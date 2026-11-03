Mad TV News 03.11.2026

Ο Χρήστος Δάντης στο «Mad for Greekz»: «Έπαθα κατάθλιψη για 3 χρόνια»

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Στη συνέντευξή του στο «Mad for Greekz», ο Χρήστος Δάντης μίλησε για την πρόταση από το εξωτερικό και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις που παραμένουν στα σχέδιά του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Χρήστος Δάντης απέρριψε πρόταση συνεργασίας από την Αμερική για να δημιουργήσει έναν λαϊκό δίσκο.
  • Θεωρεί "ζητιανιά" την πρακτική των καλλιτεχνών να ζητούν από το κοινό να ψηφίσει ποιο τραγούδι θα κυκλοφορήσει.
  • Ετοιμάζει jazz δουλειά, αφιέρωμα στο ελληνικό ροκ και αναφορά σε λαϊκά τραγούδια.
  • Συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τις εμφανίσεις του «On Fire No 2» με την Ευρυδίκη.
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Μια απολαυστική συζήτηση με τον Χρήστο Δάντη φιλοξένησε το «Mad for Greekz», με τον τραγουδιστή να κάνει μια αναδρομή στη μουσική του πορεία, να θυμάται σημαντικές στιγμές της καριέρας του και να μοιράζεται όσα θέλει ακόμη να δημιουργήσει. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόταση που είχε δεχτεί από την Αμερική μετά την επιτυχία του «Αμάν», εξηγώντας γιατί τελικά δεν ακολούθησε αυτόν τον δρόμο.

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Ο ίδιος μίλησε, επίσης, για την ανάγκη ενός καλλιτέχνη να διατηρεί την προσωπική του ταυτότητα, χωρίς να προσαρμόζει κάθε μουσική επιλογή στις απαιτήσεις της αγοράς ή στις προτιμήσεις του κοινού. Θυμούμενος την περίοδο της μεγάλης επιτυχίας του «Αμάν» και του «Πάει αγάπη μου», ο Χρήστος Δάντης αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί πρόταση από την Αμερική για δισκογραφική συνεργασία. Ωστόσο, επέλεξε να μην προχωρήσει, καθώς εκείνη την περίοδο ήθελε να δοκιμαστεί σε ένα διαφορετικό μουσικό είδος και να δημιουργήσει έναν λαϊκό δίσκο.

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Όπως εξήγησε, η αλλαγή στην εμφάνισή του προκάλεσε έκπληξη στην BMG του εξωτερικού. Η εταιρεία τον είχε γνωρίσει με μακριά μαλλιά και σκουλαρίκια, όμως εκείνος εμφανίστηκε με εντελώς διαφορετικό look, γεγονός που δημιούργησε αβεβαιότητα για την καλλιτεχνική κατεύθυνση που θα ακολουθούσε.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν ήταν μια χαμένη επαγγελματική συνάντηση ο λόγος που δεν προχώρησε η συνεργασία, όπως είχε ακουστεί, αλλά η διαφορετική εικόνα που παρουσίασε τότε.

«Αυτό είναι ζητιανιά»: Η αιχμηρή άποψη για το TikTok και τις μουσικές επιλογές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα είπε ο Χρήστος Δάντης για τον τρόπο με τον οποίο αρκετοί καλλιτέχνες επιλέγουν σήμερα τα τραγούδια τους. Ο ίδιος θεωρεί ότι η συνεχής προσπάθεια να προβλέψουν τι θα αρέσει στο κοινό μπορεί να περιορίσει τη δημιουργικότητά τους.

Αναφερόμενος στην πρακτική να ανεβαίνουν αποσπάσματα τραγουδιών στο TikTok και να ζητείται από τους χρήστες να ψηφίσουν ποιο θα κυκλοφορήσει, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι ζητιανιά».

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να ρωτά διαρκώς το κοινό τι θέλει να ακούσει, αλλά να παρουσιάζει τη δική του πρόταση και να αφήνει τον κόσμο να αποφασίσει αν θα την αγκαλιάσει. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει ένας μουσικός να εγκλωβίζεται στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου χώρου εμφανίσεων, προσαρμόζοντας ανάλογα το ρεπερτόριό του.

Από τη jazz μέχρι το ελληνικό ροκ: Όσα θέλει ακόμη να κάνει

Ο Χρήστος Δάντης αποκάλυψε πως έχει ακόμη αρκετά δημιουργικά σχέδια που θέλει να πραγματοποιήσει. Ανάμεσά τους βρίσκεται μια jazz δουλειά, την οποία προετοιμάζει εδώ και περίπου δύο χρόνια μαζί με τον Γιώργο Βαφακανά.

Παράλληλα, θέλει να παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στο ελληνικό ροκ, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, αλλά και μια ξεχωριστή μουσική αναφορά σε λαϊκά τραγούδια που αγαπά.

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Στη συζήτηση θυμήθηκε, επίσης, τα διαφορετικά μουσικά ακούσματα που διαμόρφωσαν την ταυτότητά του. Από τον Vivaldi και τον Καζαντζίδη μέχρι τους Beatles, το hard rock, τον James Brown, τον Stanley Clarke και τον George Duke, οι επιρροές του υπήρξαν πολλές και διαφορετικές. Όπως παραδέχτηκε, αυτή η ποικιλία μπορεί κάποιες φορές να μπέρδεψε το κοινό του, ωστόσο πλούτισε τη μουσική του σκέψη και δεν θα άλλαζε τίποτα στη διαδρομή του.

Οι νέες εμφανίσεις με την Ευρυδίκη

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, ο Χρήστος Δάντης μίλησε και για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια. Για δεύτερη χρονιά θα παρουσιάσει το «On Fire No 2» μαζί με την Ευρυδίκη, στον Σταυρό του Νότου Plus, κάθε Παρασκευή, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου.

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Όπως ανέφερε, συνεχίζει να πραγματοποιεί εμφανίσεις σε διαφορετικές περιοχές, καθώς οι αλλαγές στις συνήθειες του κοινού και η δυσκολία μετακίνησης τις βραδινές ώρες έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται πλέον η ζωντανή μουσική.

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Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τον τραγουδιστή να ευχαριστεί την ομάδα του «Mad for Greekz», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ακόμη συζήτηση με περισσότερες ιστορίες από τη μακρά μουσική του πορεία.

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Mad for Greekz ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ
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