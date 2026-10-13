«Avengers: Doomsday»: Ποιος αγαπημένος ήρωας δεν θα επιστρέψει στη νέα ταινία

Η νέα ταινία των Avengers θα κυκλοφορήσει χωρίς τον Hawkeye, σύμφωνα με τον Jeremy Renner, που σχολίασε με χιούμορ την απουσία του

Με μια ματιά Ο Jeremy Renner, ως Hawkeye, δεν θα συμμετάσχει στην ταινία «Avengers: Doomsday».

Ο ηθοποιός δήλωσε χιουμοριστικά ότι οι Avengers πιθανότατα θα ηττηθούν χωρίς τη δική του συμβολή.

Η Marvel δεν κάλεσε τον Renner για τη νέα ταινία, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως λάθος της.

Η απουσία του Hawkeye προσθέτει ερωτηματικά για τη σύνθεση της ομάδας στο επερχόμενο κεφάλαιο του MCU. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Avengers: Doomsday» ετοιμάζεται να φέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη μερικούς από τους πιο αγαπημένους ήρωες της Marvel, όμως ένας γνώριμος χαρακτήρας του MCU φαίνεται πως θα απουσιάζει. Ο Jeremy Renner, που έγινε ευρέως γνωστός ως Hawkeye, αποκάλυψε ότι δεν θα συμμετάσχει στη νέα ταινία των Avengers, προκαλώντας ερωτήματα για το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μεγάλη μάχη των υπερηρώων. Μάλιστα, ο ηθοποιός αντιμετώπισε την απουσία του με χιούμορ, αφήνοντας να εννοηθεί πως χωρίς εκείνον τα πράγματα δεν θα πάνε και τόσο καλά για την ομάδα.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Comic-Con του Λίβερπουλ, όπου ο Renner ρωτήθηκε αν πρόκειται να επιστρέψει στον ρόλο του στο «Avengers: Doomsday». Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη, καθώς δήλωσε ότι δεν θα βρίσκεται στο καστ της επερχόμενης παραγωγής, προσθέτοντας με χιουμοριστική διάθεση ότι οι Avengers πιθανότατα θα ηττηθούν χωρίς τη δική του συμβολή. Η ατάκα του δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή, ειδικά από τη στιγμή που οι λεπτομέρειες για την πλοκή και τους χαρακτήρες της ταινίας παραμένουν περιορισμένες.

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Η απουσία του Hawkeye προσθέτει ακόμη ένα ερωτηματικό γύρω από το πολυαναμενόμενο κεφάλαιο του Marvel Cinematic Universe (MCU). Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για το ποιοι χαρακτήρες θα εμφανιστούν στην ταινία δεν έχουν αποκαλύψει ολόκληρη την εικόνα, με τους fans να περιμένουν περισσότερα νέα για τις επιστροφές και τις εκπλήξεις που ετοιμάζει η Marvel. Παράλληλα, η επαναπροβολή του «Avengers: Endgame» στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται να ξαναφέρει το κοινό στο κλίμα της υπερηρωικής saga, ενόψει της πρεμιέρας του «Doomsday» στις 18 Δεκεμβρίου.

Jeremy Renner: «Η Marvel δεν με κάλεσε»

Όταν ρωτήθηκε στο Comic-Con του Λίβερπουλ αν θα επιστρέψει στο «Avengers: Doomsday», ο Jeremy Renner δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας. «Όχι, όχι, όχι. Όχι σε αυτό», απάντησε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα συμμετέχει στη νέα ταινία ως Hawkeye. Ο ηθοποιός συνέχισε με μια ατάκα που συνδύασε το χιούμορ με μια μικρή δόση αυτοπεποίθησης. «Δεν είμαι στο “Doomsday”, οπότε οι Avengers μάλλον θα χάσουν για να ξέρετε. Η Marvel δεν με κάλεσε, άρα είναι δικό της λάθος που θα χάσουν», σχολίασε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη συνέντευξή του.

Παρότι η δήλωσή του δεν αποκαλύπτει περισσότερα για τον σχεδιασμό της Marvel, επιβεβαιώνει ότι ο Renner δεν αναμένεται να εμφανιστεί στη συγκεκριμένη παραγωγή. Για τους θεατές που έχουν συνδέσει τον Hawkeye με την πορεία των Avengers, η απουσία του αποτελεί μία ακόμη αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας, καθώς το κινηματογραφικό σύμπαν συνεχίζει να εξελίσσεται.

Τι γνωρίζουμε για το «Avengers: Doomsday»

Το «Avengers: Doomsday» συγκαταλέγεται στις παραγωγές της Marvel που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια του MCU. Ωστόσο, η πλήρης λίστα των χαρακτήρων που θα εμφανιστούν στην ταινία και οι λεπτομέρειες της ιστορίας δεν έχουν γίνει όλες γνωστές, αφήνοντας χώρο για θεωρίες και συζητήσεις ανάμεσα στους fans.

Η απουσία του Jeremy Renner δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Hawkeye δεν θα έχει θέση σε μελλοντικές ιστορίες του σύμπαντος της Marvel. Προς το παρόν, πάντως, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα βρίσκεται στο «Doomsday», ενώ η χιουμοριστική του πρόβλεψη για την ήττα των Avengers έχει ήδη δώσει έναν διαφορετικό τόνο στη συζήτηση γύρω από την ταινία.

Ο Jeremy Renner ανυπομονεί για την επιστροφή του «Avengers: Endgame»

Παρά το γεγονός ότι δεν θα συμμετέχει στη νέα ταινία, ο Jeremy Renner εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επαναπροβολή του «Avengers: Endgame», της ταινίας του 2019 που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία των Avengers. Η επιστροφή της στις κινηματογραφικές αίθουσες δίνει στους fans την ευκαιρία να ξαναζήσουν μια καθοριστική στιγμή του MCU πριν περάσουν στο επόμενο κεφάλαιο.

Το «Endgame» παραμένει σημείο αναφοράς για τους φίλους της Marvel, καθώς ένωσε πολλούς από τους βασικούς ήρωες του franchise σε μια μάχη που σημάδεψε την πορεία τους. Με το «Avengers: Doomsday» να πλησιάζει, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ποιοι χαρακτήρες θα αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στο πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μεγάλη σύγκρουση.

Μέχρι να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες, ένα είναι σίγουρο: ο Hawkeye δεν θα βρίσκεται στο πλευρό των Avengers στη συγκεκριμένη ταινία, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος ο Jeremy Renner. Και αν κρίνουμε από το σχόλιό του, ο ηθοποιός είναι έτοιμος να αφήσει τους υπόλοιπους ήρωες να αποδείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και χωρίς εκείνον.

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