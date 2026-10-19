Η τρυφερή ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλια της Βάσω Λασκαράκη

Η αγαπημένη ηθοποιός έκλεισε τα 47 της χρόνια έχοντας στο πλευρό της τον γνωστό σεφ, ο οποίος δεν δίστασε να εκφράσει την αμέριστη αγάπη του με μια ποιητική ευχή

Με μια ματιά Ο Λευτέρης Σουλτάτος ευχήθηκε δημόσια στην Βάσω Λασκαράκη για τα 47α γενέθλιά της με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Η Βάσω Λασκαράκη απάντησε στην ανάρτηση του συζύγου της με ένα σχόλιο που εξέφραζε την ευτυχία τους.

Το ζευγάρι, παντρεμένο από το 2019, διατηρεί ισχυρή σχέση και μοιράζεται στιγμές από την προσωπική του ζωή.

Ο Λευτέρης Σουλτάτος αποκάλυψε στο παρελθόν το αρχικό του σοκ από την αναγνωρισιμότητα της συζύγου του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι στην ελληνική showbiz που καταφέρνει να διατηρεί τη σπίθα του έρωτά του ανεξίτηλη στο πέρασμα των χρόνων, συνδυάζοντας την τρυφερότητα με το χιούμορ, αυτό είναι σίγουρα η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος. Η δημοφιλής ηθοποιός γιόρτασε τα 47α γενέθλιά της περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα, σε μια απόλυτα γιορτινή και ζεστή ατμόσφαιρα που ετοίμασε ο σύζυγός της. Με χρυσά και μαύρα μπαλόνια να συνθέτουν το σκηνικό και μια εντυπωσιακή τούρτα που έγραφε τον αριθμό 47, η Βάσω Λασκαράκη πόζαρε με μια παιχνιδιάρικη γκριμάτσα, αποδεικνύοντας ότι ο χρόνος που περνά είναι απλώς ένας σύμμαχος στην ομορφιά της.

Ο γνωστός σεφ, πάντα εκδηλωτικός και ερωτευμένος, δεν παρέλειψε να τιμήσει τη γυναίκα της ζωής του με μια δημόσια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η οποία συγκίνησε αμέσως τους χιλιάδες ακολούθους τους. Δημοσιεύοντας τη φωτογραφία από τη στιγμή που η ηθοποιός ετοιμαζόταν να σβήσει τα κεράκια της, συνοδευόμενη από μια ποιητική, γεμάτη συναίσθημα αφιέρωση, ο Λευτέρης Σουλτάτος απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο αυθεντικός έρως δεν φοβάται να εκτεθεί. Η Βάσω Λασκαράκη από την πλευρά της δεν άφησε την κίνηση αυτή αναπάντητη, σπεύδοντας να σχολιάσει κάτω από τη δημοσίευση με μια λέξη που συμπυκνώνει όλη την ευτυχία τους.

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Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2019 στην Κρήτη, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή οικογενειακή καθημερινότητα, παραμένοντας πάντα προσγειωμένο παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που απολαμβάνει. Οι δυο τους μοιράζονται κατά καιρούς αυθόρμητα στιγμιότυπα από την προσωπική τους ζωή, δείχνοντας τη βαθιά αμοιβαία στήριξη που τρέφει ο ένας για τον άλλον. Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς ευχήθηκε ο Λευτέρης Σουλτάτος, πώς αντέδρασε η ηθοποιός αλλά και τις αστείες αποκαλύψεις του σεφ για την αρχή της σχέσης τους, συνέχισε να διαβάζεις.

Η ποιητική ευχή που «έκλεψε» τις καρδιές στο Instagram

Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλια της συζύγου του δεν ήταν μια συνηθισμένη ευχή, αλλά μια πραγματική ερωτική εξομολόγηση που ξεχώρισε. Συνοδεύοντας τη φωτογραφία της χαμογελαστής Βάσως Λασκαράκη με την τούρτα των 47ων γενεθλίων της, ο σεφ έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια!». Η απάντηση της ηθοποιού ήταν άμεση και εξίσου θερμή, καθώς σχολίασε κάτω από την ανάρτηση ένα γλυκό «Αγαααάπη μου», συνοδευόμενο από emoji, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική χημεία και τη συναισθηματική σύνδεση που τους ενώνει.

Η κοινή πορεία και ο λαμπερός γάμος στην Κρήτη

Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος μετρούν ήδη αρκετά χρόνια κοινής πορείας, έχοντας επισημοποιήσει τη σχέση τους το 2019 με έναν όμορφο γάμο στο αγαπημένο τους νησί, την Κρήτη. Απο τότε μέχρι σήμερα, έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν τις απαιτητικές επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με τη δημιουργία μιας ήρεμης οικογενειακής ζωής. Παρά την έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας, το ζευγάρι επιλέγει να προστατεύει τις πολύ προσωπικές του στιγμές, μοιραζόμενο με το κοινό μόνο εκείνα τα στιγμιότυπα που εκφράζουν την αληθινή τους χαρά, την ταξιδιωτική τους διάθεση και τη θετική τους ενέργεια.

Το σοκ με τα πρωτοσέλιδα και οι αποκαλύψεις στο The 2Night Show

Πριν από λίγους μήνες, ο Λευτέρης Σουλτάτος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου θυμήθηκε με πολύ χιούμορ το ξεκίνημα της σχέσης του με τη δημοφιλή ηθοποιό. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στην αρχή δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει την τεράστια αναγνωρισιμότητα της συζύγου του. Όπως εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά, όταν η Βάσω Λασκαράκη τον προειδοποιούσε ότι οι φωτογράφοι παραμονεύουν, εκείνος την κορόιδευε ρωτώντας την αν θεωρεί τον εαυτό της… Βουγιουκλάκη. Ωστόσο, η πραγματικότητα τον προσγείωσε απότομα όταν είδε για πρώτη φορά τη φωτογραφία τους σε πρωτοσέλιδο περιοδικού, πάθοντας, όπως δήλωσε, πραγματικό σοκ!

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