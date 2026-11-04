Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

Το frosted lipstick επιστρέφει από τα 90s και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις περλέ αποχρώσεις και τη μεταλλική λάμψη στο μακιγιάζ

Με μια ματιά Το "frosted lipstick", κραγιόν με περλέ, ιριδίζουσα λάμψη, επιστρέφει από τα 90s.

Η τάση αυτή χαρακτηριζόταν από ανοιχτές ροζ και nude αποχρώσεις με μεταλλική λάμψη.

Σήμερα, η τάση επιστρέφει με πιο σύγχρονες, ανάλαφρες και ενυδατικές φόρμουλες.

Μπορεί να φορεθεί με καφέ lip liner, σε baby pink ή ακόμα και σε κόκκινες αποχρώσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι τάσεις ομορφιάς έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στη νοσταλγία και η δεκαετία του ’90 εξακολουθεί να αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης. Μετά την επιστροφή των λεπτών φρυδιών, των καφέ lip combos και των χαρακτηριστικών hairstyles της εποχής, ένα ακόμη beauty trend έρχεται να διεκδικήσει τη θέση του στο νεσεσέρ. Το frosted lipstick, δηλαδή το κραγιόν με την περλέ, ιριδίζουσα λάμψη, επιστρέφει και φέρνει μαζί του την αισθητική των 90s.

Πρόκειται για το χαρακτηριστικό παγωμένο lip look που είχε συνδεθεί με beauty icons όπως η Pamela Anderson, η Kate Moss και η Naomi Campbell. Οι ανοιχτές ροζ και nude αποχρώσεις, σε συνδυασμό με τη μεταλλική λάμψη, δημιουργούσαν χείλη που αντανακλούσαν το φως και τραβούσαν την προσοχή. Σήμερα, η τάση επιστρέφει με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, αφήνοντας πίσω τις υπερβολικά ασημί και έντονες υφές του παρελθόντος.

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Το αποτέλεσμα είναι ένα λαμπερό lip makeup που μπορεί να προσαρμοστεί τόσο σε καθημερινά όσο και σε βραδινά looks. Είτε προτιμάς τις διακριτικές περλέ αποχρώσεις είτε θέλεις να δοκιμάσεις ένα πιο έντονο metallic αποτέλεσμα, το frosted lipstick είναι η λεπτομέρεια που μπορεί να ανανεώσει το μακιγιάζ σου.

Τι είναι το frosted lipstick που επιστρέφει από τα 90s

Το frosted lipstick είναι το κραγιόν που χαρίζει στα χείλη μια παγωμένη, περλέ όψη χάρη στα μικροσκοπικά ανακλαστικά σωματίδια που περιέχει. Σε αντίθεση με τα κλασικά ματ ή κρεμώδη κραγιόν, η συγκεκριμένη κατηγορία έχει χαρακτηριστική φωτεινότητα, η οποία δημιουργεί την αίσθηση περισσότερου όγκου και προσθέτει διάσταση στα χείλη.

Στα 90s, η τάση είχε πολλές διαφορετικές εκδοχές, από απαλό ροζ και μπεζ μέχρι πιο ψυχρές ασημί αποχρώσεις. Σήμερα, όμως, οι φόρμουλες είναι πιο ανάλαφρες και άνετες στην εφαρμογή, με ενυδατικές υφές και λεπτή λάμψη που δεν δείχνει υπερβολική. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι περισσότερο φωτεινό και glossy, παρά έντονα μεταλλικό.

Πώς να το φορέσεις σήμερα

Αν υπάρχει ένας συνδυασμός που αποτυπώνει καλύτερα την αισθητική της δεκαετίας του ’90, αυτός είναι το nude frosted lipstick με καφέ lip liner. Επίλεξε ένα κραγιόν σε μπεζ ή απαλό ροζ τόνο και συνδύασέ το με ένα μολύβι χειλιών σε ελαφρώς πιο σκούρα απόχρωση. Το περίγραμμα προσθέτει βάθος, ενώ η περλέ υφή δημιουργεί ένα πιο γεμάτο και φωτεινό αποτέλεσμα.

Το ροζ είναι μία από τις πιο εύκολες αποχρώσεις για να δοκιμάσεις την τάση. Ένα baby pink κραγιόν με ιριδίζουσα λάμψη χαρίζει φρεσκάδα στο πρόσωπο και λειτουργεί ιδανικά με ένα φυσικό μακιγιάζ. Συνδύασέ το με διακριτικό ρουζ, μάσκαρα και λαμπερή επιδερμίδα, αφήνοντας τα χείλη να προσθέσουν τη μικρή Y2K αναφορά στο look σου.

#LOrealParisMakeup ♬ ELEGANCE GIRL – Baby thug @officialjulissab Frosted lips are officially back and I’m VERY into it. 💋✨ I love when an old-school beauty trend finds its way back into my current routine. The @loréal paris usa Colour Riche Satin Lipstick gives me that frosted, luminous finish with rich color in one swipe, while keeping my lips soft and moisturized. I’m wearing Colour Riche shades 805 Golden Splendor and 140 Mauved, and Blurfiller shades 570 Worth It Intense and 485 Nude Espresso. Now the only question is… which one are we wearing all fall? #LOrealParisPartner

Για όσες προτιμούν πιο τολμηρές beauty επιλογές, το κόκκινο frosted lipstick είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική. Η μεταλλική λάμψη δίνει διαφορετική διάσταση στην κλασική κόκκινη απόχρωση και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Επειδή τα χείλη έχουν ήδη έντονη παρουσία, κράτησε το υπόλοιπο μακιγιάζ πιο απλό, με καθαρή βάση και διακριτικά τονισμένες βλεφαρίδες.

Το beauty trend των 90s που επιστρέφει στο νεσεσέρ μας

Το frosted lipstick αποδεικνύει ότι ορισμένες τάσεις του παρελθόντος μπορούν να επιστρέψουν με έναν τρόπο που μοιάζει απόλυτα σύγχρονος. Η περλέ λάμψη του, οι ψυχρές αποχρώσεις και η χαρακτηριστική αισθητική των 90s συναντούν τις πιο άνετες φόρμουλες του σήμερα, δημιουργώντας ένα lip look που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεις την απόχρωση που ταιριάζει στο στιλ σου και να αφήσεις τα χείλη να αποκτήσουν τη δική τους ξεχωριστή λάμψη.

5 προΪόντα που θα αγαπήσεις:

1. MAC FROST LIPSTICK

2. Seventeen Lipstick Special

3. L’Oreal Lipstick Colour Riche 138 Paris Society

4. Sephora Collection ABOUT THAT SHINE

5. Lancôme L’ABSOLU ROUGE CREAM

Κεντρική Εικόνα: @maccosmeticsgreece



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