Beauty 11.11.2026

Little Black Dress nails: Η κομψή εναλλακτική του nude για τον χειμώνα

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Από τη Hailey Bieber μέχρι τη Dua Lipa, οι celebrities επιστρέφουν στο μαύρο μανικιούρ, αποδεικνύοντας ότι είναι η πιο διαχρονική απόχρωση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "Little Black Dress nails" είναι μια κομψή τάση για τον χειμώνα, βασισμένη στην απλότητα του μαύρου μανικιούρ.
  • Η τάση αυτή εμπνέεται από το διαχρονικό μαύρο φόρεμα και τονίζει την κομψότητα χωρίς περίτεχνα διακοσμητικά.
  • Διάσημες όπως η Hailey Bieber, η Dua Lipa και η Kylie Jenner έχουν υιοθετήσει διάφορες εκδοχές του μαύρου μανικιούρ.
  • Το μαύρο μανικιούρ είναι ευέλικτο, ταιριάζει με πολλά στυλ ντυσίματος και μπορεί να αναβαθμίσει κάθε εμφάνιση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις που δεν χάνουν ποτέ τη θέση τους στον κόσμο της ομορφιάς. Το μαύρο βερνίκι νυχιών είναι μία από αυτές και φέτος τον χειμώνα επιστρέφει δυναμικά, διεκδικώντας τον τίτλο του πιο κομψού μανικιούρ της σεζόν.

https://www.instagram.com/the_gelbottle_inc/?hl=en
https://www.instagram.com/the_gelbottle_inc/?hl=en

Η τάση Little Black Dress nails αποδεικνύει ότι ένα μονόχρωμο μανικιούρ μπορεί να έχει εξίσου δυνατή παρουσία με τα πιο περίτεχνα nail art. Εμπνευσμένη από το διαχρονικό μαύρο φόρεμα, βασίζεται στην απλότητα και στην κομψότητα, χωρίς να χρειάζεται εντυπωσιακά διακοσμητικά στοιχεία.

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Η Hailey Bieber υιοθέτησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εκδοχές του trend στο Academy Museum Gala 2026, συνδυάζοντας το γυαλιστερό μαύρο μανικιούρ της με ένα candy pink φόρεμα Chanel. Η nail artist της, Zola Ganzorigt, επέλεξε μακριά νύχια σε almond shape με λαμπερό φινίρισμα.

Χέρι με μαύρο μανικιούρ και εντυπωσιακό δαχτυλίδι με πέτρα, δείχνοντας την τάση του μαύρου μανικιούρ.
https://www.instagram.com/nailsbyzola/

Στην ίδια αισθητική κινείται και η Dua Lipa, αποδεικνύοντας ότι το μαύρο μανικιούρ δεν περιορίζεται στους χειμερινούς μήνες. Η Kylie Jenner είναι επίσης λάτρης της συγκεκριμένης απόχρωσης, την οποία έχει συνδυάσει ακόμη και με ροζ, πιο girly εμφανίσεις.

Μια γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά ποζάρει με σταυρωμένα χέρια μπροστά από γκρι κουρτίνα, αναδεικνύοντας το στυλ της.
https://www.instagram.com/dualipa/

Μία διαφορετική εκδοχή παρουσίασε η Selena Gomez, επιλέγοντας ένα black velvet μανικιούρ που δημιούργησε ο nail artist Tom Bachik. Το αποτέλεσμα είχε μία βελούδινη, ιριδίζουσα όψη, η οποία αντανακλούσε διακριτικά το φως.

Πώς θα πετύχεις το Little Black Dress manicure

Το μυστικό βρίσκεται στην απλότητα και στην προσεγμένη εφαρμογή. Η κλασική εκδοχή θέλει τα νύχια βαμμένα σε βαθύ μαύρο χρώμα, με έντονη γυαλάδα που θυμίζει την όψη της λάκας. Το σχήμα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Τα μακριά almond nails χαρίζουν μία πιο θηλυκή και elegant διάθεση, ενώ τα κοντά, τετράγωνα νύχια δίνουν στο μανικιούρ έναν πιο minimal χαρακτήρα με punk επιρροές.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Οι διαφορετικές εκδοχές του μαύρου

Αν θέλεις να πειραματιστείς λίγο περισσότερο, μπορείς να επιλέξεις ένα velvet εφέ, ένα μαγνητικό cat-eye φινίρισμα ή chrome σκόνη για μεταλλική λάμψη. Για τις γιορτινές εμφανίσεις, μία διακριτική δόση shimmer είναι επίσης μία ενδιαφέρουσα επιλογή.

https://www.instagram.com/muzanailstudio/?hl=en
https://www.instagram.com/muzanailstudio/?hl=en

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του μαύρου μανικιούρ είναι η ευελιξία του. Ταιριάζει με denim, πλεκτά και καθημερινά outfits, αλλά και με ένα εντυπωσιακό βραδινό φόρεμα. Είναι μία από εκείνες τις επιλογές που αναβαθμίζουν ακόμη και το πιο απλό σύνολο, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον λεπτομέρειες.

Κεντρική Εικόνα: @__lcoco

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Little Black Dress nails μανικιούρ χειμώνας
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