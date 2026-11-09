Beauty 09.11.2026

Τα matching perfumes είναι το νέο beauty obsession που πρέπει να δοκιμάσεις με το ταίρι σου

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Ξέχνα τα ασορτί looks και ανακάλυψε 5 αναπάντεχους συνδυασμούς αρωμάτων που αποδεικνύουν ότι τα αντίθετα έλκονται ακόμη και στην όσφρηση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα matching perfumes είναι η νέα τάση που εκφράζει τη σύνδεση ζευγαριών μέσω αρωμάτων.
  • Δεν απαιτείται η χρήση του ίδιου αρώματος, αλλά η αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών συνθέσεων.
  • Το κλειδί είναι η αναζήτηση κοινών στοιχείων και η ισορροπία στο αρωματικό ίχνος (sillage).
  • Η γοητεία βρίσκεται στη διατήρηση της ατομικής ταυτότητας και στη δημιουργία ενός συμπληρωματικού συνδυασμού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείξεις ότι ταιριάζεις με κάποιον, από το κοινό στιλ μέχρι τις μικρές καθημερινές συνήθειες. Τώρα, όμως, η νέα τάση στον κόσμο της ομορφιάς μεταφέρει αυτή τη χημεία και στην όσφρηση. Τα matching perfumes γίνονται ένας διαφορετικός τρόπος για να εκφράσεις τη σύνδεσή σου με τον σύντροφό σου, χωρίς να χρειάζεται να φοράτε το ίδιο άρωμα.

Ζευγάρι απολαμβάνει ρομαντικές στιγμές σε χιονισμένο τοπίο, ιδανικό για χειμερινά dates.
Pexels

Ξέχνα την παλιά λογική των γυναικείων και ανδρικών εκδοχών ενός αρώματος. Το νέο fragrance pairing δεν έχει να κάνει με το να επιλέξεις 2 σχεδόν πανομοιότυπα μπουκάλια, αλλά με το να ανακαλύψεις 2 διαφορετικές συνθέσεις που λειτουργούν αρμονικά μαζί. Μπορεί ο ένας να αγαπά τις ξυλώδεις και πιο έντονες νότες και ο άλλος τα ανάλαφρα λουλουδάτα αρώματα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την αντίθεση.

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Πώς να βρείτε τα αρώματα που ταιριάζουν μεταξύ τους

Το μυστικό είναι να αναζητήσετε κοινά στοιχεία στις αρωματικές συνθέσεις, χωρίς να περιορίζεστε απαραίτητα στην ίδια οικογένεια. Ένα άρωμα με σανταλόξυλο μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με μια πιο απαλή σύνθεση που περιλαμβάνει musk, ενώ οι ζεστές νότες μπαχαρικών μπορούν να αποκτήσουν μια ενδιαφέρουσα ισορροπία δίπλα σε ένα γλυκό gourmand άρωμα.

Ένα ζευγάρι περπατάει χαμογελώντας, ενώ το άρθρο αναλύει πώς να εντοπίσεις έναν τοξικό σύντροφο.
Πηγή: Unsplash

Εξίσου σημαντικό είναι το πόσο έντονα παραμένει κάθε άρωμα στην επιδερμίδα και στον χώρο. Το λεγόμενο sillage, δηλαδή το αρωματικό ίχνος που αφήνει πίσω του ένα perfume, παίζει καθοριστικό ρόλο. Ιδανικά, θέλεις οι δύο συνθέσεις να έχουν τη δική τους παρουσία, χωρίς η μία να καλύπτει εντελώς την άλλη.

5 συνδυασμοί αρωμάτων για ζευγάρια με διαφορετικό χαρακτήρα:

1. Για όσους αγαπούν τις ξυλώδεις νότες

Το Oud Wood του Tom Ford και το Santal 33 του Le Labo δημιουργούν έναν συνδυασμό με έντονο, γήινο χαρακτήρα. Το πρώτο κινείται γύρω από το oud, τα ξύλα και τα μπαχαρικά, ενώ το δεύτερο ξεχωρίζει για το σανταλόξυλο και τις δερμάτινες νότες του. Είναι μια επιλογή για δύο προσωπικότητες που αγαπούν τα βαθιά, ζεστά και διακριτικά μυστηριώδη αρώματα.

