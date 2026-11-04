Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 6 χρήσιμες συμβουλές στους δρομείς για τον 43o Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Με 230 εθελοντές και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται στο πλευρό των δρομέων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

Με μια ματιά Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα υποστηρίξει τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο με 230 εθελοντές και υγειονομικό προσωπικό.

Πριν τον αγώνα, οι δρομείς χρειάζονται επαρκή ξεκούραση και ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες.

Κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου, είναι σημαντική η τακτική ενυδάτωση και η πρόσληψη εύπεπτων υδατανθράκων.

Οι δρομείς πρέπει να αναγνωρίζουν προειδοποιητικά συμπτώματα και να διακόπτουν τον αγώνα αν νιώσουν αδιαθεσία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), για άλλη μια χρονιά, θα δώσει δυναμικό «παρών» στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με τη συμμετοχή 230 εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών, εθελοντών Υγείας και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού & Διαχείρισης Κρίσεων του Ε.Ε.Σ. και διασωστικών οχημάτων και Κινητών Μονάδων Υγείας, ενισχύοντας την υγειονομική κάλυψη σε όλο το μήκος της ιστορικής διαδρομής. Με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των δρομέων, ο Τομέας Υγείας του Ε.Ε.Σ. παρέχει έξι βασικές συμβουλές για τη σωστή προετοιμασία και την ασφαλή συμμετοχή τους στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση.

Πριν από τον Μαραθώνιο (προηγούμενη ημέρα):

Επαρκής ξεκούραση: Οι δρομείς θα πρέπει να εξασφαλίσουν ποιοτικό και επαρκή ύπνο, ώστε ο οργανισμός τους να είναι ξεκούραστος Ισορροπημένη διατροφή: Συνιστάται η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε υδατάνθρακες, όπως ζυμαρικά, ρύζι και ψωμί, σε συνδυασμό με επαρκή πρόσληψη υγρών.

Κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου:

Τακτική ενυδάτωση: Η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων νερού σε τακτά χρονικά διαστήματα συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης του οργανισμού. Πρόσληψη ενέργειας: Η κατανάλωση εύπεπτων υδατανθράκων, όπως μια μπανάνα, μπορεί να προσφέρει πολύτιμη ενέργεια κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον είναι δοκιμασμένη και ανεκτή από τον δρομέα. Κατανάλωση ενεργειακών σνακ: Οι μπάρες δημητριακών μπορούν να αποτελέσουν μια πρακτική πηγή υδατανθράκων, εφόσον είναι κατάλληλες για τον δρομέα και δεν προκαλούν γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Αναγνώριση προειδοποιητικών συμπτωμάτων: Σε περίπτωση έντονης κόπωσης, ζάλης, πόνου στο στήθος ή δυσκολίας στην αναπνοή, οι δρομείς θα πρέπει να διακόψουν αμέσως την προσπάθειά τους και να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στη διαχρονική αποστολή του για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, στέκεται δίπλα σε κάθε δρομέα, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της σωστής προετοιμασίας και της ασφάλειας σε κάθε αθλητική δραστηριότητα.