Media 13.10.2026

Λ. Χριστόπουλος: Έρχονται funds για φεστιβάλ, gaming και AI! – Vidcast «Τυπολογίες»

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Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στα vidcast των «Τυπολογιών» και στον Βασίλη Κουφόπουλο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος αποκαλύπτει το πενταετές σχέδιο 750 εκατομμυρίων ευρώ, την εκτόξευση των επενδύσεων και τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης για την οπτικοακουστική βιομηχανία.
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Με μια ματιά
  • Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΚΟΜΕΔ φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με πενταετές πλάνο 750 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Κάθε 1€ επένδυσης μέσω cash rebate επιστρέφει 4,2€ στην ελληνική οικονομία, στηρίζοντας πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας ετησίως.
  • Το ΕΚΟΜΕΔ δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, έχοντας αποπληρώσει πλήρως το 75% των ενεργών αιτήσεων.
  • Το AV Fusion συνδυάζει οπτικοακουστική, gaming, AI και φεστιβάλ, προσελκύοντας διεθνείς παραγωγές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλαίσιο των vidcast των «Τυπολογιών», ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, προχώρησε σε μια εκτενή και αποκαλυπτική συζήτηση για την πορεία της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα επόμενα βήματα ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός και το 5ετές σχέδιο (2026-2030)

  • Ετήσιος προϋπολογισμός: Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΚΟΜΕΔ προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ για νέες υπαγωγές, φεστιβάλ και δράσεις κατάρτισης.

  • Πενταετές πλάνο: Το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης 2026-2030 φτάνει τα 750 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως αιχμή του δόρατος το cash rebate και τα επιλεκτικά προγράμματα. Σημειώνεται ότι τα επιλεκτικά προγράμματα αυξήθηκαν κατά 230%, αγγίζοντας τα 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οικονομική απόδοση και θέσεις εργασίας

  • Return on Investment: Σύμφωνα με μελέτη της Olsberg, για κάθε 1€ που επενδύεται μέσω του cash rebate, επιστρέφουν 4,2€ στην ελληνική οικονομία.

  • Στήριξη απασχόλησης: Περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας συντηρούνται ετησίως χάρη στα προγράμματα. Παράλληλα, η μελέτη του ΙΟΒΕ έδειξε αύξηση του τζίρου κατά 147% και της απασχόλησης κατά 137% την περίοδο 2013-2024.

Μηδενικές ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ο κ. Χριστόπουλος τόνισε ότι το 75% των 546 ενεργών αιτήσεων έχει αποπληρωθεί πλήρως, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή… δεν υπάρχει ούτε μία ληξιπρόθεσμη οφειλή του ΕΚΟΜΕΔ. Έχει κλείσει ο λογαριασμός του παρελθόντος».

Διεθνείς παραγωγές και πολιτιστική διπλωματία

Η χώρα μας προσελκύει μεγάλες διεθνείς παραγωγές, όπως ο τρίτος κύκλος του House of David και η Οδύσσεια, οι οποίες λειτουργούν ως κορυφαίο εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας, προβάλλοντας την Ελλάδα παγκοσμίως.

Το μέλλον και το AV Fusion

Στον πυρήνα του νέου σχεδιασμού βρίσκεται το AV Fusion, μια πρωτοβουλία που συνδυάζει την οπτικοακουστική τέχνη με το video gaming, το animation, την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, ανοίγοντας νέους ορίζοντες για τους σύγχρονους δημιουργούς.

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο βίντεο:

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media news vidcast «Τυπολογίες» ΕΚΟΜΕΔ κινηματογράφος Λεωνίδας Χριστόπουλος
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