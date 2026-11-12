Corporate News 12.11.2026

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης

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Ένα απλό σακίδιο μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο σε μια έκτακτη κατάσταση, γι' αυτό ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρουσιάζει τα 15 απαραίτητα είδη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει είδη για σακίδιο επιβίωσης σε έκτακτες ανάγκες.
  • Το σακίδιο πρέπει να περιλαμβάνει ραδιόφωνο, φάρμακα, κουτί πρώτων βοηθειών και βασικά εργαλεία.
  • Απαραίτητα είναι επίσης μη αλλοιώσιμα τρόφιμα, ζεστά ρούχα, φακός και νερό.
  • Συμπεριλάβετε μετρητά, φορτιστή, εφεδρικά γυαλιά, κλειδιά και αντίγραφα εγγράφων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρες, κλήση για εκκένωση από το 112 κ.α.),  προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης.

Αναλυτικά τo σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
  2. Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη.
  3. Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.).
  4. Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.).
  5. Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες, παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.).
  6. Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης.
  7. Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα.
  8. Φορτιστής κινητού τηλεφώνου.
  9. Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν).
  10. Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια).
  11. Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι).
  12. Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.
  13. Παιχνίδια για να περνά η ώρα.
  14. Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές φαρμάκων κ.λπ.).
  15. Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).

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ελληνικός ερυθρός σταυρός
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