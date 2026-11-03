Marseaux: Η αποκάλυψη στο «OK!Themis» για το Sing for Greece 2027

Η Marseaux μίλησε στον Θέμη Γεωργαντά για τη «Γρανίτα Λεμόνι» το νέο album που ετοιμάζει και την ιδιαίτερη σχέση της με το merchandise

Με μια ματιά Η Marseaux μίλησε στην εκπομπή «OK! Themis» για τη μουσική της πορεία και τα μελλοντικά της σχέδια.

Το τραγούδι «Γρανίτα Λεμόνι» ήταν υποψήφιο για το Sing for Greece, αλλά η Marseaux το κράτησε για μελλοντική κυκλοφορία.

Η τραγουδίστρια εργάζεται πάνω στο νέο της album, δίνοντας προτεραιότητα στο songwriting και τη σύνθεση.

Η Marseaux συμμετείχε σε ένα παιχνίδι 60 ερωτήσεων, αποκαλύπτοντας προσωπικές λεπτομέρειες και προτιμήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Marseaux ετοιμάζει το επόμενο μουσικό της βήμα, έχοντας ήδη ξεχωρίσει με τη «Γρανίτα Λεμόνι», ενώ παράλληλα φροντίζει να προσφέρει στους θαυμαστές της merchandise που έχει τη δική του αισθητική. Η τραγουδίστρια μίλησε στον Θέμη Γεωργαντά και στην εκπομπή «OK! Themis», σε μια τηλεφωνική επικοινωνία γεμάτη χιούμορ, αυθορμητισμό και αποκαλύψεις για όσα σχεδιάζει.

Αφορμή για την επικοινωνία στάθηκε αρχικά η αγάπη του Θέμη Γεωργαντά για τα ρούχα που κυκλοφορεί η Marseaux. Όπως αποκάλυψε, το περασμένο καλοκαίρι παρήγγειλε ένα επετειακό T-shirt που είχε διαθέσει η τραγουδίστρια για μόλις 24 ώρες. Η παραγγελία, μάλιστα, είχε εξελιχθεί σε μικρή περιπέτεια, καθώς ο courier δυσκολευόταν να εντοπίσει τη διεύθυνση παράδοσης στα γραφεία του MAD, ενώ ο ίδιος βρισκόταν εκτός Αθήνας.

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Λίγες εβδομάδες πριν από τη συνέντευξη, ο παρουσιαστής πρόλαβε να παραγγείλει και το καινούργιο hoodie της Marseaux, το οποίο φορούσε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους. Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το σχέδιο, δείχνοντας μάλιστα και το εντυπωσιακό πίσω μέρος του ρούχου. Όπως είπε, έχει μεγάλη αδυναμία στο merchandise των καλλιτεχνών και χαίρεται ιδιαίτερα όταν Έλληνες δημιουργοί παρουσιάζουν τόσο προσεγμένες συλλογές.

Η Marseaux επιβεβαίωσε ότι το κοινό της ανταποκρίνεται θερμά στα προϊόντα της, ενώ ο Θέμης Γεωργαντάς την παρότρυνε να συνεχίσει με την ίδια συνέπεια. Μάλιστα, αποκάλυψε πως είχε φορέσει μπλούζα της ακόμη και στη φωτογράφιση για την καμπάνια του ραδιοφωνικού σταθμού Σφαίρα.

Η συζήτηση πέρασε στη μουσική και στη μεγάλη επιτυχία της Marseaux, τη «Γρανίτα Λεμόνι», ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν το καλοκαίρι. Η ίδια εξήγησε πως πίστευε από την αρχή στις δυνατότητές του, καθώς ήδη από την περίοδο της ηχογράφησης φανταζόταν πόσο φωτεινό και καλοκαιρινό θα μπορούσε να γίνει.

Μάλιστα, επιβεβαίωσε μια πληροφορία που κυκλοφορούσε γύρω από το τραγούδι: η «Γρανίτα Λεμόνι» ήταν ανάμεσα στα δύο ή τρία κομμάτια που είχε στη διάθεσή της όταν συμμετείχε στο Sing for Greece. Τελικά, δεν το επέλεξε για τον διαγωνισμό, καθώς ήθελε να το κρατήσει για μελλοντική κυκλοφορία. Η απόφασή της αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού το τραγούδι εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικές στιγμές της φετινής μουσικής της πορείας.

Το νέο album και η ανάγκη για δημιουργικό χρόνο

Όσο για τα επόμενα σχέδιά της, η Marseaux αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη στη δημιουργική διαδικασία για το νέο της album. Έχει συγκεντρώσει κάποια τραγούδια, ωστόσο ο δίσκος δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας. Όπως εξήγησε, θέλει να αφήσει την έμπνευση να καθορίσει την πορεία του.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην απόφασή της να δώσει φέτος μεγαλύτερη προτεραιότητα στη δημιουργία. Όπως παραδέχτηκε, την προηγούμενη χρονιά πιέστηκε αρκετά, καθώς συνδύαζε πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, τη συμμετοχή της στη Eurovision, αλλά και τις βραδινές εμφανίσεις της. Έτσι, επέλεξε να επικεντρωθεί στο songwriting, στη σύνθεση και στην ολοκλήρωση του νέου της δίσκου, θέλοντας αυτή τη φορά να απολαύσει περισσότερο τη διαδικασία.

Για τον χειμώνα δεν προανήγγειλε κάποια σταθερή σειρά εμφανίσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεμονωμένα live. Παράλληλα, όταν ο Θέμης Γεωργαντάς τη ρώτησε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο «After Dark», η Marseaux απάντησε πως δεν το αποκλείει, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στα σχέδιά της για φέτος.

Οι 60 ερωτήσεις και οι απολαυστικές απαντήσεις της Marseaux

Η τηλεφωνική επικοινωνία ολοκληρώθηκε με ένα γρήγορο παιχνίδι 60 ερωτήσεων, στο οποίο η Marseaux κλήθηκε να απαντήσει όσο πιο αυθόρμητα μπορούσε. Ανάμεσα σε όσα αποκάλυψε, είπε ότι κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για εκείνη είναι πως ροχαλίζει, ενώ ως μεγαλύτερο red flag της χαρακτήρισε τα νεύρα της.

Όταν ρωτήθηκε αν συγχωρεί την απιστία, παραδέχτηκε ότι της έχει συμβεί, χωρίς όμως να είναι σίγουρη ότι θα μπορούσε να τη συγχωρήσει. Για το πιο τρελό πράγμα που έχει κάνει από έρωτα, απάντησε πως ήταν να αφήσει στην άκρη τον εγωισμό της. Ακόμη, αποκάλυψε ότι ακούει συχνά κομπλιμέντα για τα μάτια της, ενώ, αν κέρδιζε το λαχείο, το πρώτο πράγμα που θα έκανε θα ήταν να βγάλει όλους τους φίλους της για ποτά και φαγητό.

Σε μια πιο παιχνιδιάρικη ερώτηση, η τραγουδίστρια επέλεξε την Ελένη Φουρέιρα ως το πρόσωπο με το οποίο θα μοιραζόταν μια «Γρανίτα Λεμόνι». Ωστόσο, όταν ο Θέμης Γεωργαντάς της έβαλε το δίλημμα ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και την Ελένη Φουρέιρα, εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά να επιλέξει. Όπως εξήγησε, και οι δύο ανήκουν στο προσωπικό της μουσικό πάνθεον και δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει κάποια.

Με χιούμορ και πολλή αγάπη, η Marseaux έκλεισε την επικοινωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια μελλοντική τηλεοπτική συνάντηση. Μέχρι τότε, η ίδια στρέφει την προσοχή της στη δημιουργία του νέου album, με τους θαυμαστές της να περιμένουν τα επόμενα μουσικά της βήματα.

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