Celeb World 20.10.2026

«Είναι τελικά μαζί;»: Η Jennifer Lopez και ο Brett Goldstein φουντώνουν τις φήμες

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Η παρασκηνιακή χημεία από τα γυρίσματα της νέας τους ταινίας που μετατράπηκε σε έναν χαλαρό αλλά υπόγειο έρωτα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Φήμες θέλουν την Jennifer Lopez και τον Brett Goldstein να είναι ζευγάρι, μετά από κοινές εμφανίσεις.
  • Η χημεία τους φάνηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Office Romance» του Netflix.
  • Εντοπίστηκαν μαζί σε πάρτι στο Los Angeles, επιβεβαιώνοντας τις φήμες.
  • Η Lopez είχε δηλώσει ότι ο Goldstein είναι ο καλύτερος παρτενέρ που έχει φιλήσει σε ταινία.
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Εκεί που πίστευες ότι ο κόσμος της showbiz είχε ησυχάσει μετά τους ηχηρούς χωρισμούς των τελευταίων ετών, μια νέα ερωτική είδηση έρχεται να ταράξει τα νερά του Hollywood και να γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης. Η Jennifer Lopez φαίνεται πως βρήκε ξανά το χαμόγελό της και η καρδιά της χτυπά σε νέους ρυθμούς, καθώς οι φήμες που τη θέλουν ζευγάρι με τον γοητευτικό ηθοποιό Brett Goldstein επιβεβαιώνονται πλέον από καλά πληροφορημένες πηγές. Το φλερτ που ξεκίνησε μπροστά από τις κάμερες φαίνεται πως πέρασε για τα καλά στην πραγματική ζωή, δημιουργώντας το πιο αναπάντεχο αλλά παράλληλα ακαταμάχητο δίδυμο της χρονιάς.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αν παρακολουθείς τη ζωή της λαμπερής σταρ, γνωρίζεις πολύ καλά ότι μετά το διαζύγιό της από τον Ben Affleck τον Αύγουστο του 2024, η ίδια κράτησε χαμηλό προφίλ, εστιάζοντας στην καριέρα και την προσωπική της εξέλιξη. Ωστόσο, η χημεία της με τον 46χρονο συμπρωταγωνιστή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Office Romance» του Netflix ήταν τόσο εκρηκτική που δύσκολα μπορούσε να κρυφτεί. Παρά τις αρχικές διαψεύσεις και από τις δύο πλευρές, οι πρόσφατες κοινές τους εμφανίσεις στο Los Angeles αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια έντονη οικειότητα που ξεπερνά τα όρια της απλής φιλίας.

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Η είδηση ότι οι δυο τους βγαίνουν «χαλαρά» κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές τους να έχουν ήδη βαφτίσει το νέο ζευγάρι «Brettifer». Αν θέλεις να μάθεις όλες τις πιπεράτες λεπτομέρειες για τη μυστική τους έξοδο στο πάρτι, τις δηλώσεις φωτιά για το «καλύτερο φιλί» αλλά και το παρασκήνιο που τους έφερε κοντά, συνέχισε να διαβάζεις.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η κοινή έξοδος στο Los Angeles και το παιχνίδι με τα φώτα

Οι φήμες φούντωσαν για τα καλά όταν η Lopez και ο Goldstein εντοπίστηκαν να καταφθάνουν αλλά και να αποχωρούν μαζί από πάρτι γνωστού μάνατζερ στο Los Angeles στις 16 Οκτωβρίου. Παρότι προσπάθησαν να κρατήσουν τα προσχήματα μπαίνοντας στον χώρο ξεχωριστά, η άφιξή τους με το ίδιο αυτοκίνητο δεν πέρασε απαρατήρητη από κανέναν. Πηγή από το περιβάλλον τους αποκάλυψε στο Page Six ότι οι δυο τους περνούν πολύ όμορφα μαζί, σημειώνοντας με νόημα πως το κοινό τους σημείο είναι ότι λατρεύουν να βγαίνουν σε πάρτι και εστιατόρια. Η ίδια πηγή δεν παρέλειψε μάλιστα να αφήσει μια αιχμή για τον πρώην σύζυγο της σταρ, σχολιάζοντας πως ο Goldstein έχει μια εντελώς διαφορετική, ευχάριστη διάθεση σε αντίθεση με τη μόνιμη κατήφεια του Ben Affleck.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Από τη θεατρική έξοδο στη δήλωση για το «καλύτερο φιλί»

Η αμοιβαία εκτίμηση και η έλξη ανάμεσά τους μετράει αρκετούς μήνες. Ήδη από τον Μάρτιο του 2025, πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του Office Romance, οι δυο τους είχαν εθεαθεί να παρακολουθούν μαζί τη θεατρική παράσταση Oh, Mary! στο Broadway, ενώ στα γυρίσματα της ταινίας η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, παρότι διατήρησαν τον επαγγελματισμό τους. Η Lopez μάλιστα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν σε συνέντευξή της στον Andy Cohen και την εκπομπή Watch What Happens Live δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι ο Goldstein ήταν ο καλύτερος παρτενέρ που έχει φιλήσει σε ταινία. Από την πλευρά του, ο Βρετανός ηθοποιός ήταν ανέκαθεν δηλωμένος θαυμαστής της, έχοντας εκφράσει τον θαυμασμό του για εκείνη ήδη από το 2019 στο προσωπικό του podcast.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Οι δημόσιες διαψεύσεις και η νέα αρχή μετά το διαζύγιο

Όπως συμβαίνει συχνά στον κόσμο του θεάματος, το ζευγάρι προσπάθησε αρχικά να υποβαθμίσει τις φήμες. Κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας τους στην εκπομπή Today, τόσο η Lopez όσο και ο Goldstein αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι είναι μαζί στην πραγματική ζωή, αποδίδοντας τα δημοσιεύματα στην τάση των μέσων να συνδέουν τη σταρ με κάθε άντρα που βρίσκεται δίπλα της. Ωστόσο, η πραγματικότητα φαίνεται πως τους διέψευσε με τον πιο όμορφο τρόπο. Μετά την αίτηση διαζυγίου από τον Affleck το καλοκαίρι του 2024, η Lopez δείχνει έτοιμη να χαρεί τη ζωή της, ενώ ο Goldstein, που είχε απασχολήσει τα μέσα μόνο με τη σχέση του με την Beth Rylance το 2021, φαίνεται να είναι ο άνθρωπος που της προσφέρει την ανανέωση που χρειαζόταν.

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