«MAD Έχεις Άστρο»: Τι φέρνει η κάθε εβδομάδα για το κάθε ζώδιο

Ο AstroJason παρουσιάζει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για τα 12 ζώδια στο «MAD Έχεις Άστρο» με έρωτες και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες

Με μια ματιά Νέες ευκαιρίες, επιστροφές από το παρελθόν και οικονομικές διευθετήσεις αναμένονται αυτή την εβδομάδα.

Κάποιοι θα ξανασυναντήσουν παλιούς έρωτες, ενώ άλλοι θα δεχτούν προτάσεις που αξίζει να επανεξετάσουν.

Οικονομικές εκκρεμότητες μπαίνουν σε τάξη και παλιές συνεργασίες επανέρχονται.

Συζητήσεις που είχαν μείνει στη μέση αποκτούν επιτέλους συνέχεια και λύση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέες ευκαιρίες, επιστροφές από το παρελθόν, οικονομικές διευθετήσεις και συζητήσεις που επιτέλους βρίσκουν λύση φέρνει η νέα εβδομάδα. Ο AstroJason επιστρέφει στο «MAD Έχεις Άστρο» με τις προβλέψεις του για όλα τα ζώδια και αποκαλύπτει τι μπορεί να αλλάξει στην καθημερινότητά σου, τόσο στα αισθηματικά όσο και στα επαγγελματικά.

Κάποιοι θα έχουν την ευκαιρία να ξανασυναντήσουν ένα πρόσωπο που τους είχε απασχολήσει ερωτικά, ενώ άλλοι θα δεχτούν προτάσεις που αξίζει να εξετάσουν ξανά. Παράλληλα, οικονομικές εκκρεμότητες μπαίνουν σε τάξη, παλιές συνεργασίες επανέρχονται και συζητήσεις που είχαν μείνει στη μέση αποκτούν επιτέλους συνέχεια.

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Από τον έρωτα μέχρι τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, δες τι προβλέπει ο AstroJason για το ζώδιό σου αυτή την εβδομάδα στο «MAD Έχεις Άστρο».

Κριός

Ένας παλιός έρωτας επιστρέφει και σου προτείνει να συναντηθείτε, δίνοντάς σου την ευκαιρία να αφήσεις πίσω την ψυχρότητα και να ξεκαθαρίσεις όσα είχαν μείνει άλυτα. Στα οικονομικά, ήρθε η στιγμή να βάλεις σε τάξη τα κοινά έξοδα με κάποιο πρόσωπο και να συμφωνήσετε ποιος αναλαμβάνει τι, ώστε να αποφύγεις νέες παρεξηγήσεις.

Ταύρος

Μια παλιά επαγγελματική πρόταση επιστρέφει με καλύτερο ωράριο και σε βάζει στη διαδικασία να σκεφτείς αν αξίζει να αλλάξεις κατεύθυνση. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση με τον άνθρωπό σου που είχε μείνει στη μέση ξαναρχίζει, βοηθώντας σας να λύσετε παρεξηγήσεις και να επικοινωνήσετε καλύτερα.

Δίδυμοι

Ένα παλιό φλερτ επικοινωνεί ξανά μαζί σου και το παιχνίδι του ενδιαφέροντος ξεκινά από την αρχή. Αυτή τη φορά, μάλιστα, το άλλο πρόσωπο δείχνει πιο ξεκάθαρα τις προθέσεις του και δεν αποκλείεται να κανονίσετε ένα ραντεβού. Στη δουλειά, θα χρειαστεί να επιστρέψεις σε μια εργασία που σου ζητήθηκε να διορθώσεις, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

Καρκίνος

Η οικογένειά σου προσφέρεται να σε στηρίξει ξανά οικονομικά, δίνοντάς σου μια σημαντική ανάσα για να καλύψεις ανάγκες του σπιτιού που είχες αφήσει σε εκκρεμότητα. Στα προσωπικά, ένα παλιό φλερτ επιστρέφει με μήνυμα και η επικοινωνία σας συνεχίζεται από εκεί που είχε σταματήσει, αυτή τη φορά με πιο φανερό ενδιαφέρον.

Λέων

Μια παλιά γνωριμία σε προσκαλεί να παρουσιάσεις μια ιδέα σου και αυτή μπορεί να τραβήξει την προσοχή ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα να σε βοηθήσουν να την υλοποιήσεις. Στο σπίτι, μια συζήτηση με την οικογένειά σου ξεκαθαρίζει καταστάσεις και σας οδηγεί στο να επανεξετάσετε μια απόφαση που είχατε ήδη πάρει.

Παρθένος

Διεκδικείς χρήματα που σου οφείλουν εδώ και καιρό και μια συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε μια λύση. Παράλληλα, επιστρέφεις σε ένα συμβόλαιο που είχες διαβάσει βιαστικά και εντοπίζεις έναν όρο που χρειάζεται διόρθωση πριν προχωρήσει η συμφωνία.

Ζυγός

Ένας φίλος επαναφέρει την πρόταση να σε φέρει σε επαφή με ανθρώπους-κλειδιά, δίνοντας στο σχέδιό σου την υποστήριξη που χρειαζόταν. Στα επαγγελματικά, ξεκαθαρίζεις τους όρους της συνεργασίας σου και τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνημένη αμοιβή, ώστε να εξασφαλίσεις ότι θα πληρωθείς για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρεις.

Σκορπιός

Μια επαγγελματική πρόταση που είχες αφήσει πίσω επιστρέφει με καλύτερη αμοιβή και αυτή τη φορά έχεις έναν επιπλέον λόγο να την εξετάσεις. Παράλληλα, μια νέα πληροφορία έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα και μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις που θα πάρεις στη συνέχεια.

Τοξότης

Ένας φίλος επαναφέρει την ιδέα ενός ταξιδιού που είχατε συζητήσει στο παρελθόν, βρίσκοντας μάλιστα μια συμφέρουσα προσφορά που σε διευκολύνει να πεις το «ναι». Επιπλέον, μέσα από μια συζήτηση μαθαίνεις γιατί είχε ακυρωθεί μια συμφωνία και καταλαβαίνεις επιτέλους τι είχε εμποδίσει την ολοκλήρωσή της.

Αιγόκερως

Οι συζητήσεις για την οικονομική στήριξη ενός επαγγελματικού σου σχεδίου επιστρέφουν και αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές για να προχωρήσεις. Ταυτόχρονα, ένας φίλος επαναφέρει μια παλιά διαφωνία σας, όμως η συζήτηση που ακολουθεί βοηθά να λυθούν οι παρεξηγήσεις και να αποκατασταθεί το κλίμα μεταξύ σας.

Υδροχόος

Μια πρόταση συνεργασίας από το εξωτερικό επιστρέφει και σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις καλύτερους όρους. Παράλληλα, ο προϊστάμενός σου ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις αρμοδιότητές σου, βοηθώντας να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς αναλαμβάνεις στη δουλειά.

Ιχθύες

Ανοίγεις ξανά τη συζήτηση για μια αμοιβή που περιμένεις εδώ και καιρό, με στόχο να τακτοποιήσεις τις οικονομικές σου εκκρεμότητες. Την ίδια στιγμή, η ιδέα ενός ταξιδιού επιστρέφει στο προσκήνιο και αρχίζεις να οργανώνεις καλύτερα τις λεπτομέρειες, ώστε να απομακρυνθείς για λίγο από την καθημερινότητα και να ξεκουραστείς.

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