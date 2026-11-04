Fashion 04.11.2026

«Christian Dior’s Night in Color»: Tο νέο animation του οίκου Dior μάς ταξιδεύει στο χιονισμένο Παρίσι του 1949

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με τη φωνή της Rihanna και του Robert Pattinson, η νέα ταινία μικρού μήκους του Dior μάς μεταφέρει σε μια παραμυθένια νύχτα του 1949
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Νέα ταινία μικρού μήκους του Dior, "Christian Dior’s Night in Color", από τον Sylvain Chomet.
  • Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Christian Dior και της Marlene Dietrich στο Παρίσι του 1949.
  • Η αφήγηση γίνεται από τον Robert Pattinson, ενώ η Rihanna δανείζει τη φωνή της.
  • Συνοδεύεται από εορταστική συλλογή και βιτρίνες εμπνευσμένες από την ταινία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κόσμος της υψηλής ραπτικής συναντά την τέχνη του animation σε μια νέα συνεργασία που φέρνει τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από την ξεχωριστή αισθητική του οίκου Dior. Ο βραβευμένος με υποψηφιότητα για Όσκαρ Γάλλος σκηνοθέτης και animator Sylvain Chomet υπογράφει μια νέα ταινία μικρού μήκους, εμπνευσμένη από την ιστορία του Christian Dior και τη φιλία του με μία από τις πιο εμβληματικές σταρ του παλιού Hollywood, τη Marlene Dietrich.

https://www.instagram.com/dior/
https://www.instagram.com/dior/

Με τίτλο «Christian Dior’s Night in Color», η ταινία αποτελεί ένα νοσταλγικό, παραμυθένιο ταξίδι στον κόσμο του γαλλικού οίκου, με φόντο τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του Παρισιού. Το ιδιαίτερο εικαστικό ύφος του Chomet, γνωστού από τις ταινίες «The Triplets of Belleville» και «The Illusionist», συναντά την ιστορία της μόδας, ενώ η αφήγηση ανήκει στον Robert Pattinson, ambassador του Dior.

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Το cast της παραγωγής περιλαμβάνει ακόμη ηχηρές παρουσίες. Η Rihanna δανείζει τη φωνή της στο χαρακτηριστικό Lucky Star του οίκου, ενώ ο Louis Garrel υποδύεται τον Christian Dior και η Camille Cottin τη Marlene Dietrich. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Josh O’Connor, LaKeith Stanfield, Greta Lee, Nine d’Urso και Nadia Tereszkiewicz.

https://www.instagram.com/dior/
https://www.instagram.com/dior/

Η ιστορία πίσω από το χριστουγεννιάτικο animation του Dior

Η υπόθεση μάς μεταφέρει σε μια χιονισμένη νύχτα του 1949, στην ιστορική διεύθυνση 30 Avenue Montaigne, όπου ένα απρόσμενο τηλεφώνημα διακόπτει την ησυχία. Η Marlene Dietrich χρειάζεται επειγόντως ένα νέο φόρεμα, καθώς η τελευταία της κινηματογραφική παραγωγή πρόκειται να γυριστεί έγχρωμη αντί για ασπρόμαυρη. Ο Christian Dior αναλαμβάνει να δημιουργήσει την κατάλληλη εμφάνιση, επιστρατεύοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του.

Στην προσπάθειά του δεν είναι μόνος. Ένα σμήνος από μέλισσες αναλαμβάνει να τον βοηθήσει, σε μια παιχνιδιάρικη αναφορά στις μοδίστρες του ατελιέ του, τις οποίες ο ίδιος αποκαλούσε με αγάπη «μέλισσες». Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό φόρεμα με έμπνευση από το εμβληματικό Junon του 1949, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δημιουργήματα στην ιστορία του οίκου, με λεπτομέρειες που θυμίζουν τα φτερά παγωνιού.

https://www.instagram.com/dior/
https://www.instagram.com/dior/
https://www.instagram.com/dior/
https://www.instagram.com/dior/

Η ιστορία αντλεί έμπνευση από ένα πραγματικό περιστατικό που συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις της Dietrich για τη συμμετοχή της στην ταινία «Stage Fright» του Alfred Hitchcock. Τότε, η ηθοποιός φέρεται να είχε θέσει έναν ξεκάθαρο όρο στη Warner Bros., λέγοντας «No Dior, no Dietrich!». Παρότι η ίδια δεν φόρεσε ποτέ στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο φόρεμα Junon, ο Chomet επέλεξε να πάρει αυτή τη δημιουργική ελευθερία, δίνοντας στην ιστορία ένα διαφορετικό, κινηματογραφικό τέλος.

Η συνεργασία επεκτείνεται και στη χριστουγεννιάτικη συλλογή του Dior

Το «Christian Dior’s Night in Color» δεν περιορίζεται μόνο στην οθόνη. Η συνεργασία θα συνοδευτεί από μια ειδική εορταστική συλλογή δώρων του οίκου, η οποία θα περιλαμβάνει ready-to-wear κομμάτια, αξεσουάρ και αντικείμενα για το σπίτι. Παράλληλα, χαρακτήρες και σκηνές από την ταινία θα μεταφερθούν στις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες των καταστημάτων Dior σε διάφορες πόλεις του κόσμου.

https://www.instagram.com/dior/
https://www.instagram.com/dior/

Μάλιστα, η σχέση του Sylvain Chomet με τη μόδα έχει τις ρίζες της στα πρώτα δημιουργικά του βήματα, καθώς αρχικά ο ίδιος ονειρευόταν να γίνει σχεδιαστής μόδας. Ορισμένα από τα πρωτότυπα σχέδια που δημιούργησε για τη συγκεκριμένη συνεργασία παρουσιάζονται ήδη στον εκθεσιακό χώρο του Dior στο Παρίσι.

https://www.instagram.com/dior/
https://www.instagram.com/dior/

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα μέσα από τα επίσημα social media του οίκου, προσθέτοντας μια διαφορετική κινηματογραφική διάσταση στη φετινή χριστουγεννιάτικη αφήγησή του. Γιατί, αυτή τη φορά, η ιστορία της υψηλής ραπτικής δεν ξεδιπλώνεται μόνο μέσα από υφάσματα και εντυπωσιακές σιλουέτες, αλλά μέσα από ένα animation που συνδυάζει μόδα, κινηματογράφο και νοσταλγία.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Dior RIHANNA Robert Pattinson
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από 24% σε 13% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από τον Ιανουάριο του 2027

Από 24% σε 13% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από τον Ιανουάριο του 2027

04.11.2026
Επόμενο
Η H&M έφερε την punk αισθητική της MLMA σε έναν χώρο που μοιάζει με έργο τέχνης

Η H&M έφερε την punk αισθητική της MLMA σε έναν χώρο που μοιάζει με έργο τέχνης

04.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend
Beauty

Το «παγωμένο» κραγιόν των 90s επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο beauty trend

04.11.2026
Ο οίκος Versace επιστρέφει με τον Pieter Mulier στην υψηλή ραπτική και ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο στο Παρίσι
Fashion

Ο οίκος Versace επιστρέφει με τον Pieter Mulier στην υψηλή ραπτική και ετοιμάζει ένα νέο κεφάλαιο στο Παρίσι

04.11.2026
Η H&M έφερε την punk αισθητική της MLMA σε έναν χώρο που μοιάζει με έργο τέχνης
Fashion

Η H&M έφερε την punk αισθητική της MLMA σε έναν χώρο που μοιάζει με έργο τέχνης

04.11.2026
Από 24% σε 13% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από τον Ιανουάριο του 2027
Life

Από 24% σε 13% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από τον Ιανουάριο του 2027

04.11.2026
Το 5ο Authentic Talks επιστρέφει με τέσσερις ιστορίες ζωής που εμπνέουν – Δηλώστε συμμετοχή!
Fitness & Athletics

Το 5ο Authentic Talks επιστρέφει με τέσσερις ιστορίες ζωής που εμπνέουν – Δηλώστε συμμετοχή!

04.11.2026
Anna Wintour: Η γυναίκα που «γκρέμισε» τα στημένα πορτραίτα και έφερε κίνηση στις σελίδες της Vogue
Fashion

Anna Wintour: Η γυναίκα που «γκρέμισε» τα στημένα πορτραίτα και έφερε κίνηση στις σελίδες της Vogue

04.11.2026
Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο beauty party στη Νέα Σμύρνη
Beauty

Το GET YOUR MADWALK MOMENT WITH M·A·C ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο beauty party στη Νέα Σμύρνη

04.11.2026
Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου
Life

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

04.11.2026
Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου; Αυτά είναι τα 5 κουρέματα που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα
Beauty

Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου; Αυτά είναι τα 5 κουρέματα που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα

04.11.2026
Γιατί η μουσική δεν μας συγκινεί όπως παλιά; – Η εξήγηση πίσω από τους σημερινούς «ψυχρούς» στίχους

Γιατί η μουσική δεν μας συγκινεί όπως παλιά; – Η εξήγηση πίσω από τους σημερινούς «ψυχρούς» στίχους

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα 5 ζώδια, βλέπεις το LinkedIn πιο συχνά από το Instagram

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα 5 ζώδια, βλέπεις το LinkedIn πιο συχνά από το Instagram

Πώς φτιάχνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σπιτικό peanut butter με 1 μόνο υλικό

Πώς φτιάχνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σπιτικό peanut butter με 1 μόνο υλικό

Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Αυτά είναι τα 5 outfits που θέλεις στη βαλίτσα σου για τις χειμερινές σου απόδρασεις

Η νέα τάση στη διακόσμηση που κάνει το λευκό να χάνει τη θέση του

Η νέα τάση στη διακόσμηση που κάνει το λευκό να χάνει τη θέση του

Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου; Αυτά είναι τα 5 κουρέματα που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα

Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου; Αυτά είναι τα 5 κουρέματα που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη