Cinema 20.10.2026

To «Star Wars» εισβάλλει στο Super Bowl με μια επική animated μετάδοση – Που θα το δεις

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Το Super Bowl LXI θα αποκτήσει έναν γαλαξιακό χαρακτήρα, καθώς το Disney+, το Disney Channel και το Disney XD θα παρουσιάσουν μια μετάδοση αφιερωμένη στο Star Wars
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Super Bowl LXI θα έχει εναλλακτική, animated μετάδοση με θέμα το Star Wars.
  • Η μετάδοση "Star Wars Funday Football" θα είναι διαθέσιμη σε Disney+, Disney Channel και Disney XD.
  • Οι αθλητές θα εμφανίζονται ως animated avatars, με χαρακτήρες Star Wars σε κομβικές στιγμές.
  • Η πρωτοβουλία αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα Super Bowl καλύπτεται με animated εναλλακτική μετάδοση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το επερχόμενο Super Bowl LXI πρόκειται να μεταφέρει τους θεατές σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά, καθώς το ESPN, η Lucasfilm και το NFL συνεργάζονται για να προσφέρουν μια πρωτοποριακή, εναλλακτική μετάδοση. Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, το Disney+, το Disney Channel και το Disney XD θα φιλοξενήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα που θα συνδυάζει τους εμβληματικούς χαρακτήρες του Star Wars με τους τελικούς του AFC και NFC.

Γραφικό με την επιγραφή Super Bowl σε στάδιο με κομφετί
Εντυπωσιακό γραφικό για το Super Bowl σε ένα κατάμεστο στάδιο με εφέ φωτισμού.

Η καινοτόμος αυτή προσέγγιση θα επιτρέψει στους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν κάθε φάση του παιχνιδιού σε πραγματικό χρόνο, με τους αθλητές να μεταμορφώνονται σε animated avatars. Ταυτόχρονα, αγαπημένοι χαρακτήρες του Star Wars θα κάνουν την εμφάνισή τους σε κομβικές στιγμές, ενώ διάσπαρτα στοιχεία και «Easter eggs» θα εμπλουτίζουν την εμπειρία θέασης.

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Αυτή η ειδική μετάδοση, με την ονομασία «Star Wars Funday Football», θα προβάλλεται παράλληλα με την παραδοσιακή κάλυψη του Super Bowl, η οποία θα μεταδίδεται από το ESPN, το ABC και το Disney+. Η κύρια μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το SoFi Stadium στο Inglewood της Καλιφόρνια, με σχολιαστές όπως οι Joe Buck, Troy Aikman, Lisa Salters και Laura Rutledge. Επιπλέον, η ισπανόφωνη μετάδοση του ESPN θα είναι διαθέσιμη στο Disney+ και το ESPN Deportes, ενώ και η Univision θα προσφέρει τη δική της ισπανόφωνη κάλυψη.

Η πρωτοβουλία «Star Wars Funday Football» σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα Super Bowl καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο, μέσω μιας animated εναλλακτικής μετάδοσης. Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοιες επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ ESPN, Disney και NFL, όπως το «Toy Story Funday Football» (Οκτώβριος 2023), το «The Simpsons Funday Football» (Δεκέμβριος 2024) και το «Monsters Funday Football» (Δεκέμβριος 2025).

Σκηνή από την ταινία Star Wars του George Lucas για την επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία της.
www.imdb.com

Για την παραγωγή του «Star Wars Funday Football», το ESPN θα αξιοποιήσει την τεχνολογία οπτικοποίησης δεδομένων της Sony, Beyond Sports.

Επιπλέον, από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, το SC+, η καθημερινή εκπομπή SportsCenter του ESPN στο Disney+, θα παρουσιάζει τα «Star Wars Hyperspace Highlights», με τις καλύτερες στιγμές από τους αγώνες του Monday Night Football να προβάλλονται με θεματική οπτικοποίηση από το Star Wars. Από τις 26 Οκτωβρίου, το SC+ θα φιλοξενεί κάθε Δευτέρα τον Darth Vader σε συνεντεύξεις με παίκτες του NFL που συμμετέχουν στο βραδινό παιχνίδι του Monday Night Football.

Αυτή η συνεργασία αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη τάση για δημιουργικές και εναλλακτικές μορφές κάλυψης αθλητικών γεγονότων, προσφέροντας στο κοινό μια νέα και διασκεδαστική οπτική γωνία. Η προσθήκη του σύμπαντος του Star Wars αναμένεται να προσελκύσει τόσο τους λάτρεις του αθλητισμού όσο και τους πολυάριθμους fans της θρυλικής sci-fi saga.

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Disney Star Wars
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