Tom Ford – Oud Wood

tom_ford_oud_wood

Le Labo – Santal 33

santal_33_le_labo

2. Για τους λάτρεις των βιβλίων και των cozy απογευμάτων

Αν η ιδανική έξοδος περιλαμβάνει ένα βιβλιοπωλείο, ένα ήσυχο café και πολλές ώρες συζήτησης, το Bibliothèque του Byredo και το L’Eau Papier της Diptyque είναι ένα ενδιαφέρον match. Το πρώτο συνδυάζει φρουτώδεις, λουλουδάτες και ξυλώδεις νότες με βανίλια και δέρμα, θυμίζοντας μια παλιά βιβλιοθήκη. Το δεύτερο κινείται σε πιο απαλές νότες λευκού musk, ρυζιού και ξανθών ξύλων, δημιουργώντας μια καθαρή, ήρεμη αίσθηση.

Byredo – Bibliothèque

byredo_biblioteque

Diptyque – L’Eau Papier

leau_papier

3. Για εκείνους που πιστεύουν ότι τα αντίθετα έλκονται

Ένα spicy άρωμα και μια γλυκιά gourmand σύνθεση μπορούν να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον δίδυμο. Το Spice Blend του Dior φέρνει στο προσκήνιο τις ζεστές, πικάντικες νότες, ενώ το Goddess της Burberry ισορροπεί τη σύνθεση με τη χαρακτηριστική γλυκύτητα της βανίλιας. Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός που παίζει με τις αντιθέσεις, όπως ακριβώς και οι σχέσεις που έχουν ένταση αλλά και τρυφερότητα.

Dior – Spice Blend

spice_blend_dior

Burberry – Goddess

burberry_godess

4. Για ζευγάρια που έχουν πάντα το μυαλό τους στη θάλασσα

Αν η αγαπημένη σας απόδραση είναι ένα ταξίδι σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος, τα αρώματα με φρέσκες και θαλασσινές νότες είναι μια ωραία αφετηρία. Το Un Air de Bretagne του L’Artisan Parfumeur συνδυάζει θαλασσινές και αλμυρές αποχρώσεις, ενώ το Cologne Céleste του CELINE κινείται σε πιο φωτεινές νότες εσπεριδοειδών, νερολί και άνθη πορτοκαλιάς. Μαζί δημιουργούν μια αίσθηση καλοκαιριού που δεν χρειάζεται απαραίτητα να συνοδεύεται από διακοπές.

L’Artisan Parfumeur – Un Air de Bretagne

la artisan

CELINE – Cologne Céleste

celina

5. Για τους ανήσυχους ταξιδιώτες

Για δύο ανθρώπους που λατρεύουν να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς, το Paris-Riviera της Chanel και το Néroli Plein Sud της Guerlain συνθέτουν ένα αρωματικό δίδυμο με ταξιδιωτική διάθεση. Το πρώτο θυμίζει τη φωτεινή ατμόσφαιρα της Γαλλικής Ριβιέρας, με νότες πορτοκαλιού και νερολί, ενώ το δεύτερο προσθέτει μια πιο θερμή διάσταση μέσα από άνθη πορτοκαλιάς και μπαχαρικά.

Chanel – Paris-Riviera

paris_chanel

Guerlain – Néroli Plein Sud

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Τελικά, το να φοράτε αρώματα που ταιριάζουν μεταξύ τους δεν σημαίνει ότι πρέπει να μυρίζετε ακριβώς το ίδιο. Αντίθετα, η γοητεία του fragrance pairing βρίσκεται στο να διατηρεί ο καθένας τη δική του αρωματική ταυτότητα, δημιουργώντας παράλληλα έναν συνδυασμό που αποκτά νόημα όταν βρίσκεστε μαζί. Γιατί το καλύτερο match δεν είναι απαραίτητα εκείνο που μοιάζει περισσότερο, αλλά εκείνο που συμπληρώνει ιδανικά το άλλο.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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beauty άρωμα ζευγάρι
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