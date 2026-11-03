Celeb World 03.11.2026

Taylor Swift: Πώς εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο «Toy Story 5»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η δημιουργία του «I Knew It, I Knew You», η συνεργασία με τον Jack Antonoff και η ιδιαίτερη σύνδεση της τραγουδίστριας με την ιστορία της νέας ταινίας
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift έγραψε το τραγούδι των τίτλων τέλους για το «Toy Story 5», «I Knew It, I Knew You».
  • Ο σκηνοθέτης Andrew Stanton ήθελε μόνο την Taylor Swift για το τραγούδι, αλλά η περιοδεία της την καθυστέρησε.
  • Η Swift ανησυχούσε μήπως είχε αντικατασταθεί, αλλά ο Stanton περίμενε την επιστροφή της.
  • Το τραγούδι γράφτηκε γρήγορα και έχει ήδη λάβει υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift αποκάλυψε πώς εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πολυαναμενόμενο «Toy Story 5», γράφοντας το τραγούδι των τίτλων τέλους, «I Knew It, I Knew You». Η διαδικασία, όπως εξήγησε η ίδια, δεν ήταν απλή, καθώς η βασική της ανησυχία ήταν να μην «αντικαταστήσει» κάποιον άλλο καλλιτέχνη που θα είχε ήδη αναλάβει το έργο.

Η Taylor Swift στη σκηνή, με το μάθημα αμερικανικού ποδοσφαίρου που έγινε viral να συζητιέται.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Σε μια ειδική προβολή της ταινίας, η Taylor Swift βρέθηκε στο πάνελ μαζί με τον σκηνοθέτη Andrew Stanton, όπου μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη δημιουργία του τραγουδιού. Το «I Knew It, I Knew You» όχι μόνο κατέκτησε την κορυφή του chart Billboard Hot 100, αλλά έφερε και την Taylor Swift σε μια εμβληματική θέση, ακολουθώντας τα βήματα του Randy Newman, ο οποίος συνέθετε μουσική για τη σειρά «Toy Story» από το 1995.

Διάβασε επίσης: Το νέο ρεκόρ της Taylor Swift στο Billboard Hot 100 που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της

Η πρόταση στον Andrew Stanton και η αναμονή

Ο Andrew Stanton αποκάλυψε ότι η ιδέα για μια νέα φωνή στη μουσική του «Toy Story 5» υπήρχε από την αρχή της παραγωγής. Η Taylor Swift ήταν η μοναδική καλλιτέχνιδα που είχε στο μυαλό του για να αναλάβει το έργο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τίποτα άλλο δεν είχε νόημα». Ωστόσο, αρχικά, η Taylor Swift δεν ήταν διαθέσιμη για συζητήσεις λόγω της παγκόσμιας περιοδείας της, The Eras Tour. Ο Andrew Stanton, αντί να απευθυνθεί σε άλλους καλλιτέχνες, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην παραγγελία ενός πρωτότυπου τραγουδιού για τους τίτλους τέλους. Ακόμη και η Taylor Swift εξέφρασε την έκπληξή της όταν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της, επανήλθε στο project.

«Ρώτησα επανειλημμένα: «Ξέρω ότι μου πήρε μερικούς μήνες να επιστρέψω σε αυτό το project. Να είστε ειλικρινείς: Με αντικαταστήσατε;», ανέφερε η Taylor Swift στην Q&A. ««Δεν θέλω να διώξω κάποιον που προσεγγίσατε μετά από εμένα», πρόσθεσε. «Το καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι του είδους που κάνει τέτοια πράγματα».

Η τραγουδίστρια με το μαύρο φόρεμα ποζάρει με το πλάι, ενώ οι fans της μετρούν αντίστροφα για το νέο της τραγούδι.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η γρήγορη δημιουργία του τραγουδιού

Παρά την αρχική καθυστέρηση, το τραγούδι «I Knew It, I Knew You» ολοκληρώθηκε σε λίγες μόνο ώρες. Η Taylor Swift είχε παρακολουθήσει μια πρώιμη προβολή της ταινίας και αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο στούντιο με τον Jack Antonoff, ολοκληρώνοντας τη σύνθεση πριν το τέλος της ημέρας. Η Taylor Swift έχει μάλιστα ερμηνεύσει το τραγούδι μαζί με τον Randy Newman στην πρεμιέρα της ταινίας στο Hollywood. Ο Andrew Stanton περιέγραψε τη συγκίνηση που ένιωσε όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, παρομοιάζοντας την εμπειρία με εκείνη όταν ο Randy Newman παρουσίασε το «You’ve Got a Friend in Me» στο πιάνο.

https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/

Oscar buzz και προσωπικές αναφορές

Το «I Knew It, I Knew You» έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικές υποψηφιότητες για Όσκαρ στην κατηγορία πρωτότυπου τραγουδιού. Η Taylor Swift, η οποία έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy, έχει ήδη προωθήσει την υποψηφιότητά της μέσω ειδικών εμφανίσεων, όπως αυτή στο Academy Museum Gala και σε μια εκδήλωση των Grammy.

