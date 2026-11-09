Beauty 09.11.2026

Retinol 101: Πώς να εντάξεις τη ρετινόλη στη ρουτίνα σου χωρίς να «κάψεις» το πρόσωπό σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο απόλυτος οδηγός για να αποκτήσεις λεία και λαμπερή επιδερμίδα με ρετινόλη, αποφεύγοντας τα συνηθισμένα λάθη και τους ερεθισμούς
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ξεκίνα με χαμηλή συγκέντρωση ρετινόλης και συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα.
  • Εφάρμοσε τη ρετινόλη μόνο τη νύχτα και σε εντελώς στεγνό δέρμα για αποφυγή ερεθισμού.
  • Η μέθοδος «σάντουιτς» με ενυδατικές κρέμες μειώνει την πιθανότητα ερεθισμού σε ευαίσθητα δέρματα.
  • Απόφυγε τη χρήση άλλων ισχυρών συστατικών (AHA/BHA, βιταμίνη C) την ίδια νύχτα με τη ρετινόλη.
  • Η καθημερινή χρήση αντηλιακού το πρωί είναι απαραίτητη για προστασία από τον ήλιο και διατήρηση αποτελεσμάτων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ρετινόλη θεωρείται ο «βασιλιάς» των συστατικών στην αντιγήρανση και την ανανέωση της επιδερμίδας. Από τη λεία υφή και τη μείωση των λεπτών γραμμών μέχρι την καταπολέμηση της ακμής και την ακαταμάχητη λάμψη, τα οφέλη της είναι αδιαμφισβήτητα. Δεν είναι τυχαίο που οι δερματολόγοι σε όλο τον κόσμο την κατατάσσουν στην κορυφή των ενεργών συστατικών για μια ορατά ανανεωμένη όψη.

skincare_fwtografia
Pexels

Ωστόσο, η πρώτη επαφή μαζί της μπορεί να κρύβει αρκετές παγίδες, ειδικά αν βιαστείς να δεις αποτελέσματα. Η λανθασμένη χρήση, οι υπερβολικές ποσότητες ή η απότομη εισαγωγή της στο καθημερινό skincare οδηγούν συχνά σε κοκκινίλες, έντονο ξεφλούδισμα και τον διαβόητο ερεθισμό που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε. Η στρατηγική είναι το παν για να απολαύσεις τη δράση της χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Διάβασε επίσης: Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

1. Ξεκίνα αργά και με χαμηλή συγκέντρωση

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η σταδιακή προσαρμογή του δέρματός σου. Επιλογή μιας χαμηλής συγκέντρωσης (π.χ. 0.1% έως 0.3%) και εφαρμογή μόνον 2 φορές την εβδομάδα για τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες είναι ο χρυσός κανόνας. Αφού βεβαιωθείς ότι η επιδερμίδα σου την ανέχεται, μπορείς σταδιακά να αυξήσεις τη συχνότητα σε κάθε δεύτερο βράδυ.

skincare
Pexels

2. Εφαρμογή αποκλειστικά τη νύχτα και σε στεγνό δέρμα

Η ρετινόλη είναι ευαίσθητη στο φως του ήλιου, γι’ αυτό και τοποθετείται αυστηρά στη βραδινή σου ρουτίνα. Επιπλέον, φρόντισε το πρόσωπό σου να είναι εντελώς στεγνό πριν την απλώσεις, καθώς η υγρασία ενισχύει τη διείσδυση του προϊόντος στο δέρμα και αυξάνει κατακόρυφα την πιθανότητα ερεθισμών.

skincare_beauty_sticks
Pexels

3. Δοκίμασε τη μέθοδο του «σάντουιτς»

Αν η επιδερμίδα σου είναι ευαίσθητη ή φοβάσαι τις αντιδράσεις, αυτή η τεχνική θα σε σώσει. Απλώνεις μια λεπτή στρώση ενυδατικής κρέμας, περιμένεις λίγα λεπτά να απορροφηθεί, εφαρμόζεις τη ρετινόλη σε μέγεθος μπιζελιού για όλο το πρόσωπο και «σφραγίζεις» με άλλη μια στρώση ενυδατικής. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεις την οξύτητα της δράσης της χωρίς να χάνεις τα ευεργετικά της οφέλη.

