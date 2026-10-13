O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει τον Οκτώβριο δωρεάν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού σε Πειραιά, Νέα Μάκρη, Καλλιθέα και Σύνταγμα

Με μια ματιά Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δωρεάν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.

Οι δράσεις υλοποιούνται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εθελοντές του Τομέα Υγείας.

Περιλαμβάνουν εκπαίδευση στην αυτοεξέταση, κλινική εξέταση και συνταγογράφηση εξετάσεων.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, χωρίς ραντεβού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, διοργανώνει δωρεάν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού μέσω της Κινητής Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας. Οι δράσεις υλοποιούνται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με τη συμμετοχή ιατρού Γυναικολόγου – Μαστολόγου, ιατρού Γενικής Ιατρικής, έμπειρων νοσηλευτών και κατάλληλα εκπαιδευμένων εθελοντών του Τομέα Υγείας, με στόχο την προαγωγή της υγείας, την ενίσχυση της πρόληψης και την ανάδειξη της καθοριστικής σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης.

Πού και πότε θα μας βρείτε;

Τετάρτη 14/10 – Πλατεία Κοραή, Πειραιάς

Πέμπτη 15/10 – Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Νέας Μάκρης-Μαραθώνας

Τρίτη 20/10 – Πλατεία Κύπρου, Καλλιθέα

Παρασκευή 23/10 – Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα

Ώρες: 09:00–14:00

Η δράση περιλαμβάνει:

• Βιωματική εκπαίδευση στην αυτοεξέταση του μαστού.

• Κλινική εξέταση μαστού (ψηλάφηση) από επαγγελματίες υγείας.

• Συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου.

• Δωρεάν ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται ραντεβού!

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει στις τοπικές κοινότητες ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστικ ή υποστήριξη, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας: ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές.

Ενημερώσου. Φρόντισε τον εαυτό σου! Σε κάθε ηλικία σε κάθε στάδιο της ΖΩΗ σου!