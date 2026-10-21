Το νέο ρεκόρ της Taylor Swift στο Billboard Hot 100 που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της

Το τραγούδι της Taylor Swift διατηρεί την πρώτη θέση στο δημοφιλές chart, ενώ ο Dominic Fike ανεβαίνει στο Top 10

Με μια ματιά Το τραγούδι «Patient Zero» της Taylor Swift παραμένει στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 3η εβδομάδα.

Η Taylor Swift συμπληρώνει 52 εβδομάδες παραμονής στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της λίστας.

Το τραγούδι «Babydoll» του Dominic Fike εισέρχεται για πρώτη φορά στο Top 10 του Hot 100, στην 10η θέση.

Το «Choosin’ Texas» της Ella Langley παραμένει στη δεύτερη θέση, ισοφαρίζοντας ρεκόρ στο Streaming Songs chart. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το τραγούδι «Patient Zero» της Taylor Swift συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, παραμένοντας στην κορυφή του αμερικανικού chart Billboard Hot 100 για 3η συνεχόμενη εβδομάδα. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την 16η φορά που ένα τραγούδι της δημοφιλούς τραγουδίστριας κατακτά την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη μουσική σκηνή.

Το «Patient Zero» περιλαμβάνεται στην deluxe έκδοση του άλμπουμ της Taylor Swift για το 2025, «The Life of a Showgirl», η οποία κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου. Η νέα αυτή εκδοχή του άλμπουμ περιλαμβάνει τέσσερα νέα κομμάτια, τα οποία φαίνεται να έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

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Παράλληλα, ο Dominic Fike σημειώνει τη δική του σημαντική διάκριση, καθώς το τραγούδι του «Babydoll» εισέρχεται για πρώτη φορά στο Top 10 του Hot 100, ανεβαίνοντας στην 10η θέση. Το «Babydoll», αρχικά κυκλοφόρησε το 2018, αλλά γνώρισε νέα άνθηση και εισήλθε στο chart τον περασμένο Φεβρουάριο. Η δημοτικότητά του ενισχύθηκε περαιτέρω, φτάνοντας στο Top 3 τόσο στο Billboard Global 200 όσο και στο Billboard Global Excl. U.S., ενώ παραμένει σταθερά στο Top 40 και των δύο charts.

Λεπτομέρειες για την επιτυχία του «Patient Zero»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, η οποία είναι ο ανεξάρτητος πάροχος δεδομένων για τα charts του Billboard, το «Patient Zero» συγκέντρωσε 12,8 εκατομμύρια επίσημα streams, σημειώνοντας μείωση 27% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, οι ραδιοφωνικές του εμφανίσεις αυξήθηκαν κατά 8%, φτάνοντας τα 28,2 εκατομμύρια. Οι πωλήσεις του κομματιού σε ψηφιακή μορφή σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 246%, φτάνοντας τις 27.000, ενώ οι πωλήσεις φυσικών αντιγράφων αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τις 151.000.

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Το τραγούδι διατηρεί την πρώτη θέση στο chart Digital Song Sales για τρίτη εβδομάδα, ενώ βρίσκεται στη 15η θέση του Radio Songs chart. Η άνοδος αυτή οφείλεται εν μέρει και στην κυκλοφορία των ακουστικών και πιανιστικών εκδοχών του, καθώς και της 7-ιντσών βινυλίου έκδοσης, οι οποίες ήταν διαθέσιμες στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Taylor Swift.

Η Taylor Swift και οι επιδόσεις της στο Νο. 1

Με το «Patient Zero», η Taylor Swift συμπληρώνει 52 εβδομάδες παραμονής στην κορυφή του Billboard Hot 100, αθροίζοντας όλες τις επιτυχίες της. Η τραγουδίστρια πλέον συγκαταλέγεται στις πέντε πράξεις με την αντίστοιχη αξία ενός έτους ή περισσότερο στην πρώτη θέση, σε όλη την 68χρονη ιστορία του chart. Στη λίστα με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, η Taylor Swift βρίσκεται πίσω από ονόματα όπως η Mariah Carey (101 εβδομάδες), η Rihanna (60), οι The Beatles (59) και ο Drake (58).

Ο Dominic Fike και η πρώτη του κορυφή

Για τον Dominic Fike, η είσοδος στο Top 10 με το «Babydoll» αποτελεί την πρώτη του κορυφαία εμπορική επιτυχία. Η νέα δυναμική του τραγουδιού στο TikTok συνέβαλε καθοριστικά σε αυτήν την εξέλιξη. Ο Dominic Fike έχει ήδη στο ενεργητικό του τέσσερις προηγούμενες συμμετοχές στο Hot 100, με την υψηλότερη θέση τους να είναι μεταξύ 81 και 99. Επιπλέον, έχει ήδη ένα δεύτερο τραγούδι, το «White Keys», να φτάνει στο Top 40, στην 32η θέση τον περασμένο Απρίλιο.

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Ο Dominic Fike, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Billboard Philippines, εξέφρασε την έκπληξή του για τη νέα δημοτικότητα του «Babydoll», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά στο EP του «Don’t Forget About Me, Demos» το 2018. Περιέγραψε τη διαδικασία δημιουργίας του τραγουδιού ως μια χαλαρή εμπειρία σε ένα απομονωμένο μέρος, δηλώνοντας: «Ήμουν σε ένα άλμπουμ στην βόρεια Νέα Υόρκη, και ήμασταν μόνο εγώ και, ας πούμε, πέντε τύποι… ήμασταν σε μια καμπίνα με φούτερ, πίνοντας καφέ». Το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Dominic Fike, «How To Quit Smoking», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου.

Άλλες επιτυχίες στο Top 10

Στην υπόλοιπη κορυφαία δεκάδα του Hot 100, το «Choosin’ Texas» της Ella Langley παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση, μετά από 24 εβδομάδες στην κορυφή του chart. Το τραγούδι ισοφαρίζει το ρεκόρ της Mariah Carey με το «All I Want for Christmas Is You» για τις περισσότερες εβδομάδες (26) στην πρώτη θέση του Streaming Songs chart, με 19,8 εκατομμύρια streams. Το «Boston» της Stella Lefty διατηρείται στην τρίτη θέση, ενώ το «Been by Now» του Morgan Wallen παραμένει στην τέταρτη. Το «Dracula» των Tame Impala και JENNIE ανεβαίνει ξανά στην πέμπτη θέση, ενώ βρίσκεται επίσης στην κορυφή των charts Hot Dance/Electronic Songs και Hot Rock & Alternative Songs.

Το «Nicole Kidman» της ADÉLA ανεβαίνει στην έκτη θέση, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του στο chart. Το «Hate That I Made You Love Me» της Ariana Grande παραμένει στην έβδομη θέση, ενώ το «Stupid Song» της Olivia Rodrigo επαναλαμβάνεται στην όγδοη. Τέλος, το «BbY WOW» της Karol G, με τη συμμετοχή των Judeline και rusowsky, ανεβαίνει στην ένατη θέση και παραμένει νούμερο ένα στο chart Hot Latin Songs για ένατη εβδομάδα.

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