skincare
unsplash

4. Απλοποίησε τη βραδινή σου ρουτίνα

Τις νύχτες που χρησιμοποιείς ρετινόλη, κράτα τα πράγματα απλά. Απέφυγε τη σωρευτική χρήση άλλων ισχυρών ενεργών συστατικών, όπως τα οξέα AHA/BHA (γλυκολικό ή σαλικυλικό οξύ) και τη βιταμίνη C, καθώς ο συνδυασμός τους μπορεί να διασπάσει τον δερματικό φραγμό. Κράτα τη βιταμίνη C για το πρωί και τα οξέα για τις ημέρες ξεκούρασης.

skincare
https://unsplash.com/

5. Το αντηλιακό το πρωί είναι απαράβατος κανόνας

Η ρετινόλη επιταχύνει την κυτταρική ανανέωση, κάνοντας τη νέα επιδερμίδα πιο ευάλωτη στην υπεριώδη ακτινοβολία. Χωρίς καθημερινή προστασία με ευρέως φάσματος αντηλιακό SPF 30 ή 50 το επόμενο πρωί, όχι μόνο ρισκάρεις ηλιακά εγκαύματα και πανάδες, αλλά ακυρώνεις και κάθε θετικό αποτέλεσμα της περιποίησής σου.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

beauty skincare ρετινόλη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

09.11.2026
Επόμενο
«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

09.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Δέσποινα Βανδή έφερε το Studio 54 στο NOX με τις δημιουργίες του Βρεττού Βρεττάκου
Fashion

Η Δέσποινα Βανδή έφερε το Studio 54 στο NOX με τις δημιουργίες του Βρεττού Βρεττάκου

09.11.2026
«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις
Life

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

09.11.2026
Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί
Life

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

09.11.2026
Clogs: 5 τρόποι για να φορέσεις το πιο cozy shoe trend του φθινοπώρου
Fashion

Clogs: 5 τρόποι για να φορέσεις το πιο cozy shoe trend του φθινοπώρου

09.11.2026
Ελένη Φουρέιρα: Τα 5 fashion performances στο MadWalk που άφησαν εποχή
Life

Ελένη Φουρέιρα: Τα 5 fashion performances στο MadWalk που άφησαν εποχή

09.11.2026
Μήπως δε σου λείπει ο άνθρωπος, αλλά το πώς ένιωθες μαζί του;
Life

Μήπως δε σου λείπει ο άνθρωπος, αλλά το πώς ένιωθες μαζί του;

08.11.2026
6 πράγματα που κάθε γυναίκα πρέπει να έχει πάντα στην τσάντα της
Life

6 πράγματα που κάθε γυναίκα πρέπει να έχει πάντα στην τσάντα της

08.11.2026
Το μαμαδίστικο κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια στην κουζίνα
Life

Το μαμαδίστικο κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια στην κουζίνα

08.11.2026
Το μάρμαρο στην τραπεζαρία είναι η απόλυτη διακοσμητική τάση φέτος τον χειμώνα
Life

Το μάρμαρο στην τραπεζαρία είναι η απόλυτη διακοσμητική τάση φέτος τον χειμώνα

08.11.2026
Αν ονειρεύεσαι ένα παραμυθένιο τριήμερο, η Βουδαπέστη είναι ο προορισμός σου!

Αν ονειρεύεσαι ένα παραμυθένιο τριήμερο, η Βουδαπέστη είναι ο προορισμός σου!

Πώς θα φτιάξεις πρωτεϊνική τυρόπιτα χωρίς φύλλο – Δες τη συνταγή!

Πώς θα φτιάξεις πρωτεϊνική τυρόπιτα χωρίς φύλλο – Δες τη συνταγή!

Μπορεί η AI να μεταφράσει τη γλώσσα των ζώων; Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Μπορεί η AI να μεταφράσει τη γλώσσα των ζώων; Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Η βενζίνη δεν είναι η μόνη! 8 αλλόκοτες μυρωδιές που έχουν περισσότερους fans απ’ όσους φαντάζεσαι

Η βενζίνη δεν είναι η μόνη! 8 αλλόκοτες μυρωδιές που έχουν περισσότερους fans απ’ όσους φαντάζεσαι

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών στον ΑΝΤ1

ΑΙΧΜΕΣ: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών στον ΑΝΤ1

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες