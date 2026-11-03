Η Νικόλ Δημητρακοπούλου στο «Talk to Mad»: «Όταν αγαπάς παθιασμένα, μπορείς να καταστραφείς ολοκληρωτικά»

Η Νικόλ Δημητρακοπούλου μιλά στην Αθηνά Κλήμη για τον ρόλο της στον «Θαυματοποιό», την πίστη τον έρωτα και τη θεατρική εμπειρία

Με μια ματιά Η Νικόλ Δημητρακοπούλου μιλά για την παράσταση «Ο Θαυματοποιός» και τον ρόλο της Grace.

Η παράσταση εξερευνά την πίστη, τον έρωτα και την ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει σε κάτι μεγαλύτερο.

Η ηθοποιός αναφέρεται στην έντονη έκθεση των ηθοποιών και την άμεση αλληλεπίδραση με το κοινό.

Η πίστη είναι κεντρικό θέμα, τόσο στην παράσταση όσο και στη θεατρική τέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ηθοποιός Νικόλ Δημητρακοπούλου μιλά στην Αθηνά Κλήμη για την παράσταση «Ο Θαυματοποιός», τον ιδιαίτερο ρόλο της Grace, την πίστη, τον έρωτα και τη μοναδική σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στους ηθοποιούς και το κοινό.

Το θέατρο, η αγάπη και η ανθρώπινη ανάγκη να πιστεύουμε σε κάτι μεγαλύτερο από εμάς βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου επεισοδίου του Talk to MAD. Η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται τη Νικόλ Δημητρακοπούλου σε μια συζήτηση με αφορμή την παράσταση «Ο Θαυματοποιός», στην οποία συμμετέχει και παρουσιάζεται στο Θέατρο Μπέλλος.

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Η ηθοποιός μιλά για το έργο του Brian Friel, τη σκηνοθετική προσέγγιση του Θανάση Δόβρη και την εμπειρία της να βρίσκεται επί σκηνής χωρίς να μπορεί να κρυφτεί από το βλέμμα του θεατή. Παράλληλα, αποκαλύπτει τι την κέρδισε στον ρόλο της Grace και πώς η ιστορία της ηρωίδας της συνδέεται με προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα.

Μιλώντας για την υπόθεση της παράστασης, η Νικόλ Δημητρακοπούλου εξηγεί ότι βασικό της θέμα είναι η πίστη στην ευρύτερη έννοια της λέξης. Η ιστορία ακολουθεί έναν θαυματοποιό, τη σύζυγό του και τον παραγωγό τους, οι οποίοι ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη στην Ιρλανδία, παρουσιάζοντας τα υποτιθέμενα θαύματά τους.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό: Είναι πράγματι ο θαυματοποιός ικανός να κάνει θαύματα ή μήπως οι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να πιστέψουν σε αυτά, ώστε καταφέρνουν οι ίδιοι να αλλάξουν τη ζωή τους; Όπως επισημαίνει η ηθοποιός, η πίστη μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη, βοηθώντας τον άνθρωπο να αλλάξει τόσο τον εαυτό του όσο και όσα βρίσκονται γύρω του.

Ο ιδιαίτερος ρόλος της Grace και η αφοσίωση στον έρωτα

Στην παράσταση, η Νικόλ Δημητρακοπούλου υποδύεται τη Grace, τη σύζυγο του θαυματοποιού. Πρόκειται για μια γυναίκα που προέρχεται από εύπορη οικογένεια και είχε ακολουθήσει τον δρόμο της δικηγορίας, μέχρι τη στιγμή που γνώρισε τον άνθρωπο που άλλαξε ολόκληρη τη ζωή της.

Ερωτεύτηκε τον θαυματοποιό και αποφάσισε να αφήσει πίσω της τα πάντα για να τον ακολουθήσει στα ταξίδια του. Αφιερώθηκε ολοκληρωτικά σε εκείνον, συμμετέχοντας σε μια ζωή γεμάτη μετακινήσεις, δυσκολίες και αβεβαιότητα.

Η ηρωίδα παρουσιάζεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή της ζωής της, αφηγούμενη όσα έχει βιώσει μαζί του. Η ηθοποιός περιγράφει τη Grace ως έναν απαιτητικό και ξεχωριστό ρόλο, που την κέρδισε τόσο λόγω της συναισθηματικής του έντασης όσο και εξαιτίας της αφοσίωσης που απαιτεί.

