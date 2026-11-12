Life 12.11.2026

Η πιο εύκολη και λαχταριστή κοτόπιτα με μανιτάρια που θα κλέψει την παράσταση!

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Η τέχνη της τραγανής ζύμης που αγκαλιάζει μια βελούδινη γέμιση από τρυφερό κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια και κρεμώδη γέμιση γραβιέρας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η συνταγή αφορά μια εύκολη κοτόπιτα με μανιτάρια, χρησιμοποιώντας έτοιμη σφολιάτα για ρολό.
  • Η γέμιση περιλαμβάνει κοτόπουλο, μανιτάρια, κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο, αλεύρι, γάλα και πικάντικη γραβιέρα.
  • Το κοτόπουλο βράζεται και ψιλοκόβεται, ενώ τα μανιτάρια σοτάρονται με τα λαχανικά πριν προστεθούν τα υπόλοιπα υλικά.
  • Η πίτα ψήνεται στους 200°C για 10 λεπτά και μετά στους 170°C για 30 λεπτά, αλειμμένη με κρόκο αυγού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα φαγητό που μπορεί να κάνει ολόκληρο το σπίτι να μοσχοβολήσει ζεστό βούτυρο, μανιτάρια και λιωμένο τυρί πριν καλά καλά προλάβεις να βγάλεις τη ποδιά σου, αυτό είναι σίγουρα μια λαχταριστή, σπιτική πίτα. Ξέχνα όμως τις δύσκολες διαδικασίες και τα φύλλα που ανοίγουν με τις ώρες πάνω στον πάγκο της κουζίνας σου, καθώς η λύση βρίσκεται σε ένα μοναδικό ρολό σφολιάτας που κλείνει μέσα του όλη τη νοστιμιά και την πολυτέλεια ενός γκουρμέ πιάτου. Με ελάχιστα υλικά, έξυπνους συνδυασμούς και μια ετοιμοπόλεμη ζύμη από το ψυγείο σου, μπορείς να ετοιμάσεις κάτι πραγματικά μαγικό για εσένα και τους αγαπημένους σου.

Unsplash
Unsplash

Η μαγεία αυτής της συνταγής κρύβεται στην τέλεια αντίθεση ανάμεσα στην τραγανή, χρυσαφένια σφολιάτα εξωτερικά και στην απίστευτα πλούσια, βελούδινη γέμιση από τρυφερό κοτόπουλο και φρέσκα μανιτάρια εσωτερικά. Το μοσχοκάρυδο και η πικάντικη γραβιέρα δίνουν ακριβώς την ένταση που χρειάζεται για να απογειωθεί η γεύση, μετατρέποντας ένα απλό καθημερινό υλικό όπως το στήθος κοτόπουλου σε ένα πιάτο υψηλής γαστρονομίας. Είτε ετοιμάζεις ένα χαλαρό τραπέζι με φίλους είτε απλώς θέλεις να κακομάθεις τον εαυτό σου μετά από μια κουραστική μέρα, αυτή η πρόταση δεν απογοητεύει ποτέ.

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Αν λοιπόν είσαι έτοιμη να σηκώσεις μανίκια και να γεμίσεις την κουζίνα σου αρώματα, ήρθε η ώρα να δούμε βήμα-βήμα πώς θα πετύχεις το πιο ζουμερό και τραγανό ρολό κοτόπουλου. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε όλα τα απαραίτητα υλικά και την ακριβή διαδικασία εκτέλεσης για να πετύχεις το τέλειο αποτέλεσμα.

Pexels
Pexels

Υλικά Συνταγής

  • 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο βρασμένα
  • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 ξερό κρεμμύδι
  • 1 σκελ. σκόρδο ψιλοκομμένο
  • 500 gr μανιτάρια φρέσκα σε φέτες
  • 1 καρότο τριμμένο
  • 2 κ.σ. αλεύρι
  • 1½ φλ. χλιαρό γάλα
  • 1-2 πρέζες μοσχοκάρυδο
  • 150 gr γραβιέρα πικάντικη τριμμένη
  • Αλάτι
  • Πιπέρι
  • Κρόκος αυγού για το άλειμμα
  • 1 σφολιάτα
  • Σαλάτα για το σερβίρισμα
Pexels
Pexels

Εκτέλεση Συνταγής

  1. Βράζουμε τα φιλέτα κοτόπουλου σε κατσαρόλα με νερό που να τα καλύπτει, για περίπου 15 λεπτά. Αφήνουμε να σταθούν μέσα στο ζωμό για ακόμη 10 λεπτά, ώστε να παραμείνουν ζουμερά.
  2. Κρατάμε μισό φλιτζάνι από τον ζωμό και τον υπόλοιπο τον φυλάμε στο ψυγείο ή στην κατάψυξη για μελλοντική χρήση σε άλλες συνταγές.
  3. Ψιλοκόβουμε το βρασμένο κοτόπουλο σε μικρές μπουκιές.
  4. Σε πλασοτέ κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά, προσθέτουμε τα μανιτάρια και σοτάρουμε για 2-3 λεπτά, μέχρι να πιουν τελείως τα υγρά τους.
  5. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και το καρότο και αφήνουμε να μαραθούν για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να γίνει το κρεμμύδι διάφανο.
  6. Πασπαλίζουμε με το αλεύρι και ανακατεύουμε να ψηθεί για 1 λεπτό, προσθέτοντας παράλληλα λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο για άρωμα.
  7. Ρίχνουμε τον ζωμό και το γάλα, ανακατεύουμε καλά και στη συνέχεια προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο, αλατοπιπερώνοντας ανάλογα.
  8. Αφήνουμε το μείγμα να σιγοβράσει μέχρι να πήξει η κρέμα, αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει για 10 λεπτά, ανακατεύοντας που και που.
  9. Προσθέτουμε το τριμμένο τυρί και ανακατεύουμε καλά, φροντίζοντας η κρέμα κοτόπουλου να είναι πηχτή ώστε να μη «τρέχει» κατά το τύλιγμα.
  10. Απλώνουμε τη σφολιάτα σε λαμαρίνα στρωμένη με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος και τοποθετούμε την κρύα γέμιση κατά μήκος στο κέντρο της ζύμης.
  11. Διπλώνουμε τα πλαϊνά και τυλίγουμε σε ρολό, βοηθώντας με τη λαδόκολλα ώστε η ένωση να μείνει προς τα κάτω για να μη ανοίξει στο ψήσιμο.
  12. Χαράζουμε ελαφρά την επιφάνεια σε μερικά σημεία και αλείφουμε με κρόκο αυγού διαλυμένο με λίγο νερό.
  13. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200°C στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για 10 λεπτά και έπειτα χαμηλώνουμε στους 170°C για περίπου 30 λεπτά ακόμα, μέχρι να ροδίσει όμορφα.
  14. Αφήνουμε να σταθεί για 10-15 λεπτά στον πάγκο και στη συνέχεια κόβουμε σε κομμάτια για σερβίρισμα μαζί με μια δροσερή σαλάτα.

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