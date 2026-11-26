Με μια ματιά Ο David Fincher χρησιμοποίησε AI στην ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» για να βελτιώσει τον συγχρονισμό διαλόγων και εικόνας.

Η AI χρησιμοποιήθηκε για αυτοματοποιημένη αντικατάσταση διαλόγων στο 5% της ταινίας και σε άλλο ποσοστό για «εξ ολοκλήρου τεχνητή νοημοσύνη».

Ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε τη χρήση της AI «απελευθερωτική», τονίζοντας ότι βοηθά στην επίλυση τεχνικών δυσκολιών.

Ο Fincher πιστεύει ότι η AI είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, αλλά υπάρχουν τομείς όπως η γλυπτική και η ζωγραφική όπου η ανθρώπινη δεξιοτεχνία παραμένει απαραίτητη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο σκηνοθέτης David Fincher παραδέχτηκε πρόσφατα ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έπαιξε ρόλο στην μετα-παραγωγή της τελευταίας του ταινίας, «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth». Ωστόσο, ο σκηνοθέτης ξεκαθάρισε ότι η χρήση της AI δεν είχε ως στόχο την αντικατάσταση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, αλλά την ενίσχυση και την απελευθέρωση της δουλειάς των ανθρώπων που ασχολούνται με την παραγωγή.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Big Picture» του Sean Fennessey, ο David Fincher εξήγησε πώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν για να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συγχρονισμός μεταξύ της ερμηνείας ενός ηθοποιού και της αντίστοιχης ατάκας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η οπτική και η ακουστική σύνδεση δεν ήταν ιδανικές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιήθηκε για «αυτοματοποιημένη αντικατάσταση διαλόγων» στο 5% της ταινίας, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό αφορούσε «εξ ολοκλήρου τεχνητή νοημοσύνη». Ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε τη διαδικασία αυτή ως «απελευθερωτική», υπογραμμίζοντας την ικανότητα της AI να επιλύει τεχνικές δυσκολίες, επιτρέποντας στους δημιουργούς να επικεντρωθούν σε πιο ουσιαστικές πτυχές της τέχνης τους.

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Ο David Fincher που στο παρελθόν είχε εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τόνισε ότι η AI μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τους δημιουργούς. Έφερε ως παραδείγματα τομείς όπου η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δεξιοτεχνία, όπως η γλυπτική, η ζωγραφική, η απόδοση της γήρανσης, η δημιουργία ψεύτικων ιστών αράχνης, η παραγωγή καπνού σε σκηνικά ή η τοποθέτηση περουκών.

Η παραδοχή του David Fincher έρχεται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης και κριτικής γύρω από την υιοθέτηση της Generative AI στον κινηματογράφο. Η ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth», σε σενάριο του Quentin Tarantino και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φίντσερ, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων λόγω εμφανών χρήσεων της AI σε βασικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου ενός πλάνου από το τρέιλερ.

Το πλαίσιο της ταινίας

Η ταινία, η οποία θα γίνει διαθέσιμη στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου και προβάλλεται ήδη σε αίθουσες IMAX, διαδραματίζεται στο Χόλιγουντ του 1977. Ο Cliff Booth, τον οποίο υποδύεται ο Brad Pitt, βρίσκεται 8 χρόνια μετά τη συνάντησή του με την οικογένεια Manson, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην ταινία του Quentin Tarantino «Once Upon a Time in Hollywood». Η επίσημη σύνοψη της ταινίας περιγράφει τον Cliff Booth ως έναν άνδρα που παραμένει ο άνθρωπος που οι ισχυροί του Χόλιγουντ εμπιστεύονται για να λύσει τα προβλήματά τους, είτε δουλεύοντας ως μπάρμαν είτε ως μηχανικός προβολής.

Ο David Fincher έχει επίσης αναφέρει τη χρήση AI στην πρόσφατη αναδιαμόρφωση σε 4K της κλασικής του ταινίας «Se7en». Η διαδικασία αυτή, όπως την περιέγραψε, απαιτούσε την ανακατασκευή του αρνητικού φιλμ για να αποκατασταθούν οι φθορές που είχε υποστεί ο χρόνος.

Η τοποθέτηση του David Fincher αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη εξέλιξη των εργαλείων δημιουργίας και την προσπάθεια των καλλιτεχνών να τα ενσωματώσουν στη δουλειά τους, διατηρώντας παράλληλα την καλλιτεχνική τους ακεραιότητα και την ουσία της ανθρώπινης δημιουργίας.

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