Στην ίδια συζήτηση, η Taylor Swift αποκάλυψε ότι ο αδελφός της, Austin Swift, ήταν αυτός που της πρότεινε να δει το «Toy Story 5». Η εμπειρία της παρακολούθησης της ταινίας της θύμισε την στενή φιλία της με την Abigail Anderson. «Ο αδελφός μου αναλαμβάνει όλες τις μουσικές μου συνδέσεις», δήλωσε η Taylor Swift. «Μερικές φορές μιλάμε σαν αδέλφια, και άλλες φορές έχουμε επαγγελματικές συζητήσεις που είναι μισές αδελφικές, μισές επαγγελματικές».

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Taylor Swift Toy Story 5
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Νικόλ Δημητρακοπούλου στο «Talk to Mad»: «Όταν αγαπάς παθιασμένα, μπορείς να καταστραφείς ολοκληρωτικά»

Η Νικόλ Δημητρακοπούλου στο «Talk to Mad»: «Όταν αγαπάς παθιασμένα, μπορείς να καταστραφείς ολοκληρωτικά»

03.11.2026
Επόμενο
Η Μελίνα Ασλανίδου στο Mad For Greekz: «Ετοιμάζω καινούργια πράγματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μένα»

Η Μελίνα Ασλανίδου στο Mad For Greekz: «Ετοιμάζω καινούργια πράγματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μένα»

03.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ariana Grande: Tο νέο photo dump που επιβεβαιώνει πως είναι ξανά «full in love»
Celeb News

Ariana Grande: Tο νέο photo dump που επιβεβαιώνει πως είναι ξανά «full in love»

03.11.2026
Η Μπέττυ Μαγγίρα έκλεψε τη λάμψη από την πασαρέλα του GNTM – Οι ατάκες που ακολούθησαν
Celeb News

Η Μπέττυ Μαγγίρα έκλεψε τη λάμψη από την πασαρέλα του GNTM – Οι ατάκες που ακολούθησαν

03.11.2026
«Μία Αφροδίτη που ξαναγεννιέται»: Η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου που ενθουσίασε το Instagram
Celeb News

«Μία Αφροδίτη που ξαναγεννιέται»: Η εμφάνιση της Κατερίνας Λιόλιου που ενθουσίασε το Instagram

03.11.2026
Jessica Lange: Η ηθοποιός που σημάδεψε το Hollywood μιλά ανοιχτά για το τέλος της πορείας της
Celeb News

Jessica Lange: Η ηθοποιός που σημάδεψε το Hollywood μιλά ανοιχτά για το τέλος της πορείας της

02.11.2026
Suki Waterhouse – Robert Pattinson: Τέλος στις φήμες για τον γάμο τους – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός
Celeb News

Suki Waterhouse – Robert Pattinson: Τέλος στις φήμες για τον γάμο τους – Τι αποκάλυψε η ηθοποιός

02.11.2026
Suki Waterhouse: «Ήμουν καταθλιπτική» – Η δύσκολη εξομολόγηση για τον χωρισμό από τον Bradley Cooper
Celeb News

Suki Waterhouse: «Ήμουν καταθλιπτική» – Η δύσκολη εξομολόγηση για τον χωρισμό από τον Bradley Cooper

02.11.2026
«Δεν ήθελα να το ξανατραγουδήσω»: Η Hilary Duff αποκαλύπτει τι ένιωθε για το «What Dreams Are Made Of»
Celeb News

«Δεν ήθελα να το ξανατραγουδήσω»: Η Hilary Duff αποκαλύπτει τι ένιωθε για το «What Dreams Are Made Of»

02.11.2026
«Πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω;»: Η επαγγελματική δραστηριότητα της Ελένης Πέτα εκτός μουσικής
Celeb News

«Πώς αλλιώς θα μπορούσα να ζήσω;»: Η επαγγελματική δραστηριότητα της Ελένης Πέτα εκτός μουσικής

02.11.2026
Ο γιος της Penelope Cruz και του Javier Bardem κάνει τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική
Celeb News

Ο γιος της Penelope Cruz και του Javier Bardem κάνει τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική

02.11.2026
Η Dua Lipa έκανε το κλασικό Chanel ταγιέρ αγνώριστο με μία ανατρεπτική λεπτομέρεια

Η Dua Lipa έκανε το κλασικό Chanel ταγιέρ αγνώριστο με μία ανατρεπτική λεπτομέρεια

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις το πρωί για να αλλάξει όλη σου η μέρα

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

6 cleansing balms που θα αναβαθμίσουν τη βραδινή skincare ρουτίνα σου

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Έχεις συλλογή βινυλίων; Αυτά είναι τα tips που πρέπει να γνωρίζεις για τον καθαρισμό τους

Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

Πώς να φτιάξεις σπιτικά bagels με γιαούρτι – Αφράτη ζύμη έτοιμη σε 10 λεπτά!

3 ευρωπαϊκές πόλεις με gothic αισθητική που θα σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή

3 ευρωπαϊκές πόλεις με gothic αισθητική που θα σε μεταφέρουν σε άλλη εποχή

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη