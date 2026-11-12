Beauty 12.11.2026

Pink hair era: Το ροζ είναι το απόλυτο hair color trend του 2026

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Τα ροζ μαλλιά είναι το απόλυτο hair color trend του 2026, με electric pink, bubblegum και pastel rose αποχρώσεις να κερδίζουν τις beauty εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το ροζ είναι το κυρίαρχο χρώμα μαλλιών για το 2026, από απαλές έως έντονες αποχρώσεις.
  • Η τάση του ροζ στα μαλλιά έχει υιοθετηθεί από πολλές διεθνείς celebrities.
  • Το ροζ χρώμα στα μαλλιά έχει ιστορία στην alternative αισθητική, από punk έως ρομαντικές αναφορές.
  • Τα ροζ μαλλιά απαιτούν συστηματική φροντίδα και προσοχή για τη διατήρηση της απόχρωσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα χρώμα μαλλιών που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει το 2026, αυτό είναι αναμφίβολα το ροζ. Από τις πιο απαλές pastel αποχρώσεις μέχρι το έντονο electric pink, το συγκεκριμένο χρώμα επιστρέφει δυναμικά και γίνεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές για όσες θέλουν να ανανεώσουν την εικόνα τους. Άλλωστε, η εποχή που τα φυσικά καστανά, τα honey blondes και οι διακριτικές auburn αποχρώσεις μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον φαίνεται πως αφήνει χώρο για κάτι πολύ πιο παιχνιδιάρικο.

adela_billboard
https://www.instagram.com/adelajergova/

Το ροζ δεν είναι πλέον μια επιλογή που περιορίζεται σε εναλλακτικά beauty looks ή σε τολμηρές εμφανίσεις. Αντίθετα, έχει αποκτήσει μια πιο σύγχρονη αισθητική, ισορροπώντας ανάμεσα στο girly και το edgy, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά στιλ και προσωπικότητες. Από ένα διακριτικό strawberry pink μέχρι ένα εκρηκτικό bubblegum, οι εκδοχές του είναι αρκετές για να βρεις εκείνη που ταιριάζει στη δική σου διάθεση.

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Από το electric pink στο pastel rose, οι αποχρώσεις που ξεχωρίζουν

Η αναβίωση του ροζ στα μαλλιά έχει ήδη βρει τις δικές της πρωταγωνίστριες στη διεθνή μουσική και pop σκηνή. Η Adéla έχει συνδέσει την εικόνα της με ένα έντονο electric pink, ενώ η FKA twigs, η Zara Larsson, η Naomi Scott, η Ice Spice, η Megan Thee Stallion και η Kylie Jenner έχουν πειραματιστεί με διαφορετικές εκδοχές του χρώματος. Κάθε εμφάνιση αποδεικνύει πως το ροζ μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, ανάλογα με την ένταση, την απόχρωση και το κούρεμα.

zara_larsson_roz_mallia
https://www.instagram.com/zaralarsson/

Αν αγαπάς τις πιο τολμηρές αλλαγές, το saturated pink και το bubblegum pink είναι δύο επιλογές που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Έχουν έντονη προσωπικότητα, φωτογραφίζονται υπέροχα και δίνουν ακόμη και στο πιο απλό outfit μια διαφορετική διάσταση. Από την άλλη, το dusty rose, το απαλό pastel και το washed-out pink αποτελούν πιο διακριτικές εκδοχές, ιδανικές αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση χωρίς να κάνεις μια τόσο έντονη αλλαγή.

