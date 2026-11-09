Life 09.11.2026

Η Δέσποινα Βανδή έφερε το Studio 54 στο NOX με τις δημιουργίες του Βρεττού Βρεττάκου

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Η Δέσποινα Βανδή επέστρεψε στο NOX με εντυπωσιακές δημιουργίες του Βρεττού Βρεττάκου, εμπνευσμένες από το Studio 54 και το disco glamour των '70s
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή επέστρεψε στη νυχτερινή Αθήνα με σκηνικό θέαμα στο NOX, εμπνευσμένο από τη disco των '70s και '80s.
  • Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της Βανδή φέρουν την υπογραφή του σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου, με έμφαση σε κρύσταλλα και κεντήματα.
  • Τα κοστούμια συνδυάζουν futuristic στοιχεία, glam rock επιρροές και θεατρικότητα, δημιουργώντας μια σύγχρονη pop star εικόνα.
  • Η μόδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παράστασης, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της σκηνικής προσωπικότητας της τραγουδίστριας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή της Δέσποινας Βανδή στη νυχτερινή Αθήνα συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό σκηνικό θέαμα, με τη σκηνή του NOX να μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο disco υπερθέαμα. Μουσική, φωτισμοί, σκηνοθεσία και μόδα ενώνονται σε ένα πρόγραμμα υψηλής αισθητικής, στο οποίο κάθε λεπτομέρεια έχει τον δικό της ρόλο. Από την πρώτη στιγμή, η τραγουδίστρια ξεχωρίζει όχι μόνο για την παρουσία και τις ερμηνείες της, αλλά και για τις ιδιαίτερες ενδυματολογικές επιλογές της.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Η φετινή σκηνική εικόνα της αντλεί έμπνευση από τη χρυσή εποχή της disco των ’70s και την εκρηκτική αισθητική των ’80s. Το εμβληματικό Studio 54, ο David Bowie, η Cher, η Grace Jones και ο Prince αποτελούν μερικές από τις αναφορές που διαμορφώνουν το στιλιστικό σύμπαν της εμφάνισής της. Το αποτέλεσμα συνδυάζει futuristic στοιχεία, glam rock επιρροές και έντονη θεατρικότητα, δημιουργώντας μια εικόνα που παραπέμπει σε μια σύγχρονη pop star.

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Οι δημιουργίες του Βρεττού Βρεττάκου και η έμπνευση πίσω από τα looks

Την υπογραφή στα εντυπωσιακά κοστούμια έχει ο σχεδιαστής Βρεττός Βρεττάκος, ενώ την ενδυματολογική επιμέλεια έχει αναλάβει η Έλενα Βαζούρα. Οι δύο δημιουργοί συνεργάστηκαν με τη Δέσποινα Βανδή για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης σκηνικής ταυτότητας, με περισσότερες από επτά αποκλειστικές εμφανίσεις.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Όπως αποκάλυψε ο σχεδιαστής στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συνεργασία τους αποτέλεσε μια όμορφη επανένωση, καθώς είχαν δουλέψει μαζί και στα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η αμοιβαία εκτίμηση και ο σεβασμός αποτέλεσαν τη βάση για αυτή τη νέα δημιουργική συνάντηση.

despoina_vandi

Η προετοιμασία της συλλογής διήρκεσε περίπου 2 μήνες, με εκατοντάδες χιλιάδες κρύσταλλα, περίτεχνα κεντήματα και εντυπωσιακές εφαρμογές να συνθέτουν τις δημιουργίες. Κάθε κοστούμι σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή, ώστε να ακολουθεί την κίνηση της τραγουδίστριας και να αναδεικνύεται μέσα από τον σκηνικό φωτισμό.

Disco futurism και glam rock στη σκηνή του NOX

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχωρίζουν βρίσκεται η γεωμετρική, μεταλλική ολόσωμη φόρμα με την οποία η Δέσποινα Βανδή εμφανίζεται στην έναρξη του προγράμματος. Η δημιουργία αποτυπώνει ιδανικά την αισθητική του disco futurism, συνδυάζοντας retro αναφορές με μια πιο σύγχρονη και δυναμική προσέγγιση.

vandi_despoina_vrettakos

Στα υπόλοιπα looks, οι έντονοι ώμοι, οι γλυπτικές γραμμές και οι κρυστάλλινες λεπτομέρειες δημιουργούν μια εντυπωσιακή ισορροπία ανάμεσα στην υψηλή ραπτική και τη σκηνική υπερβολή. Οι υφές αντανακλούν το φως, ενώ οι διαφορετικές σιλουέτες ακολουθούν τις μουσικές εναλλαγές του προγράμματος.

vrettakos_vrettakos_vandi

Η μόδα, άλλωστε, δεν λειτουργεί απλώς ως συμπληρωματικό στοιχείο της εμφάνισης, αλλά ως μέρος της ίδιας της παράστασης. Κάθε αλλαγή κοστουμιού συνοδεύει μια διαφορετική πλευρά της σκηνικής προσωπικότητας της τραγουδίστριας, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του show και δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη συνολική εμπειρία.

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Fashion NOX Βρεττός Βρεττάκος ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
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