμικ»: Η θεαματική έκθεση της Mafalda στο Buenos Aires που καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό

05.10.2026
18ο Greece Race for the Cure®: Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ζωής
Corporate News

18ο Greece Race for the Cure®: Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα ζωής

05.10.2026
Το Harley-Davidson Demo Truck 2026 έκανε στάση στην Αθήνα – Όλα όσα έγιναν
Corporate News

Το Harley-Davidson Demo Truck 2026 έκανε στάση στην Αθήνα – Όλα όσα έγιναν

02.10.2026
Τσικλητήρεια 2026: Η «μονομαχία» δύο Ολυμπιονικών της Πύλου που ανανέωσε το ραντεβού για το 2027
Corporate News

Τσικλητήρεια 2026: Η «μονομαχία» δύο Ολυμπιονικών της Πύλου που ανανέωσε το ραντεβού για το 2027

30.09.2026
Μήπως το AI σε λίγο θα κάνει τη δουλειά σου καλύτερα από εσένα; – Έρχεται η SI
Corporate News

Μήπως το AI σε λίγο θα κάνει τη δουλειά σου καλύτερα από εσένα; – Έρχεται η SI

30.09.2026
O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία 
Corporate News

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία 

28.09.2026
«Amita. Πάντα Εδώ.»: Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Amita με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Corporate News

«Amita. Πάντα Εδώ.»: Η νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Amita με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

23.09.2026
Η Αθήνα υποδέχεται τους θρύλους – Όλα έτοιμα για το 2ο Aθens Cup
Corporate News

Η Αθήνα υποδέχεται τους θρύλους – Όλα έτοιμα για το 2ο Aθens Cup

23.09.2026
Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Αν κάθε πρωί δεν ξέρεις τι να φας, δοκίμασε αυτές τις 3 πανεύκολες ιδέες

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

Τα πιο αλλόκοτα παπούτσια του Paris Fashion Week που δεν περνούν απαρατήρητα

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

4 ζώδια που θα συναντήσεις σε κάθε γραφείο: Ποιος δουλεύει και ποιος είναι μόνιμα σε meeting

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Γιατί η Gen Z μιλά για βιωσιμότητα αλλά επιμένει να αγοράζει fast fashion;

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Πληθωρισμός με ονοματεπώνυμο

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Καιρός: Άστατο σκηνικό – Έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποδέχθηκε την παραίτηση μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου