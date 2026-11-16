Ο ΛΕΞ σαρώνει στο Spotify με το «Mpastard0s» – Ποιο τραγούδι του album βρίσκεται στο Νο1;

Το νέο άλμπουμ του ΛΕΞ σημειώνει εντυπωσιακή επιτυχία, αφού και τα 10 κομμάτια του «Mpastard0s» βρέθηκαν στη κορυφή του Spotify

Με μια ματιά Το νέο album «Mpastard0s» του ΛΕΞ και του Dof έχει εντυπωσιακή ανταπόκριση στο Spotify.

Και τα 10 τραγούδια του album βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις των Spotify Charts.

Το τραγούδι «Drakos» βρίσκεται στην πρώτη θέση, ακολουθούμενο από τα «Genesis» και «Black Out».

Η επιτυχία του album δείχνει ότι ολόκληρο το tracklist έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ΛΕΞ και ο Dof έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, καθώς η νέα δισκογραφική τους συνεργασία εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δυνατά μουσικά γεγονότα των ημερών. Το «Mpastard0s» κυκλοφόρησε και η ανταπόκριση του κοινού ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή, με τα 10 κομμάτια του album να καταλαμβάνουν θέσεις στην κορυφή των Spotify Charts. Μαζί με τον Dof ο ΛΕΞ, παρουσιάζουν 1 νέο μουσικό project που κατάφερε να βρεθεί αμέσως στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους ακροατές να δίνουν ξεκάθαρα το στίγμα τους μέσα από τα streams. Και αν αναρωτιέσαι ποιο τραγούδι βρίσκεται στην πρώτη θέση, η απάντηση είναι το «Drakos», το οποίο οδηγεί την κούρσα, με το «Genesis» και το «Black Out» να ακολουθούν.

Η επιτυχία του νέου album αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στις προτιμήσεις των ακροατών. Και τα 10 tracks του «Mpastard0s» κατάφεραν να βρεθούν στις κορυφαίες θέσεις των Spotify Charts, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον που υπήρχε γύρω από την κυκλοφορία του.

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Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το «Drakos», το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη ακολουθεί το «Genesis». Το «Black Out» συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, με τα «Kitrina Fota» να βρίσκονται στην τέταρτη θέση και το «K.FT.N» να ολοκληρώνει την πρώτη πεντάδα.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ανταπόκριση δεν περιορίζεται σε ένα μόνο τραγούδι που ξεχώρισε από την πρώτη ακρόαση. Αντίθετα, ολόκληρο το tracklist έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, με τους ακροατές να επιλέγουν μαζικά τα κομμάτια της νέας δισκογραφικής δουλειάς.

Η νέα μουσική συνάντηση του ΛΕΞ με τον Dof που συζητιέται

Το «Mpastard0s» αποτελεί τη νέα δισκογραφική συνεργασία του ΛΕΞ με τον Dof και η δυναμική της κυκλοφορίας του είναι ήδη εμφανής. Ο ΛΕΞ έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή θέση στην ελληνική rap σκηνή, με κάθε νέα μουσική του κίνηση να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ακροατές.

Η συγκεκριμένη κυκλοφορία έρχεται να προστεθεί στην πορεία του, με τον Dof στο πλευρό του και τα 10 κομμάτια του album να βρίσκουν τη θέση τους στα Spotify Charts. Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή παρουσία που δεν αφήνει αμφιβολίες για το πόσο έντονα περίμενε το κοινό αυτή τη μουσική συνάντηση.

Το «Mpastard0s» έχει ήδη βρει τον δρόμο του προς τα ακουστικά των fans και η πρώτη εικόνα από τις ψηφιακές πλατφόρμες μιλά από μόνη της. Ο ΛΕΞ και ο Dof έχουν καταφέρει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα charts, με το «Drakos» να κρατά τα ηνία και την πρώτη πεντάδα να ανήκει εξ ολοκλήρου στο νέο τους album.

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