Cinema 20.10.2026

Νέος ηθοποιός αναλαμβάνει τη φωνή του «Apu» στο The Simsons – Όσα αλλάζουν στη σειρά

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Μετά από σχεδόν μία δεκαετία απουσίας, ο Apu επανεμφανίστηκε στο σύμπαν των Simpsons, με νέα φωνή και ανανεωμένη προσέγγιση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Apu επιστρέφει στους Simpsons μετά από δέκα χρόνια απουσίας.
  • Νέος ηθοποιός, Sunil Malhotra, αναλαμβάνει τη φωνή του Apu.
  • Ο ρόλος του Apu είχε προκαλέσει ανησυχίες για στερεότυπα μετά από ντοκιμαντέρ του 2017.
  • Η παραγωγή επιδιώκει μια πιο πολιτισμικά ευαίσθητη προσέγγιση του χαρακτήρα.
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Η σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons» υποδέχθηκε ξανά στις οθόνες έναν από τους πιο εμβληματικούς της χαρακτήρες, τον Apu Nahasapeemapetilon, ο οποίος είχε σιωπήσει για σχεδόν δέκα χρόνια. Η επιστροφή αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον μετανάστη από την Ινδία, με τον ρόλο της φωνής του να αναλαμβάνει πλέον ο ηθοποιός Sunil Malhotra, αντικαθιστώντας τον Hank Azaria.

Meme με τον Homer Simpson να υποχωρεί μέσα σε έναν θάμνο.
Το κλασικό meme του Homer Simpson που εξαφανίζεται μέσα στους θάμνους.

Ο Apu, ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου Kwik-E-Mart, πρωτοεμφανίστηκε στο 8ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του «The Simpsons», τον Φεβρουάριο του 1990. Για 27 χρόνια, η χαρακτηριστική φωνή του Apu ανήκε στον Hank Azaria, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση του χαρακτήρα στην καρδιά των απανταχού θαυμαστών.

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Ωστόσο, το 2017, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Problem with Apu» έφερε στο προσκήνιο ανησυχίες σχετικά με τα στερεότυπα και τις καρικατούρες που συνδέονταν με τον χαρακτήρα, και την πιθανή αρνητική επίδρασή τους σε άτομα ινδικής και νοτιοασιατικής καταγωγής. Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, οι δημιουργοί των «Simpsons», αλλά και ο ίδιος ο Hank Azaria, αποφάσισαν να απομακρυνθούν από τον ρόλο. Ο Hank Azaria, μάλιστα, είχε εκφράσει δημόσια τη μεταμέλειά του, ζητώντας συγγνώμη για τη συμμετοχή του στην απεικόνιση του χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/thatsunil
https://www.instagram.com/thatsunil

Η επανεμφάνιση και η νέα φωνή

Από το 2017 και μετά, ο Apu συνέχισε να εμφανίζεται σποραδικά στην οπτική γωνία των επεισοδίων, χωρίς όμως να ακούγεται ποτέ. Η σιωπή αυτή έλαβε τέλος στο επεισόδιο «The Revengening», το οποίο προβλήθηκε πρόσφατα στο Fox. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Apu όχι μόνο μίλησε ξανά, αλλά επέστρεψε και στο ρόλο του ιδιοκτήτη του Kwik-E-Mart, το οποίο άνοιξε ξανά τις πόρτες του.

Ωστόσο, η φωνή του Apu δεν ανήκε πλέον στον Hank Azaria. Τον ρόλο ανέλαβε ο Sunil Malhotra, ένας Αμερικανός ηθοποιός ινδικής καταγωγής, ο οποίος μετακόμισε στις ΗΠΑ από την Ινδία στην παιδική του ηλικία. Η επιλογή του Sunil Malhotra θεωρήθηκε από την παραγωγή ως ιδανική για να προσδώσει αυθεντικότητα στον χαρακτήρα. Μαζί με τον Apu, επανήλθε και η σύζυγός του, Manjula, με τη φωνή της ηθοποιού Janina Gavankar.

Ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, Matt Selman, δήλωσε ότι η ομάδα ήθελε να επαναφέρει τον Apu με έναν τρόπο που να είναι «έξυπνος, αλλά και χαρακτηριστικά Simpsons». Τόνισε ότι ο Sunil Malhotra έδωσε στον ρόλο αυτό που χρειαζόταν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο χαρακτήρας θα εμφανίζεται συχνότερα στο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο Sunil Malhotra ανέφερε ότι προτού αποδεχθεί τον ρόλο, συζήτησε εκτενώς με τους παραγωγούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο χαρακτήρας θα προσεγγιζόταν με έναν πιο πολιτισμικά ευαίσθητο τρόπο. Η επαναφορά του Apu, με νέα φωνή και ανανεωμένη προσέγγιση, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για μια από τις πιο μακροχρόνιες και επιδραστικές σειρές κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της τηλεόρασης.

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The Simpsons ηθοποιός
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