Η διάσημη τραγουδίστρια ετοιμάζεται να χαρίσει στους θαυμαστές της μια μοναδική μουσική εμπειρία μέσα από τη δίωρη συναυλιακή ταινία «The JLO Show»

Με μια ματιά Η ταινία συναυλίας «The JLO Show» θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου στο CBS και στο Paramount+.

Η ταινία αποτυπώνει την sold-out residency της Jennifer Lopez στο Λας Βέγκας, «Up All Night Live in Las Vegas».

Το show περιλαμβάνει επιτυχίες της Lopez, κομμάτια από μιούζικαλ και διασκευές.

Υπάρχουν επιλογές για δωρεάν παρακολούθηση μέσω δωρεάν δοκιμαστικών περιόδων σε streaming πλατφόρμες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lopez ετοιμάζεται να φέρει την αίγλη και τη λάμψη της θρυλικής της residency στο Λας Βέγκας απευθείας στα σαλόνια των θαυμαστών της. Η ταινία συναυλίας «The JLO Show», διάρκειας δύο ωρών, θα κάνει πρεμιέρα την Ημέρα των Ευχαριστιών, 26 Νοεμβρίου, στις 8 μ.μ. ET/PT στο δίκτυο CBS. Επιπλέον, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Paramount+ με Premium πλάνο, ενώ μια εκτεταμένη έκδοση θα είναι προσβάσιμη on demand για συνδρομητές όλων των πλάνων του Paramount+ από την ίδια ώρα.

Η μαγεία του Λας Βέγκας σε δύο ώρες

Το «The JLO Show» αποτυπώνει την εντυπωσιακή κατάληξη της sold-out residency της Jennifer Lopez, «Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas», η οποία πραγματοποιήθηκε στο The Colosseum at Caesars Palace από τις 30 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 28 Μαρτίου 2026.

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Το επίσημο trailer, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζει την ίδια την Jennifer Lopez να μοιράζεται τις αναμνήσεις της από την παιδική της ηλικία, όταν παρακολουθούσε μιούζικαλ και αυτά την ενέπνευσαν να ακολουθήσει καριέρα ως τραγουδίστρια, ηθοποιός και χορεύτρια. Η συναυλία που καταγράφεται στην ταινία, αποτελεί την κορύφωση της παρουσίας της στην πόλη της αμαρτίας, με τέσσερις πράξεις γεμάτες τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, μουσικά κομμάτια από κλασικά μιούζικαλ όπως το «Gypsy», το «West Side Story» και το «Funny Girl», καθώς και διασκευές, όπως το «Young and Beautiful» της Lana Del Rey.

Πώς να παρακολουθήσετε το «The JLO Show»

Για όσους διαθέτουν καλωδιακή τηλεόραση, η ταινία συναυλίας θα προβληθεί στο CBS στις 26 Νοεμβρίου στις 8:00 μ.μ. ET/PT. Για τους λάτρεις του streaming που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ταινία δωρεάν, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης μέσω πλατφορμών που προσφέρουν δωρεάν δοκιμαστικές περιόδους. Το «The JLO Show» είναι διαθέσιμο στο Paramount+ Premium, το οποίο, αν και δεν προσφέρει δωρεάν δοκιμή, αυτή την περίοδο διαθέτει μια προσφορά Black Friday με πλάνα του Paramount+ στα $2.99 το μήνα για δύο μήνες.

Ωστόσο, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν, υπάρχουν λύσεις. Μέσω streaming πλατφορμών που προσφέρουν δωρεάν δοκιμαστικές περιόδους, μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στο Paramount+ Premium και στο CBS.

Επιλογές Streaming με Δωρεάν Δοκιμή:

Fubo: Νέοι συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν από μια πενθήμερη δωρεάν δοκιμή, η οποία παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 300 κανάλια. Μέσω του Fubo, μπορείτε να παρακολουθήσετε το «The JLO Show» τόσο στο CBS όσο και στο Paramount+ Premium (με συνδρομή Paramount+ with SHOWTIME). Τα πλάνα ξεκινούν από $63.99 το μήνα μετά τη λήξη της δοκιμής.

Νέοι συνδρομητές μπορούν να επωφεληθούν από μια πενθήμερη δωρεάν δοκιμή, η οποία παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 300 κανάλια. Μέσω του Fubo, μπορείτε να παρακολουθήσετε το «The JLO Show» τόσο στο CBS όσο και στο Paramount+ Premium (με συνδρομή Paramount+ with SHOWTIME). Τα πλάνα ξεκινούν από $63.99 το μήνα μετά τη λήξη της δοκιμής. Hulu + Live TV: Προσφέρει μια τριήμερη δωρεάν δοκιμή, δίνοντας πρόσβαση σε πάνω από 100 κανάλια, συμπεριλαμβανομένων του CBS και του Paramount+ Premium (με συνδρομή Paramount+ with SHOWTIME). Τα πλάνα ξεκινούν από $99.99 το μήνα μετά τη δοκιμή.

Προσφέρει μια τριήμερη δωρεάν δοκιμή, δίνοντας πρόσβαση σε πάνω από 100 κανάλια, συμπεριλαμβανομένων του CBS και του Paramount+ Premium (με συνδρομή Paramount+ with SHOWTIME). Τα πλάνα ξεκινούν από $99.99 το μήνα μετά τη δοκιμή. DirecTV: Για νέους χρήστες, η εγγραφή στο πακέτο Premier Signature παρέχει πρόσβαση στο Paramount+ Premium. Για να επωφεληθείτε από την πενθήμερη δωρεάν δοκιμή του DirecTV, κατά την εγγραφή επιλέξτε «Continue to devices» και στη συνέχεια «0 — Stream without Gemini Air». Το DirecTV προσφέρει πάνω από 185 κανάλια και πολλαπλές πλατφόρμες streaming σε ένα μέρος.

Αυτή η κυκλοφορία αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τους θαυμαστές της Jennifer Lopez, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά καλλιτεχνικά της εγχειρήματα.

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