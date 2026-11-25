Η Marvel Studios ετοιμάζει μια ξεχωριστή αφιέρωση στον Patrick Stewart, ο οποίος θα κάνει την τελευταία του εμφάνιση ως Professor X

Με μια ματιά Ο Patrick Stewart θα εμφανιστεί ως Professor Charles Xavier στο «Avengers: Doomsday».

Η Marvel Studios σχεδιάζει ειδικό αφιέρωμα για τον Patrick Stewart στην ταινία.

Ο ηθοποιός έδωσε εξαιρετική ερμηνεία παρά τις δυσκολίες υγείας.

Η εμφάνισή του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και απόδοση τιμής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marvel Studios έχει προγραμματίσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για τον Patrick Stewart στην επερχόμενη ταινία «Avengers: Doomsday», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου. Ο θρυλικός ηθοποιός θα επαναλάβει τον ρόλο του Professor Charles Xavier για τελευταία φορά, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα συναισθηματική για τους φανς.

Ο Kevin Feige, επικεφαλής της Marvel Studios, δήλωσε στο Entertainment Weekly ότι οι εργασίες για την ταινία έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και ότι ο Patrick Stewart έδωσε μια εξαιρετική ερμηνεία. «Ψάχνουμε τώρα πώς μπορούμε να στήσουμε κάτι που να τιμά και να σέβεται τον φίλο μας», ανέφερε ο Kevin Feige, υποδηλώνοντας ότι η ομάδα της Marvel αναζητά τον ιδανικό τρόπο για να αποδώσει φόρο τιμής στον αγαπημένο ηθοποιό.

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Ο Patrick Stewart, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Alzheimer και της άνοιας σωματιδίων Lewy. Αρχικά, του είχε προσφερθεί η ευκαιρία να εμφανιστεί τόσο στο «Avengers: Doomsday» όσο και στο «Avengers: Secret Wars», το οποίο έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2027. Ωστόσο, ο Patrick Stewart επέλεξε να συμμετάσχει μόνο στην πρώτη από τις δύο ταινίες.

Οι συγκινητικές αναμνήσεις από τις τελευταίες στιγμές του Patrick Stewart στα γυρίσματα

Ο Kevin Feige μοιράστηκε επίσης μια συγκινητική λεπτομέρεια από την τελευταία ημέρα του Patrick Stewart στο πλατό. «Σηκώθηκε και έκανε μια ομιλία στο συνεργείο», ανέφερε ο Kevin Feige.

Ο σκηνοθέτης Anthony Russo πρόσθεσε ότι ήταν εμφανές πως ο Patrick Stewart αντιμετώπιζε δυσκολίες με την υγεία του. «Προσπάθησε τόσο σκληρά να αποδώσει μια ερμηνεία και μια παρουσία για εμάς ως σκηνοθέτες, για τους άλλους ηθοποιούς, για το συνεργείο», δήλωσε ο Anthony Russo.

«Μπορούσες να δεις ότι δεν ήταν απλώς η προσπάθεια ενός συνηθισμένου ηθοποιού που εμφανίζεται και αποδίδει αυτό το είδος παρουσίας και ερμηνείας και εμπειρίας για τους άλλους, τη συνεργασία. Ήταν κάποιος που αντιμετώπιζε πραγματικά μια πολύ βαθιά πρόκληση σε επίπεδο υγείας, εμφανιζόταν και έκανε αυτό. Το γεγονός ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να αποδώσει την ερμηνεία που έδωσε σε αυτή την ταινία, και την εμπειρία που προσέφερε σε όλους εμάς ως συνεργάτες, την έκανε έντονα συναισθηματική.»

Η συμμετοχή του Patrick Stewart στο «Avengers: Doomsday» αναμένεται να αποτελέσει μια γλυκόπικρη στιγμή για τους λάτρεις του κινηματογράφου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής και την απόδοση τιμής σε έναν ηθοποιό που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη μεγάλη οθόνη, ιδιαίτερα μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Professor X.

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