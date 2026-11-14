Μουσικά Νέα 14.11.2026

Eurovision Asia 2026: Από τον θρίαμβο της CARMELLE μέχρι την εκρηκτική εμφάνιση της DARA στην Μπανγκόκ

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Με τις Φιλιππίνες και την εκρηκτική CARMELLE να κατακτούν την κορυφή σε επιτροπές και κοινό, έπεσε η αυλαία της παρθενικής Eurovision Asia στην Μπανγκόκ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Φιλιππίνες με την CARMELLE και το τραγούδι «Sobra-Sobra» κέρδισαν την πρώτη Eurovision Asia.
  • Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 11 χώρες από την Ασία, με οικοδεσπότη την Μπανγκόκ.
  • Το σύστημα βαθμολογίας βασίστηκε σε κριτικές επιτροπές και ψήφο κοινού, με τις Φιλιππίνες να επικρατούν και στις δύο κατηγορίες.
  • Στο διάλειμμα εμφανίστηκαν η νικήτρια της Eurovision 2026 για τη Βουλγαρία, DARA, και ο Jeff Satur.
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Με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο έπεσε η αυλαία της παρθενικής διοργάνωσης του Eurovision Song Contest Asia, ανοίγοντας ένα νέο, ιστορικό κεφάλαιο για τον κορυφαίο μουσικό θεσμό, αυτή τη φορά στην καρδιά της Ασίας. Μετά από μια εντυπωσιακή βραδιά διάρκειας περίπου δυόμισι ωρών γεμάτη ρυθμό, έντονα συναισθήματα και δυνατές ερμηνείες, οι Φιλιππίνες και η εκρηκτική CARMELLE κατέκτησαν την κορυφή με το τραγούδι «Sobra-Sobra», γράφοντας τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα ως οι πρώτοι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού.

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Το λαμπερό σόου φιλοξενήθηκε στο One Bangkok Forum στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, με οικοδεσπότες τους Woody Milintachinda και Cindy Bishop, οι οποίοι κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης.

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Στην πρώτη Eurovision Asia ένωσαν τις μουσικές τους δυνάμεις 11 χώρες από τη Νοτιοανατολική, τη Νότια και την Ανατολική Ασία, εκπροσωπούμενες τόσο από καταξιωμένα ονόματα όσο και από ανερχόμενα αστέρια. Η επίσημη σειρά εμφάνισης στη σκηνή της Μπανγκόκ είχε ως εξής:

  • Βιετνάμ | Tóc Tiên – EM TIÊN
  • Καμπότζη | Monetrey – I Let You Go
  • Λάος | Thinla – BAE
  • Μογγολία | Beck – Chamguigeer (Without You)
  • Μπουτάν | Nyendra – Lhayi Semo
  • Φιλιππίνες | CARMELLE – Sobra-Sobra
  • Μπανγκλαντές | Beatmosphere – Tumi Ele
  • Ταϊλάνδη | MANG x DAOU – Aroma
  • Νότια Κορέα | JUNHEE – DEEP DIVE
  • Νεπάλ | Pratik Himal Rai – Ananta Maya
  • Μαλαισία | Aina Abdul – Bluest Sky

Η μάχη της ψηφοφορίας: Απόλυτη κυριαρχία για τις Φιλιππίνες

Το σύστημα βαθμολογίας ακολούθησε πιστά τη γνώριμη, συναρπαστική φιλοσοφία της Eurovision, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται κατά 50% από τις εθνικές κριτικές επιτροπές και κατά 50% από την ψήφο του κοινού. Πέρα από τις 11 συμμετέχουσες χώρες, δικαίωμα ψήφου είχαν και οι θεατές εκτός Ασίας μέσω της κατηγορίας Rest of the World, η οποία απένειμε ένα επιπλέον σετ βαθμών.

Η αγωνία κορυφώθηκε αρχικά με την ανακοίνωση των επιτροπών, όπου οι εκπρόσωποι (spokespersons) κάθε χώρας έδιναν ζωντανά τα 8άρια, τα 10άρια και τα πολυπόθητα 12άρια. Οι Φιλιππίνες πήραν από νωρίς το προβάδισμα κατακτώντας την πρώτη θέση των επιτροπών, με το Βιετνάμ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τη Μαλαισία στην τρίτη.

Το σκηνικό θριάμβου για την CARMELLE επιβεβαιώθηκε και στην ψηφοφορία του κοινού. Οι Φιλιππίνες σάρωσαν και στο televoting συγκεντρώνοντας 118 βαθμούς, σφραγίζοντας έτσι την πρώτη θέση. Τη δεύτερη θέση στο κοινό κατέκτησε η οικοδέσποινα Ταϊλάνδη με 108 βαθμούς, ενώ την τριάδα έκλεισε το Βιετνάμ με 81 βαθμούς.

Λαμπερά Interval Acts με DARA και Jeff Satur

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, λίγο πριν από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, η διοργάνωση επιφύλασσε ξεχωριστές εκπλήξεις. Η βραδιά απέκτησε έντονο ευρωπαϊκό άρωμα με την εμφάνιση της DARA, της μεγάλης νικήτριας της Eurovision 2026 για λογαριασμό της Βουλγαρίας. Η Βουλγάρα pop star ξεσήκωσε το κοινό παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζωντανά το νέο της single «Bad Idea», ενώ χάρισε και μια νοσταλγική γεύση από το εμβληματικό «Bangaranga», το τραγούδι που χάρισε στη χώρα της την πρώτη της νίκη στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Τη σκυτάλη στη σκηνή πήρε ο δημοφιλής Ταϊλανδός τραγουδιστής και ηθοποιός Jeff Satur. Ο καλλιτέχνης, που απολαμβάνει τεράστια διεθνή απήχηση και μετρά εκατομμύρια ακολούθους, χάρισε ένα καθηλωτικό act, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το ψυχαγωγικό κομμάτι μιας ιστορικής βραδιάς.

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CARMELLE Eurovision Eurovision Asia 2026
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