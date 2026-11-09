Clogs: 5 τρόποι για να φορέσεις το πιο cozy shoe trend του φθινοπώρου

Με μια ματιά Τα clogs είναι η νέα τάση του φθινοπώρου, προσφέροντας άνεση και μοντέρνο στυλ.

Συνδυάζονται ευέλικτα με τζιν, πλεκτά, κοστούμια και φούστες, αναβαθμίζοντας κάθε εμφάνιση.

Μπορούν να φορεθούν με oversized πλεκτά για cozy εμφάνιση ή με τζιν και basic T-shirt για casual look.

Αποτελούν σύγχρονη εναλλακτική για το γραφείο με κοστούμι ή για καθημερινές εμφανίσεις με denim φούστα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα clogs επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα και γίνονται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παπούτσια για τις φθινοπωρινες εμφανίσεις. Με τη χαρακτηριστική στρογγυλή μύτη, την ιδιαίτερη σιλουέτα και τις σύγχρονες εκδοχές τους από δέρμα και σουέτ, αφήνουν πίσω τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους και αποκτούν μια πιο μοντέρνα αισθητική. Άνετα και ευέλικτα, μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, από τζιν και πλεκτά μέχρι κοστούμια και φούστες.

Το μυστικό για να τα εντάξεις στο καθημερινό σου στιλ είναι να τα αντιμετωπίσεις ως ένα statement αξεσουάρ που μπορεί να αναβαθμίσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Είτε προτιμάς τις minimal εμφανίσεις είτε αγαπάς τους πιο τολμηρούς συνδυασμούς, τα clogs προσφέρουν πολλές δυνατότητες styling και αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στα κλασικά sneakers και τα μποτάκια.

Διάβασε επίσης: Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

1. Με oversized πλεκτά

Τα clogs με επένδυση από μαλακό, χνουδωτό υλικό ταιριάζουν ιδανικά με oversized πουλόβερ και χαλαρά παντελόνια. Για ένα cozy αποτέλεσμα, επίλεξε ουδέτερες αποχρώσεις, όπως μπεζ, εκρού και καφέ, και ολοκλήρωσε το σύνολο με μια ευρύχωρη τσάντα. Είναι ένας εύκολος συνδυασμός για τις καθημερινές μετακινήσεις, χωρίς να θυσιάζεις το στιλ σου.

2. Με τζιν και basic T-shirt

Ο συνδυασμός τζιν και T-shirt αποκτά νέα διάσταση με ένα ζευγάρι δερμάτινα clogs. Η λιτή αισθητική των ρούχων αφήνει τα παπούτσια να ξεχωρίσουν, ενώ ένα oversized δερμάτινο jacket προσθέτει πιο δυναμικό χαρακτήρα. Για ένα ολοκληρωμένο καθημερινό look, μπορείς να επιλέξεις ένα ίσιο denim παντελόνι και μια τσάντα ώμου.

3. Με κοστούμι για πιο σύγχρονο office look

Ποιος είπε ότι τα clogs δεν μπορούν να φορεθούν στο γραφείο; Ένα καλοραμμένο κοστούμι με σακάκι και παντελόνι σε ίσια γραμμή δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τα πιο casual παπούτσια. Προτίμησε σουέτ clogs σε μαύρο, γκρι ή καφέ χρώμα και κράτησε τα υπόλοιπα αξεσουάρ διακριτικά, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει ισορροπημένο και σύγχρονο.

4. Με γήινες αποχρώσεις

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να πειραματιστείς με αποχρώσεις όπως το σοκολατί, το μπεζ, το χακί και το κονιάκ. Συνδύασε ένα απλό T-shirt με cargo παντελόνι και clogs σε φυσικούς τόνους, προσθέτοντας μια τσάντα σε συμπληρωματικό χρώμα. Το αποτέλεσμα είναι ανεπιτήδευτο, άνετο και απόλυτα εναρμονισμένο με την εποχική διάθεση.

5. Με denim φούστα

Η denim φούστα επιστρέφει στις καθημερινές εμφανίσεις και συνδυάζεται εξαιρετικά με clogs, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στο θηλυκό και το casual. Μια midi φούστα με ένα λεπτό πλεκτό ή ένα εφαρμοστό μακρυμάνικο top είναι ιδανική επιλογή για τις μεταβατικές ημέρες του φθινοπώρου. Πρόσθεσε ένα ζευγάρι κάλτσες σε ουδέτερη απόχρωση, αν θέλεις να δώσεις στο σύνολο πιο fashion-forward χαρακτήρα.

Κεντρική Εικόνα: @_lou.lou.lou

Διάβασε επίσης: