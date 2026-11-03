Τα 12 πιο λαχταριστά beauty advent calendars για να υποδεχτείς τα Χριστούγεννα

Με μια ματιά Τα beauty advent calendars προσφέρουν καθημερινές εκπλήξεις και προϊόντα για μακιγιάζ, περιποίηση, αρώματα και αξεσουάρ.

Πολλά ημερολόγια περιλαμβάνουν best sellers, αποκλειστικές κυκλοφορίες και προϊόντα σε κανονικό μέγεθος.

Υπάρχουν επιλογές για κάθε προτίμηση, από πολυτελή αρώματα και skincare μέχρι χρωματιστά μακιγιάζ.

Τα ημερολόγια αποτελούν ιδανική επιλογή για προσωπική απόλαυση ή ως ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νοέμβριος είναι η ιδανική στιγμή για να αρχίσεις να μπαίνεις σε χριστουγεννιάτικο mood, ειδικά όταν η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές συνοδεύεται από μικρές καθημερινές εκπλήξεις. Τα advent calendars έχουν πλέον καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες beauty παραδόσεις, αφού μετατρέπουν την αναμονή μέχρι τα Χριστούγεννα σε μια ευκαιρία για νέες ανακαλύψεις και λίγη παραπάνω περιποίηση.

Για το 2026, τα beauty brands παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία από ημερολόγια που καλύπτουν κάθε πλευρά της ομορφιάς. Από συλλογές μακιγιάζ με δημοφιλή προϊόντα και skincare essentials μέχρι αρωματικές συνθέσεις, προϊόντα σώματος και μικρές πολυτελείς απολαύσεις, οι φετινές προτάσεις έχουν κάτι για κάθε beauty lover. Μάλιστα, αρκετές από αυτές περιλαμβάνουν best sellers, αποκλειστικές κυκλοφορίες και προϊόντα σε κανονικό μέγεθος.

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Είτε σκέφτεσαι να αποκτήσεις το δικό σου advent calendar είτε αναζητάς ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο για κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανακαλύψεις τις διαθέσιμες επιλογές. Από παιχνιδιάρικες συσκευασίες που θυμίζουν χριστουγεννιάτικα στολίδια μέχρι εντυπωσιακά συλλεκτικά κουτιά, συγκεντρώσαμε τα beauty advent calendars του 2026 που αξίζουν μια θέση στη φετινή σου wishlist.

1. Sephora Favorites Advent Calendar 2026, Sephora

Αν δυσκολεύεσαι να περιοριστείς σε ένα μόνο beauty brand, το Sephora Favorites Advent Calendar είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή. Περιλαμβάνει 24 προϊόντα από δημοφιλή ονόματα του μακιγιάζ και της περιποίησης, με 14 από αυτά να βρίσκονται σε κανονικό μέγεθος. Ανάμεσα στις εκπλήξεις συναντάμε το Flush Balm της Merit, την παλέτα σκιών της Makeup By Mario, προϊόντα από τη Huda Beauty και τη Rare Beauty, αλλά και skincare αγαπημένα από τις Glow Recipe και Summer Fridays. Είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις διαφορετικές υφές, συνθέσεις και προϊόντα μέσα από ένα μόνο κουτί.

2. The Kiko Show Holiday Edition 2026, Kiko Milano

Η Kiko Milano βάζει χρώμα στην αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα με ένα ημερολόγιο που περιλαμβάνει 24 εκπλήξεις. Το περιεχόμενό του συνδυάζει προϊόντα μακιγιάζ, επιλογές περιποίησης και αξεσουάρ, ενώ δεν λείπουν τα best sellers του brand σε mini και κανονικό μέγεθος, μαζί με προϊόντα limited edition. Μια πρόταση για όσες αγαπούν να πειραματίζονται με το μακιγιάζ και θέλουν κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου να κρύβει μια νέα αφορμή για ανανέωση του νεσεσέρ τους.

3. Decadent Delights, The Advent Calendar, Molton Brown

Για όσες συνδέουν την περιποίηση με τις αγαπημένες τους αρωματικές συνήθειες, η Molton Brown παρουσιάζει ένα advent calendar που μοιάζει με πολυτελές κουτί γεμάτο μικρές εκπλήξεις. Οι 24 επιλογές του περιλαμβάνουν eau de parfum, αφρόλουτρα, κρέμες σώματος, προϊόντα περιποίησης χεριών και μαλλιών, αλλά και αρωματικά κεριά. Έτσι, η καθημερινή αποκάλυψη δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ομορφιά, αλλά επεκτείνεται σε μικρές στιγμές χαλάρωσης και φροντίδας που κάνουν την εορταστική περίοδο ακόμα πιο ξεχωριστή.

4. House of Gold, Catrice

Το χρυσό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γιορτινή περίοδο και η Catrice το αξιοποιεί στο House of Gold Advent Calendar. Πίσω από τα 24 πορτάκια του κρύβονται επιλογές μακιγιάζ για τα μάτια, τα χείλη και την επιδερμίδα, με πρωταγωνιστή τη λάμψη. Από προϊόντα που μπορούν να αναβαθμίσουν ένα καθημερινό look μέχρι επιλογές για πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στις χριστουγεννιάτικες εξόδους, το συγκεκριμένο ημερολόγιο απευθύνεται σε όσες θέλουν να έχουν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια των γιορτών.

5. Limited Edition Advent Calendar 2026, Korres

Η ελληνική πρόταση της Korres συγκεντρώνει 24 εκπλήξεις περιποίησης για το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά, αξιοποιώντας αγαπημένες σειρές του brand, όπως οι Greek Yoghurt, Wild Rose και Pure Greek Olive. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συλλεκτική συσκευασία, η οποία μετατρέπεται σε ένα τρισδιάστατο puzzle με τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις. Στο εσωτερικό της βρίσκονται 6 προϊόντα σε κανονικό μέγεθος, μαζί με τις υπόλοιπες καθημερινές εκπλήξεις, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσες προτιμούν την περιποίηση από το έντονο μακιγιάζ.

6. The Hotel Beneville Advent Calendar, Benefit Cosmetics

Η Benefit Cosmetics μεταφέρει την παιχνιδιάρικη αισθητική της σε ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο 24 ημερών, με πρωταγωνιστές μερικά από τα πιο γνωστά προϊόντα της. Η συλλογή περιλαμβάνει επιλογές για τα μάτια, τα φρύδια, τα χείλη και το πρόσωπο σε διαφορετικά μεγέθη, αλλά και αποκλειστικά αξεσουάρ. Ανάμεσα στις εκπλήξεις βρίσκονται η μάσκαρα They’re Real!, το εμβληματικό bronzer Hoola και το Benetint, δημιουργώντας μια συλλογή που συνδυάζει κλασικά αγαπημένα με νέες beauty ανακαλύψεις.

7. The Holiday Tree, essence

Ένα advent calendar που μπορεί να γίνει μέρος της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης; Η essence δίνει μια διαφορετική διάσταση στην αντίστροφη μέτρηση με το The Holiday Tree, το οποίο αποτελείται από 24 κουτάκια σε σχήμα χριστουγεννιάτικων στολιδιών. Στο εσωτερικό τους βρίσκονται προϊόντα μακιγιάζ, επιλογές για τα νύχια και προϊόντα περιποίησης προσώπου. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα κουτάκια μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο ή να αξιοποιηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία, δίνοντας στο ημερολόγιο μια δεύτερη χρήση πέρα από τις καθημερινές beauty εκπλήξεις.

8. Makeup Advent Calendar 2026, Revolution

Για τις λάτρεις του μακιγιάζ που θέλουν πολλές διαφορετικές επιλογές, το ημερολόγιο της Revolution συγκεντρώνει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων looks. Lip oils, μολύβια χειλιών, eyeliner, μάσκαρα, ρουζ, highlighter και προϊόντα φρυδιών βρίσκονται ανάμεσα στις εκπλήξεις, μαζί με εργαλεία εφαρμογής και μια παλέτα σκιών σε ειδική εορταστική έκδοση. Πρόκειται για μια πρόταση που δίνει έμφαση στο χρώμα και τον πειραματισμό, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες του καθημερινού μακιγιάζ.

9. NYX Professional Makeup Bling Box Advent Calendar, NYX

Η NYX Professional Makeup κάνει την αναμονή μέχρι τα Χριστούγεννα λίγο πιο λαμπερή με το Bling Box Advent Calendar. Το ημερολόγιο ακολουθεί τη χαρακτηριστική αισθητική του brand και μετατρέπει το καθημερινό άνοιγμα των παραθύρων σε μια μικρή beauty έκπληξη. Με επίκεντρο τα διακοσμητικά καλλυντικά και τη χρωματική έκφραση, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσες αγαπούν να δοκιμάζουν διαφορετικά makeup looks, ειδικά την περίοδο που οι γιορτινές έξοδοι και τα πάρτι δημιουργούν περισσότερες αφορμές για πειραματισμό.

10. 25 Day Advent Calendar, MUA Makeup Academy

Η MUA Makeup Academy επιλέγει να παρατείνει την αντίστροφη μέτρηση για μία επιπλέον ημέρα, παρουσιάζοντας ένα ημερολόγιο με 25 προϊόντα και αξεσουάρ ομορφιάς. Στο εσωτερικό του βρίσκονται αγαπημένα best sellers, καθημερινά makeup essentials και εννέα αποκλειστικά προϊόντα περιορισμένης έκδοσης. Η συλλογή καλύπτει το πρόσωπο, τα μάτια και τα χείλη, με επιλογές όπως primer, παλέτα σκιών, ρουζ, lip gloss, lip liners, μάσκαρα και προϊόντα καθαρισμού. Ωστόσο, το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η επαναχρησιμοποιούμενη βαλίτσα μακιγιάζ στην οποία φιλοξενούνται όλα τα προϊόντα. Διαθέτει ενσωματωμένο καθρέφτη με βάση στήριξης, αλλά και αποσπώμενο μεγεθυντικό καθρέφτη 5x, δημιουργώντας ένα πρακτικό makeup station που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και μετά τις γιορτές.

11. Advent Calendar 2026, Nivea

Δεν χρειάζεται κάθε beauty advent calendar να είναι γεμάτο έντονα χρώματα και προϊόντα μακιγιάζ. Η Nivea προτείνει μια πιο πρακτική εκδοχή της χριστουγεννιάτικης αντίστροφης μέτρησης, με επίκεντρο τα καθημερινά essentials περιποίησης. Αποτελεί μια επιλογή για όσες προτιμούν να επενδύουν στη φροντίδα της επιδερμίδας και αναζητούν προϊόντα που μπορούν να εντάξουν εύκολα στην καθημερινή τους ρουτίνα.

12. Holiday 2026 Advent Calendar, M·A·C

Η M·A·C μετατρέπει την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα σε μια συλλογή 24 beauty εκπλήξεων, μέσα σε ένα εντυπωσιακό limited edition κουτί που είναι έτοιμο και για δώρο. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει προϊόντα σε κανονικό και mini μέγεθος, με έμφαση στα best sellers του brand. Στο περιεχόμενο συναντάμε διαφορετικές εκδοχές κραγιόν, όπως τα M·A·Cximal Silky Matte, Sleek Satin και Lustreglass Sheer-Shine, lip gloss, μολύβια χειλιών και προϊόντα για τα μάτια, ανάμεσά τους μάσκαρα, eyeliner, σκιές και προϊόντα φρυδιών. Παράλληλα, υπάρχουν επιλογές περιποίησης, όπως η Strobe Cream και προϊόντα από τη σειρά Hyper Real. Ένα ημερολόγιο που συνδυάζει το εμβληματικό makeup DNA της M·A·C με μικρές ανακαλύψεις για κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου.

Είτε επιλέξεις ένα advent calendar με αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ είτε προτιμήσεις μια συλλογή με skincare, αρώματα και μικρές στιγμές περιποίησης, το σίγουρο είναι πως κάθε κουτάκι κρύβει μια διαφορετική αφορμή για να απολαύσεις την αναμονή των γιορτών. Άλλωστε, η χαρά βρίσκεται και στις μικρές εκπλήξεις της καθημερινότητας, ειδικά όταν έχουν άρωμα Χριστουγέννων. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στις δικές σου beauty προτιμήσεις και να αρχίσεις την αντίστροφη μέτρηση!

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