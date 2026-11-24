Η Marvel έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας, με τον Robert Downey Jr. στον ρόλο του Doctor Doom

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το τελικό τρέιλερ του «Avengers: Doomsday» με παγκόσμιο ενθουσιασμό και εκατομμύρια προβολές.

Η πλοκή επικεντρώνεται στην επαναφορά του Steve Rogers για να ηγηθεί των Avengers κατά του Doctor Doom.

Ο Robert Downey Jr. επιστρέφει ως Doctor Doom, μια εκδοχή του Tony Stark από παράλληλο σύμπαν.

Η ταινία ενσωματώνει χαρακτήρες από το MCU και τους X-Men, με υψηλές προσδοκίες για εμπορική επιτυχία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marvel Entertainment έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ της ταινίας «Avengers: Doomsday», λίγες εβδομάδες πριν την επίσημη πρεμιέρα της στους κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου. Η κυκλοφορία του βίντεο προκάλεσε παγκόσμιο ενθουσιασμό, με το trailer να καταγράφει πάνω από 34 εκατομμύρια προβολές μέσα σε περίπου μισή ημέρα, γεγονός που υπογραμμίζει τις τεράστιες προσδοκίες του κοινού.

Η επιστροφή του Doctor Doom και η σύνδεση με το παρελθόν

Το νέο τρέιλερ συνεχίζει την αφήγηση από την πρόσθετη σκηνή που είχε συμπεριληφθεί στην επανακυκλοφορία του «Avengers: Endgame Encore», η οποία αποκάλυψε ότι ο Steve Rogers (Captain America) και η Peggy Carter έχουν έναν έφηβο γιο. Η πλοκή φαίνεται να επικεντρώνεται στην προσπάθεια των Fantastic Four να επαναφέρουν τον Steve Rogers στην κεντρική χρονική γραμμή του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, ώστε να ηγηθεί των Avengers στη μάχη εναντίον του Doctor Doom. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, ο γιος του Steve Rogers μαθαίνει την αλήθεια για την ταυτότητα του πατέρα του, ότι δηλαδή υπήρξε ο Captain America.

Διάβασε επίσης: Τα teasers του Avengers: Doomsday ξεπέρασαν το 1 δισ. προβολές

Η επιστροφή του Robert Downey Jr. στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα στοιχεία της ταινίας. Αυτή τη φορά, ο Downey Jr. αναλαμβάνει τον ρόλο του πανίσχυρου κακού, Doctor Doom. Η παρουσίασή του ως μια εκδοχή του Tony Stark (Iron Man) από ένα παράλληλο σύμπαν αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον χαρακτήρα.

Ένα καστ γεμάτο αστέρες και η ενσωμάτωση των X-Men

Το «Avengers: Doomsday» διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει χαρακτήρες από σχεδόν όλες τις γωνιές του Marvel Cinematic Universe. Επιπλέον, η ταινία σηματοδοτεί την επίσημη ένταξη πολλών ηρώων από τις παλαιότερες ταινίες «X-Men» της Fox στην κεντρική χρονική γραμμή. Εκτός από τον Robert Downey Jr., στο καστ συμμετέχουν και πολλοί αγαπημένοι ηθοποιοί που επιστρέφουν στους ρόλους τους: Chris Evans ως Captain America, Chris Hemsworth ως Thor, Paul Rudd ως Ant-Man, Letitia Wright ως Black Panther, Sebastian Stan ως Winter Soldier, Tom Hiddleston ως Loki και Simu Liu ως Shang-Chi.

Επιπλέον, οι πρωταγωνιστές του «Fantastic Four: First Steps» – Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn και Ebon Moss-Bachrach – θα ενσαρκώσουν τους ρόλους τους για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom. Η Florence Pugh, μετά την εμφάνισή της στο «Spider-Man: Brand New Day», επαναλαμβάνει τον ρόλο της Yelena Belova, πλαισιωμένη από τους συμπρωταγωνιστές της στο «Thunderbolts»: David Harbour, Lewis Pullman, Wyatt Russell και Hannah John-Kamen. Από το σύμπαν των X-Men, αναμένεται η εμφάνιση των Patrick Stewart ως Professor Charles Xavier, Ian McKellen ως Magneto, James Marsden ως Cyclops, Kelsey Grammer ως Beast, Rebecca Romijn ως Mystique, Alan Cumming ως Nightcrawler και Channing Tatum ως Gambit.

Οι προσδοκίες της Marvel για το box office

Η κυκλοφορία του τελευταίου τρέιλερ έρχεται σε συνέχεια της εμπορικής επιτυχίας του «Avengers: Endgame Encore», το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, συγκεντρώνοντας 26 εκατομμύρια δολάρια. Η επανακυκλοφορία της ταινίας του 2019, η οποία περιλάμβανε τέσσερις νέες σκηνές συνδεδεμένες με την πλοκή του «Avengers: Doomsday», πρόσθεσε 143 εκατομμύρια δολάρια στις παγκόσμιες εισπράξεις, καθιερώνοντάς την ως την εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών. Μετά τα εντυπωσιακά ρεκόρ που σημείωσε και το «Spider-Man: Brand New Day», η Disney και η Marvel έχουν υψηλές προσδοκίες για ακόμη μία μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία με το «Avengers: Doomsday».

Διάβασε επίσης: