Μουσική 13.11.2026

Η Dolly Parton «συναντά» τους U2 στο νέο τους άλμπουμ – Ακου τη ξεχωριστή τους συνεργασία στο «Torn»

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Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το «Carnaval De Luz», ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει την τελευταία ηχογραφημένη ερμηνεία της αείμνηστης Dolly Parton, το τραγούδι «Torn».
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι U2 κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ «Carnaval De Luz», με τη συμμετοχή της Dolly Parton.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της Dolly Parton στο τραγούδι «Torn».
  • Το «Torn» γράφτηκε από τους U2, την Dolly Parton και τον Johnny McDaid, και ηχογραφήθηκε λίγο πριν τον θάνατο της Parton.
  • Η κυκλοφορία συμπίπτει με τα 50 χρόνια από τη δημιουργία των U2 και την εμφάνισή τους στο Sphere του Λας Βέγκας.
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Με μια κίνηση που αγγίζει την καρδιά των απανταχού λάτρεων της μουσικής, οι U2 κυκλοφόρησαν το νέο τους, πολυαναμενόμενο άλμπουμ, «Carnaval De Luz». Αυτή η κυκλοφορία σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερο και άκρως συναισθηματικό γεγονός, καθώς περιλαμβάνει την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική ερμηνεία της θρυλικής Dolly Parton, στο τραγούδι «Torn».

Τέσσερις άντρες με κοστούμια περπατούν σε παραλία με κύματα και γαλάζιο ουρανό, σε σκηνή που θυμίζει το εξώφυλλο του άλμπουμ Abbey Road των Beatles.
https://www.instagram.com/u2/

Το «Carnaval De Luz», που μεταφράζεται από τα πορτογαλικά ως «Καρναβάλι του Φωτός», αποτελεί το δέκατο έκτο στούντιο άλμπουμ των Ιρλανδών θρύλων και η κυκλοφορία του έρχεται εννέα χρόνια μετά το προηγούμενο έργο τους με νέο υλικό. Το «Torn» ξεχωρίζει ως το κλείσιμο του άλμπουμ, ολοκληρώνοντας την 24-track deluxe έκδοση, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από τα δύο EPs, «Days of Ash» και «Easter Lily», τα οποία κυκλοφόρησαν ως surprise-release, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα διπλό άλμπουμ.

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Σε δηλώσεις του, ο frontman των U2, Bono, περιέγραψε την εμπειρία της συνεργασίας με την Dolly Parton ως ένα «πέρασμα συνόρων». «Αισθάνεσαι ένα πέρασμα συνόρων», ανέφερε χαρακτηριστικά, «και έτσι μετακινείσαι από το νότο προς το βορρά, και έχεις την Dolly Parton να σου τραγουδάει καθώς διασχίζεις τα σύνορα».

dolly_parton_u2
https://www.instagram.com/dollyparton/

Το τραγούδι «Torn», συν-γραμμένο από τους U2, την Dolly Parton και τον Johnny McDaid των Snow Patrol, ηχογραφήθηκε από την Dolly Parton τον Ιούνιο, μόλις δύο μήνες πριν τον θάνατό της. Ο Bono μοιράστηκε με το περιοδικό Rolling Stone πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να ακούσει την ηχογράφηση. «Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι», είπε ο Bono. «Και μπορείς να το ακούσεις. Και δεν μπορώ καν να το ακούσω τώρα».

Η Dolly Parton πρόλαβε να εγκρίνει την τελική μίξη του τραγουδιού πριν φύγει από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Ο Bono εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του για την «οικειότητα» που μοιράστηκε με μια τέτοια εμβληματική φιγούρα, τονίζοντας πόσο «νηφάλιο» είναι το γεγονός ότι εκείνη δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, παρά μόνο μέσα από τα τραγούδια της. «Τραγούδησε με όλη της την ψυχή», δήλωσε ο Bono στο RS, «και δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρόκειται για γυναίκα 80 ετών».

Η κυκλοφορία του «Carnaval De Luz» συμπίπτει με μια σημαντική επέτειο για τους U2: 50 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο ντράμερ Larry Mullen Jr. ανάρτησε την περίφημη αγγελία στο σχολικό πίνακα, ψάχνοντας μουσικούς για να σχηματίσουν ένα συγκρότημα. Αυτή η αγγελία έμελλε να γίνει η αρχή μιας θρυλικής πορείας.

Οι U2 έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή, έχοντας πουλήσει 175 εκατομμύρια άλμπουμ, κερδίσει 22 βραβεία Grammy και έχοντας 34 τραγούδια τους να φτάσουν στο Billboard Hot 100, με δύο από αυτά να κατακτούν την κορυφή. Η εισαγωγή τους στο Rock And Roll Hall of Fame το 2005 επισφράγισε τη διαχρονική τους αξία.

Μέλη του συγκροτήματος U2 επί σκηνής κατά την περιοδεία «The Greatest Show On Earth» στην Ευρώπη.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τον Σεπτέμβριο του 2023, οι U2 έγιναν το πρώτο συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Sphere του Λας Βέγκας, εγκαινιάζοντας τον χώρο με την παράσταση «U2:UV Achtung Baby Live at Sphere». Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα εργάζεται ήδη πυρετωδώς για τη μεταφορά του νέου άλμπουμ στη σκηνή, με μια παγκόσμια περιοδεία προγραμματισμένη για το 2027.

Το «Torn», με την εμβληματική φωνή της Dolly Parton, διαθέσιμο πλέον μαζί με το «Carnaval De Luz», αποτελεί μια σπουδαία μουσική κληρονομιά και ένα συγκινητικό φόρο τιμής σε μια ανεπανάληπτη καλλιτέχνιδα.

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