«Christian Dior’s Night in Color»: Tο νέο animation του οίκου Dior μάς ταξιδεύει στο χιονισμένο Παρίσι του 1949

Με τη φωνή της Rihanna και του Robert Pattinson, η νέα ταινία μικρού μήκους του Dior μάς μεταφέρει σε μια παραμυθένια νύχτα του 1949

Με μια ματιά Νέα ταινία μικρού μήκους του Dior, "Christian Dior’s Night in Color", από τον Sylvain Chomet.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Christian Dior και της Marlene Dietrich στο Παρίσι του 1949.

Η αφήγηση γίνεται από τον Robert Pattinson, ενώ η Rihanna δανείζει τη φωνή της.

Συνοδεύεται από εορταστική συλλογή και βιτρίνες εμπνευσμένες από την ταινία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κόσμος της υψηλής ραπτικής συναντά την τέχνη του animation σε μια νέα συνεργασία που φέρνει τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από την ξεχωριστή αισθητική του οίκου Dior. Ο βραβευμένος με υποψηφιότητα για Όσκαρ Γάλλος σκηνοθέτης και animator Sylvain Chomet υπογράφει μια νέα ταινία μικρού μήκους, εμπνευσμένη από την ιστορία του Christian Dior και τη φιλία του με μία από τις πιο εμβληματικές σταρ του παλιού Hollywood, τη Marlene Dietrich.

Με τίτλο «Christian Dior’s Night in Color», η ταινία αποτελεί ένα νοσταλγικό, παραμυθένιο ταξίδι στον κόσμο του γαλλικού οίκου, με φόντο τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του Παρισιού. Το ιδιαίτερο εικαστικό ύφος του Chomet, γνωστού από τις ταινίες «The Triplets of Belleville» και «The Illusionist», συναντά την ιστορία της μόδας, ενώ η αφήγηση ανήκει στον Robert Pattinson, ambassador του Dior.

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Το cast της παραγωγής περιλαμβάνει ακόμη ηχηρές παρουσίες. Η Rihanna δανείζει τη φωνή της στο χαρακτηριστικό Lucky Star του οίκου, ενώ ο Louis Garrel υποδύεται τον Christian Dior και η Camille Cottin τη Marlene Dietrich. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Josh O’Connor, LaKeith Stanfield, Greta Lee, Nine d’Urso και Nadia Tereszkiewicz.

Η ιστορία πίσω από το χριστουγεννιάτικο animation του Dior

Η υπόθεση μάς μεταφέρει σε μια χιονισμένη νύχτα του 1949, στην ιστορική διεύθυνση 30 Avenue Montaigne, όπου ένα απρόσμενο τηλεφώνημα διακόπτει την ησυχία. Η Marlene Dietrich χρειάζεται επειγόντως ένα νέο φόρεμα, καθώς η τελευταία της κινηματογραφική παραγωγή πρόκειται να γυριστεί έγχρωμη αντί για ασπρόμαυρη. Ο Christian Dior αναλαμβάνει να δημιουργήσει την κατάλληλη εμφάνιση, επιστρατεύοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του.

Στην προσπάθειά του δεν είναι μόνος. Ένα σμήνος από μέλισσες αναλαμβάνει να τον βοηθήσει, σε μια παιχνιδιάρικη αναφορά στις μοδίστρες του ατελιέ του, τις οποίες ο ίδιος αποκαλούσε με αγάπη «μέλισσες». Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό φόρεμα με έμπνευση από το εμβληματικό Junon του 1949, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημιουργήματα στην ιστορία του οίκου, με λεπτομέρειες που θυμίζουν τα φτερά παγωνιού.

Η ιστορία αντλεί έμπνευση από ένα πραγματικό περιστατικό που συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις της Dietrich για τη συμμετοχή της στην ταινία «Stage Fright» του Alfred Hitchcock. Τότε, η ηθοποιός φέρεται να είχε θέσει έναν ξεκάθαρο όρο στη Warner Bros., λέγοντας «No Dior, no Dietrich!». Παρότι η ίδια δεν φόρεσε ποτέ στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο φόρεμα Junon, ο Chomet επέλεξε να πάρει αυτή τη δημιουργική ελευθερία, δίνοντας στην ιστορία ένα διαφορετικό, κινηματογραφικό τέλος.

Η συνεργασία επεκτείνεται και στη χριστουγεννιάτικη συλλογή του Dior

Το «Christian Dior’s Night in Color» δεν περιορίζεται μόνο στην οθόνη. Η συνεργασία θα συνοδευτεί από μια ειδική εορταστική συλλογή δώρων του οίκου, η οποία θα περιλαμβάνει ready-to-wear κομμάτια, αξεσουάρ και αντικείμενα για το σπίτι. Παράλληλα, χαρακτήρες και σκηνές από την ταινία θα μεταφερθούν στις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες των καταστημάτων Dior σε διάφορες πόλεις του κόσμου.

Μάλιστα, η σχέση του Sylvain Chomet με τη μόδα έχει τις ρίζες της στα πρώτα δημιουργικά του βήματα, καθώς αρχικά ο ίδιος ονειρευόταν να γίνει σχεδιαστής μόδας. Ορισμένα από τα πρωτότυπα σχέδια που δημιούργησε για τη συγκεκριμένη συνεργασία παρουσιάζονται ήδη στον εκθεσιακό χώρο του Dior στο Παρίσι.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα μέσα από τα επίσημα social media του οίκου, προσθέτοντας μια διαφορετική κινηματογραφική διάσταση στη φετινή χριστουγεννιάτικη αφήγησή του. Γιατί, αυτή τη φορά, η ιστορία της υψηλής ραπτικής δεν ξεδιπλώνεται μόνο μέσα από υφάσματα και εντυπωσιακές σιλουέτες, αλλά μέσα από ένα animation που συνδυάζει μόδα, κινηματογράφο και νοσταλγία.

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