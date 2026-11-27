Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» συνεχίζει την εντυπωσιακή εισπρακτική του πορεία με εκατομμύρια δολάρια και νέα ρεκόρ για το franchise

Με μια ματιά Το "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" κατέκτησε την κορυφή του box office το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών.

Η ταινία αναμένεται να συγκεντρώσει 85 εκατομμύρια δολάρια κατά το πενθήμερο, φτάνοντας τα 233 εκατομμύρια συνολικά.

Το "Hexed" και το "Focker-in-Law" έκαναν πρεμιέρα, με εισπράξεις 7,6 και 5,3 εκατομμυρίων αντίστοιχα την πρώτη ημέρα.

Το "Hunger Games" σημείωσε ρεκόρ για την καλύτερη πρώτη Τρίτη και Δευτέρα στην ιστορία του franchise. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του box office κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των Ευχαριστιών, αποσπώντας τα βλέμματα από τις νέες κινηματογραφικές αφίξεις, «Focker-in-Law» και «Hexed». Η έκτη ταινία της δημοφιλούς δυστοπικής σειράς, που προβάλλεται σε 4.018 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική, αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 85 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών του εορταστικού τριημέρου, φτάνοντας έτσι τα 233 εκατομμύρια δολάρια συνολικά στις εγχώριες εισπράξεις.

Η ταινία, η οποία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του prequel μυθιστορήματος της Suzanne Collins του 2025, σκηνοθετείται από τον Francis Lawrence και παρουσιάζει τον Joseph Zada στον ρόλο ενός νεαρού Haymitch Abernathy, χαρακτήρα που είχε ενσαρκώσει ο Woody Harrelson στις προηγούμενες τέσσερις ταινίες της σειράς με πρωταγωνίστρια την Jennifer Lawrence.

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Μετά από ένα εντυπωσιακό άνοιγμα που την κατέταξε στην πέμπτη θέση των μεγαλύτερων πρεμιερών στην ιστορία της Lionsgate, με 119 εκατομμύρια δολάρια εγχώριες και 225 εκατομμύρια παγκόσμιες εισπράξεις, το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» συνέχισε την ανοδική του πορεία. Η ταινία, με προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων δολαρίων και βαθμολογία A- από το CinemaScore, σημείωσε 15,98 εκατομμύρια δολάρια την Τρίτη, καταγράφοντας την καλύτερη πρώτη Τρίτη στην ιστορία του franchise, ξεπερνώντας οριακά τα 15,96 εκατομμύρια της ταινίας «Catching Fire» του 2013. Επιπλέον, οι εισπράξεις της Δευτέρας, ύψους 12,8 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ της σειράς για πρώτη Δευτέρα, που κατείχε το «Catching Fire» με 12,3 εκατομμύρια δολάρια.

Οι νέες κυκλοφορίες στο box office

Παρά την επιτυχία του «Hunger Games», δύο νέες ταινίες έκαναν την είσοδό τους στον κινηματογραφικό ανταγωνισμό. Η Disney κυκλοφόρησε την animated fantasy ταινία «Hexed» σε 3.725 αίθουσες, η οποία εισέπραξε περίπου 7,6 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα της πρεμιέρας της, συμπεριλαμβανομένων 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων από τις προβολές της Τρίτης. Η ταινία, με προϋπολογισμό άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να φτάσει περίπου τα 35 εκατομμύρια δολάρια κατά το πενθήμερο άνοιγμά της, μια επίδοση ελαφρώς χαμηλότερη από τις αρχικές προβλέψεις της Disney που έκαναν λόγο για 45 εκατομμύρια δολάρια.

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Η φωνητική διανομή του «Hexed» περιλαμβάνει τις Hailee Steinfeld, Rashida Jones και Jodie Foster, και επικεντρώνεται στη σχέση μιας μητέρας και της έφηβης κόρης της, καθώς αντιμετωπίζουν τις μαγικές δυνάμεις της τελευταίας. Η ταινία έλαβε επίσης βαθμολογία A- από το CinemaScore και 66% θετικές κριτικές στο Rotten Tomatoes.

Από την πλευρά της Universal Pictures, η ταινία «Focker-in-Law», sequel του «Meet the Parents», έκανε πρεμιέρα σε 3.382 αίθουσες, εισπράττοντας 5,3 εκατομμύρια δολάρια την πρώτη ημέρα. Η ταινία, σε σκηνοθεσία John Hamburg, αναμένεται να φτάσει τα 36,3 εκατομμύρια δολάρια κατά το πενθήμερο, ελαφρώς κάτω από τις αρχικές προβλέψεις των 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην ταινία συμμετέχει η Ariana Grande, στο πλευρό των Ben Stiller και Robert De Niro, υποδυόμενη τη γυναίκα που πρόκειται να παντρευτεί τον γιο του χαρακτήρα του Ben Stiller.

Το «Focker-in-Law» έλαβε βαθμολογία B+ από το CinemaScore και περίπου 29% θετικές κριτικές στο Rotten Tomatoes. Οι κριτικοί σημείωσαν ότι η ταινία μοιάζει να ανακυκλώνει τα ίδια αστεία με απελπιστικό τρόπο.

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