Cinema 21.10.2026

«Wicker»: Η Olivia Colman πρωταγωνιστεί σε μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης

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Μάθε για την ταινία Wicker, την παράξενη ιστορία αγάπης και κοινωνικής σάτιρας με την Olivia Colman που βγαίνει στους κινηματογράφους
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Wicker» αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που παραγγέλνει έναν σύζυγο στον τοπικό καλαθοπλέκτη.
  • Ο «ψάθινος άντρας» αποδεικνύεται ζωντανός, αφυπνίζοντας την ηρωίδα και προκαλώντας αναστάτωση στο χωριό.
  • Η Olivia Colman πρωταγωνιστεί στον ρόλο της κεντρικής ηρωίδας, εξερευνώντας θέματα γάμου και επιθυμίας.
  • Η ταινία συνδυάζει στοιχεία εποχής και φαντασίας, με σύγχρονες ανησυχίες για σχέσεις και επιθυμίες.
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Στις 29 Οκτωβρίου, οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται την ταινία «Wicker», ένα έργο που υπόσχεται να ταράξει τα νερά της εμπορικής κωμωδίας με την πρωτότυπη προσέγγισή του. Η ταινία, σε σκηνοθεσία και σενάριο των Eleanor Wilson και Alex Huston Fischer, τοποθετείται σε ένα φαινομενικά απομονωμένο χωριό, όπου η καθημερινότητα μιας περιθωριοποιημένης γυναίκας ανατρέπεται με την εμφάνιση ενός ασυνήθιστου «συντρόφου».

https://www.instagram.com/theoliviacolman_/
https://www.instagram.com/theoliviacolman_/

Η κεντρική ηρωίδα, μια γυναίκα που ζει στο περιθώριο της κοινότητας, αποφασίζει να κάνει μια τολμηρή παραγγελία στον τοπικό καλαθοπλέκτη: έναν σύζυγο. Το αποτέλεσμα, όμως, ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ο «ψάθινος άντρας» αποδεικνύεται όχι μόνο εντυπωσιακός και γοητευτικός, αλλά και απροσδόκητα ζωντανός. Η παρουσία του αφυπνίζει μέσα της μια νέα αίσθηση επιθυμίας, ελευθερίας και αυτοεκτίμησης, στοιχεία που μέχρι πρότινος είχαν καταπιεστεί.

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Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους δεν περνά απαρατήτως απαρατήρητη. Αντιθέτως, πυροδοτεί ζήλια, περιέργεια και αναστάτωση στις συνειδήσεις των κατοίκων του χωριού, απειλώντας να διαταράξει την κοινωνική συνοχή και τις καθιερωμένες νόρμες.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ Olivia Colman, η οποία ενσαρκώνει την κεντρική ηρωίδα σε αυτό το «τολμηρό, παράξενο και βαθιά πρωτότυπο κωμικό παραμύθι». Η Olivia Colman φέρνει την απαραίτητη βαρύτητα και πολυπλοκότητα στον ρόλο, εξερευνώντας θέματα όπως ο γάμος, η επιθυμία και η κοινωνική υποκρισία.

olivia_colman_wicker
https://www.instagram.com/theoliviacolman_/

Στο πλευρό της, ένα εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Alexander Skarsgard, Peter Dinklage και Elizabeth Debicki, προσδίδοντας περαιτέρω κύρος και ενδιαφέρον στην παραγωγή. Οι δημιουργοί περιγράφουν την ιστορία ως μια σατιρική κωμωδία για τον σεξ και τον γάμο, αλλά και ως μια αλλόκοτη ιστορία αγάπης, τονίζοντας την ικανότητα της ταινίας να συνδυάζει διαφορετικά κινηματογραφικά είδη.

Ένας κόσμος εκτός χρόνου και τόπου, με σύγχρονες ανησυχίες

Η ταινία «Wicker» διαθέτει στοιχεία εποχής και φαντασίας, δημιουργώντας έναν κόσμο που μοιάζει να βρίσκεται εκτός συγκεκριμένου χρόνου και τόπου. Παρόλα αυτά, οι δημιουργοί επισημαίνουν ότι οι σχέσεις, οι ανασφάλειες και οι καταπιεσμένες επιθυμίες των χαρακτήρων είναι απόλυτα σύγχρονες. Αυτό επιτρέπει στο κοινό να ταυτιστεί με τους πρωταγωνιστές και να αναγνωρίσει τις δικές του ανησυχίες και συναισθήματα στις οθόνες.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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