Μάλιστα, παραδέχεται ότι αναγνώρισε αρκετά κοινά στοιχεία ανάμεσα στον χαρακτήρα και την ίδια. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο παθιασμένος έρωτας μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο σε ακραίες αντιδράσεις, πόνο και απελπισία, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με πλευρές του εαυτού του που δύσκολα θα ήθελε να δείξει στους άλλους.

Η σκηνή χωρίς «προστασία» και η άμεση επαφή με το κοινό

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την παράσταση ξεχωριστή είναι η σκηνοθετική προσέγγιση του Θανάση Δόβρη. Όπως εξηγεί η Νικόλ Δημητρακοπούλου, οι ηθοποιοί βρίσκονται σε μια συνθήκη έντονης έκθεσης απέναντι στο κοινό, χωρίς τη συνηθισμένη απόσταση που μπορεί να υπάρχει σε άλλες θεατρικές παραστάσεις.

Η πρώτη επαφή με τους θεατές έγινε στο πλαίσιο της δράσης «Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός», όπου η παράσταση παρουσιάστηκε σε αρχαιολογικό χώρο. Η εμπειρία αυτή ήταν διαφορετική από τις πρόβες, καθώς η παρουσία του κοινού έκανε την έκθεση των ηθοποιών ακόμη πιο έντονη.

Η ίδια εξηγεί ότι η εγγύτητα δημιουργεί μια ισχυρή αλληλεπίδραση. Οι αντιδράσεις των θεατών επηρεάζουν την ατμόσφαιρα της παράστασης, ενώ η συμμετοχή τους δίνει κάθε φορά μια διαφορετική αίσθηση στη θεατρική εμπειρία.

Για τη Νικόλ Δημητρακοπούλου, η συγκεκριμένη συνθήκη είναι απαιτητική, καθώς καλείται να παρουσιάσει μια ηρωίδα που βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση, έχοντας το κοινό πολύ κοντά της.

Τι θέλει να πάρει ο θεατής φεύγοντας από το θέατρο;

Η συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη στρέφεται και στο μήνυμα που μπορεί να κρατήσει κάποιος μετά την παρακολούθηση της παράστασης. Η ηθοποιός εξηγεί ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον θεατή, καθώς ο καθένας προσεγγίζει το έργο μέσα από τις δικές του εμπειρίες.

Παράλληλα, συνδέει την πίστη που πραγματεύεται ο «Θαυματοποιός» με την ίδια τη θεατρική τέχνη. Ο ηθοποιός χρειάζεται να πιστεύει σε αυτό που κάνει, όπως και ο θεατής πηγαίνει στο θέατρο έχοντας την επιθυμία να πιστέψει στην ιστορία που παρακολουθεί. Όσο πιο βαθιά πιστεύει ο ηθοποιός σε αυτό που παρουσιάζει, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να παρασύρει και το κοινό στον κόσμο της παράστασης.

Προς το τέλος της συνέντευξης, η Νικόλ Δημητρακοπούλου μιλά και για τη σχέση των νεότερων ανθρώπων με το θέατρο. Όπως παρατηρεί, όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν να παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις και αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

Αναγνωρίζει, βέβαια, ότι οι οικονομικές δυσκολίες της καθημερινότητας επηρεάζουν τις επιλογές του κοινού, ωστόσο θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι το θέατρο εξακολουθεί να προσελκύει νέες ηλικίες.

Πού και πότε μπορείς να δεις την παράσταση «Ο Θαυματοποιός»

Η παράσταση «Ο Θαυματοποιός» παρουσιάζεται στο Θέατρο Μπέλλος, κάθε Σάββατο στις 18:00 και κάθε Κυριακή στις 21:00. Στη σκηνή βρίσκονται, μαζί με τη Νικόλ Δημητρακοπούλου, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης και ο Ευάγγελος Βογιατζής, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Θανάσης Δόβρης.

Τη μουσική έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Μανουηλίδης, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Αλέγεια Παπαγεωργίου, τον σχεδιασμό φωτισμών ο Χρήστος Οδούρος και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Ήρις Τσαγρή.

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