Taylor Swift: Πώς εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο «Toy Story 5»

Η δημιουργία του «I Knew It, I Knew You», η συνεργασία με τον Jack Antonoff και η ιδιαίτερη σύνδεση της τραγουδίστριας με την ιστορία της νέας ταινίας

Με μια ματιά Η Taylor Swift έγραψε το τραγούδι των τίτλων τέλους για το «Toy Story 5», «I Knew It, I Knew You».

Ο σκηνοθέτης Andrew Stanton ήθελε μόνο την Taylor Swift για το τραγούδι, αλλά η περιοδεία της την καθυστέρησε.

Η Swift ανησυχούσε μήπως είχε αντικατασταθεί, αλλά ο Stanton περίμενε την επιστροφή της.

Το τραγούδι γράφτηκε γρήγορα και έχει ήδη λάβει υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift αποκάλυψε πώς εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πολυαναμενόμενο «Toy Story 5», γράφοντας το τραγούδι των τίτλων τέλους, «I Knew It, I Knew You». Η διαδικασία, όπως εξήγησε η ίδια, δεν ήταν απλή, καθώς η βασική της ανησυχία ήταν να μην «αντικαταστήσει» κάποιον άλλο καλλιτέχνη που θα είχε ήδη αναλάβει το έργο.

Σε μια ειδική προβολή της ταινίας, η Taylor Swift βρέθηκε στο πάνελ μαζί με τον σκηνοθέτη Andrew Stanton, όπου μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη δημιουργία του τραγουδιού. Το «I Knew It, I Knew You» όχι μόνο κατέκτησε την κορυφή του chart Billboard Hot 100, αλλά έφερε και την Taylor Swift σε μια εμβληματική θέση, ακολουθώντας τα βήματα του Randy Newman, ο οποίος συνέθετε μουσική για τη σειρά «Toy Story» από το 1995.

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Η πρόταση στον Andrew Stanton και η αναμονή

Ο Andrew Stanton αποκάλυψε ότι η ιδέα για μια νέα φωνή στη μουσική του «Toy Story 5» υπήρχε από την αρχή της παραγωγής. Η Taylor Swift ήταν η μοναδική καλλιτέχνιδα που είχε στο μυαλό του για να αναλάβει το έργο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τίποτα άλλο δεν είχε νόημα». Ωστόσο, αρχικά, η Taylor Swift δεν ήταν διαθέσιμη για συζητήσεις λόγω της παγκόσμιας περιοδείας της, The Eras Tour. Ο Andrew Stanton, αντί να απευθυνθεί σε άλλους καλλιτέχνες, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην παραγγελία ενός πρωτότυπου τραγουδιού για τους τίτλους τέλους. Ακόμη και η Taylor Swift εξέφρασε την έκπληξή της όταν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της, επανήλθε στο project.

«Ρώτησα επανειλημμένα: «Ξέρω ότι μου πήρε μερικούς μήνες να επιστρέψω σε αυτό το project. Να είστε ειλικρινείς: Με αντικαταστήσατε;», ανέφερε η Taylor Swift στην Q&A. ««Δεν θέλω να διώξω κάποιον που προσεγγίσατε μετά από εμένα», πρόσθεσε. «Το καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι του είδους που κάνει τέτοια πράγματα».

Η γρήγορη δημιουργία του τραγουδιού

Παρά την αρχική καθυστέρηση, το τραγούδι «I Knew It, I Knew You» ολοκληρώθηκε σε λίγες μόνο ώρες. Η Taylor Swift είχε παρακολουθήσει μια πρώιμη προβολή της ταινίας και αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο στούντιο με τον Jack Antonoff, ολοκληρώνοντας τη σύνθεση πριν το τέλος της ημέρας. Η Taylor Swift έχει μάλιστα ερμηνεύσει το τραγούδι μαζί με τον Randy Newman στην πρεμιέρα της ταινίας στο Hollywood. Ο Andrew Stanton περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, παρομοιάζοντας την εμπειρία με εκείνη όταν ο Randy Newman παρουσίασε το «You’ve Got a Friend in Me» στο πιάνο.

Oscar buzz και προσωπικές αναφορές

Το «I Knew It, I Knew You» έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικές υποψηφιότητες για Όσκαρ στην κατηγορία πρωτότυπου τραγουδιού. Η Taylor Swift, η οποία έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy, έχει ήδη προωθήσει την υποψηφιότητά της μέσω ειδικών εμφανίσεων, όπως αυτή στο Academy Museum Gala και σε μια εκδήλωση των Grammy.

Στην ίδια συζήτηση, η Taylor Swift αποκάλυψε ότι ο αδελφός της, Austin Swift, ήταν αυτός που της πρότεινε να δει το «Toy Story 5». Η εμπειρία της παρακολούθησης της ταινίας της θύμισε την στενή φιλία της με την Abigail Anderson. «Ο αδελφός μου αναλαμβάνει όλες τις μουσικές μου συνδέσεις», δήλωσε η Taylor Swift. «Μερικές φορές μιλάμε σαν αδέλφια, και άλλες φορές έχουμε επαγγελματικές συζητήσεις που είναι μισές αδελφικές, μισές επαγγελματικές».

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