Το ροζ έχει και μια πιο rock πλευρά

Μπορεί σήμερα να επιστρέφει μέσα από τα social media και τις εμφανίσεις των celebrities, όμως το ροζ χρώμα στα μαλλιά έχει μια μακρά ιστορία στην alternative αισθητική. Από την punk κουλτούρα των δεκαετιών του ’80 και του ’90, όπου οι έντονες αποχρώσεις λειτουργούσαν ως ένας τρόπος αμφισβήτησης των καθιερωμένων beauty standards, μέχρι τις πιο fashion-forward εμφανίσεις των επόμενων χρόνων, το συγκεκριμένο χρώμα δεν ήταν ποτέ απλώς μια ακόμη επιλογή βαφής.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εμβληματική φωτογραφία της Kate Moss με cranberry pink μαλλιά, που τράβηξε ο Juergen Teller μετά το show της Versace για τη σεζόν Spring/Summer 1999 στο Μιλάνο. Παράλληλα, η αισθητική της ταινίας Marie Antoinette της Sofia Coppola έφερε ξανά στο προσκήνιο τις παστέλ ροζ αποχρώσεις, συνδέοντάς τες με μια πιο ρομαντική και θεατρική προσέγγιση στην ομορφιά. Αυτή ακριβώς η αντίθεση είναι που κάνει το ροζ τόσο ενδιαφέρον σήμερα. Μπορεί να είναι ρομαντικό, punk, playful ή ακόμη και ιδιαίτερα κομψό.

Πώς να υιοθετήσεις την τάση χωρίς να επιλέξεις ένα πολύ έντονο χρώμα

Δεν χρειάζεται να επιλέξεις μια εντυπωσιακή, σχεδόν neon απόχρωση για να μπεις στο pink hair trend. Αν προτιμάς τις πιο ήσυχες αλλαγές, ένα απαλό rose pink, ένα strawberry blonde με ροζ υποτόνους ή ένα faded champagne pink μπορούν να ανανεώσουν αισθητά την εικόνα σου. Μάλιστα, οι ξεθωριασμένες ροζ αποχρώσεις έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία, καθώς θυμίζουν το χρώμα που αποκτούν τα μαλλιά μετά από αρκετές εβδομάδες, δημιουργώντας ένα πιο ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα επιλογή είναι να διατηρήσεις τις φυσικές ρίζες σου και να προσθέσεις ροζ στα μήκη ή στις άκρες. Έτσι, η αλλαγή δεν είναι τόσο δεσμευτική, ενώ μπορείς να παίξεις με διαφορετικές εντάσεις και συνδυασμούς. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακό είτε έχεις μακριά κυματιστά μαλλιά είτε ένα κοντό pixie cut, αφού το χρώμα από μόνο του αρκεί για να μεταμορφώσει ένα γνώριμο κούρεμα.

Η περιποίηση που χρειάζονται τα ροζ μαλλιά

Πριν αποφασίσεις να περάσεις στην πλευρά του ροζ, αξίζει να λάβεις υπόψη ότι πρόκειται για μια από τις αποχρώσεις που χρειάζονται συστηματική φροντίδα. Ειδικά αν ξεκινάς από σκούρα μαλλιά, η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει ξάνοιγμα, κάτι που σημαίνει ότι η υγεία και η αντοχή της τρίχας πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η σωστή προετοιμασία και η φροντίδα μετά τη βαφή είναι σημαντικές για να διατηρηθεί η ποιότητα των μαλλιών.

https://www.instagram.com/theestallion/
https://www.instagram.com/theestallion/

Επειδή οι ροζ χρωστικές ξεθωριάζουν σχετικά γρήγορα, η διατήρηση της απόχρωσης χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή. Ένα σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα, ένα ενυδατικό conditioner και προϊόντα που υποστηρίζουν την επανόρθωση της τρίχας μπορούν να γίνουν μέρος της ρουτίνας σου. Επίσης, το πολύ συχνό λούσιμο και η υπερβολική χρήση θερμότητας ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τη ζωντάνια του χρώματος όσο και την όψη των μαλλιών.

Το pink hair trend του 2026 είναι μια υπενθύμιση πως το beauty δεν χρειάζεται πάντα να κινείται σε ασφαλείς επιλογές. Είτε επιλέξεις ένα έντονο bubblegum pink είτε μια πιο απαλή ροζ απόχρωση, το ζητούμενο είναι να πειραματιστείς με την εικόνα σου και να αφήσεις λίγο χώρο για μια αλλαγή που δεν περνά απαρατήρητη.

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