Η Jennifer Lopez ετοιμάζει 20 νέα τραγούδια και αφήνει υποσχέσεις για το καλοκαίρι του 2027

Με μια ματιά Η Jennifer Lopez ετοιμάζει 20 νέα τραγούδια, νιώθοντας ελευθερία μετά την αναχώρηση των παιδιών της.

Η νέα μουσική προκύπτει από μια «χαρούμενη» και «υγιή» περίοδο της ζωής της, όπως δήλωσε.

Η τηλεοπτική εκπομπή «The JLO Show: Live in Las Vegas» θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου.

Η τραγουδίστρια αφήνει υποσχέσεις για μια καλοκαιρινή περιοδεία το 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lopez βρέθηκε καλεσμένη στο «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon, όπου, πέρα από την προώθηση της επερχόμενης ειδικής εκπομπής της «The JLO Show: Live in Las Vegas», έκανε μια άκρως ενδιαφέρουσα αποκάλυψη: ετοιμάζει νέα μουσική. Η τραγουδίστρια, μιλώντας για την τωρινή περίοδο της ζωής της, περιέγραψε μια αίσθηση ελευθερίας και ανανέωσης, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «χαρούμενη εποχή».

Η Jennifer Lopez εξήγησε στον Jimmy Fallon ότι η πρόσφατη αποχώρηση των παιδιών της από το σπίτι για τις σπουδές τους της έχει προσφέρει μια νέα αίσθηση ελευθερίας. «Είμαι μόνη, είμαι ελεύθερη, μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτή η κατάσταση είναι «κάπως απίστευτη, αλλά και περίεργη, και πάλι απίστευτη». Αυτή η προσωπική εξέλιξη, όπως ανέφερε, την έχει οδηγήσει πίσω στο στούντιο ηχογράφησης.

Διάβασε επίσης: Οι BTS εντυπωσίασαν στο The Tonight Show με SWIM και 2.0 από το ARIRANG (Video)

«Ηχογραφώ», επιβεβαίωσε η Jennifer Lopez. «Όταν τα παιδιά ετοιμάζονταν να φύγουν, είχα τόσα πολλά συναισθήματα και σκέψεις που μπήκα στο στούντιο και άρχισα να πειραματίζομαι, να δημιουργώ μουσική. Έχω γράψει περίπου 20 τραγούδια και νιώθω ότι έχω φτάσει μόνο στη μέση. Χρειάζεται να αφιερώσω περισσότερο χρόνο εκεί». Η ίδια τόνισε ότι υπάρχουν μερικά κομμάτια για τα οποία είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η περίοδος της ζωής της μοιάζει με μια «χαρούμενη εποχή», απαλλαγμένη από οτιδήποτε ανθυγιεινό.

«Είναι μια πολύ υγιής περίοδος στη ζωή μου. Είμαι μόνη μου. Νιώθω ότι είναι ένα ακόμη «coming of age» που συμβαίνει στη ζωή μας. Πιστεύω ότι πολλοί γονείς θα ταυτιστούν με αυτό. Συμβαίνει όταν φεύγεις από το σπίτι για πρώτη φορά και το ξαναβιώνεις όταν τα παιδιά σου φεύγουν. Επειδή για 20 χρόνια, αυτό είναι το μόνο που σε απασχολεί, ξέρεις; Και τώρα είμαι μόνο εγώ. Οπότε, είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος από πολλές απόψεις, ακόμα κι αν υπήρχαν και άλλα συναισθήματα που συνδέονταν με αυτό».

Πέρα από τις μουσικές εξελίξεις, η Jennifer Lopez αναφέρθηκε και στην επερχόμενη τηλεοπτική της εκπομπή, «The JLO Show: Live in Las Vegas», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο CBS και το Paramount+ στις 26 Νοεμβρίου. Η εκπομπή αυτή γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της 12ήμερης residency της τραγουδίστριας στο Λας Βέγκας, η οποία ξεκίνησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2025 και ολοκληρώθηκε στις 28 Μαρτίου 2026.

Επιπλέον, η Jennifer Lopez άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζει μια καλοκαιρινή περιοδεία για το 2027. «Αυτό συνέβη πριν από λίγες μέρες», είπε, εννοώντας την ιδέα της περιοδείας. «Νομίζω ότι θα συμβεί».

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «The Tonight Show», η Jennifer Lopez συμμετείχε επίσης σε ένα χριστουγεννιάτικο σκετς με τον Jimmy Fallon, όπου οι δυο τους τραγούδησαν κλασικά εορταστικά τραγούδια φορώντας διάφορες περούκες.

Η Jennifer Lopez έχει πάντα ένα δυναμικό πρόγραμμα, και η ανακοίνωση νέας μουσικής, σε συνδυασμό με μια επικείμενη περιοδεία, αναμφίβολα θα ενθουσιάσει τους χιλιάδες θαυμαστές της παγκοσμίως. Η αίσθηση ανανέωσης και η δημιουργική της ορμή φαίνεται να βρίσκονται σε πλήρη άνθιση.

Διάβασε επίσης: