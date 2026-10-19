Celeb World 19.10.2026

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έγινε τοιχογραφία στον Βόλο – Το mural που τραβά τα βλέμματα

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Μια τοιχογραφία αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη δημιουργείται στην οδό Ερμού 89 στον Βόλο, συνδυάζοντας την κρητική παράδοση με το street art
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τοιχογραφία αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη δημιουργείται στον Βόλο.
  • Το έργο συνδυάζει στοιχεία κρητικής παράδοσης με σύγχρονη street art.
  • Η ιδέα ανήκει στην Άννα Εμμανουήλ, την υλοποίηση έχει ο Στράτος Μπόμπολος.
  • Η ολοκλήρωση της τοιχογραφίας στην οδό Ερμού αναμένεται τη Δευτέρα το βράδυ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει το δικό του αποτύπωμα και στους δρόμους του Βόλου, αυτή τη φορά όχι μέσα από κάποιο τραγούδι, αλλά μέσα από μια ξεχωριστή τοιχογραφία αφιερωμένη στον ίδιο. Στην οδό Ερμού 89, ένας μεγάλος αστικός τοίχος μετατρέπεται σε καμβά, με την τέχνη του δρόμου να συναντά στοιχεία της κρητικής λαϊκής παράδοσης. Το αποτέλεσμα φιλοδοξεί να δώσει μια διαφορετική καλλιτεχνική διάσταση στην παρουσία του δημοφιλούς τραγουδιστή μέσα στην πόλη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε στούντιο ηχογράφησης, ένας από τους Έλληνες καλλιτέχνες που διεκδικούν βραβεία Grammy.
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Το έργο βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο τελικό στάδιο της δημιουργίας του και ήδη δίνει νέα εικόνα στο σημείο όπου φιλοξενείται. Πίσω από την ιδέα και τον σχεδιασμό βρίσκεται η Άννα Εμμανουήλ, ενώ την καλλιτεχνική υλοποίηση στον τοίχο έχει αναλάβει ο Στράτος Μπόμπολος. Οι δύο δημιουργοί συνδυάζουν διαφορετικές αισθητικές αναφορές, με στόχο να φέρουν την παράδοση σε διάλογο με τη σύγχρονη street art.

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Και μπορεί οι τοιχογραφίες να έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας πολλών πόλεων, όμως η συγκεκριμένη ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο συνδέει τη μουσική ταυτότητα του Μαζωνάκη με την πολιτιστική κληρονομιά. Η κρητική αισθητική δεν λειτουργεί απλώς ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ενσωματώνεται στη συνολική εικαστική προσέγγιση. Η ολοκλήρωση του mural αναμένεται τη Δευτέρα το βράδυ, προσθέτοντας ένα νέο καλλιτεχνικό σημείο ενδιαφέροντος στην καρδιά του Βόλου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κοιτάζει προς την κάμερα με φόντο τη θάλασσα και τον ουρανό, φορώντας ένα καμουφλαζ πουλόβερ.
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Η τοιχογραφία στην Ερμού 89 επιχειρεί να ενώσει δύο διαφορετικούς κόσμους: τις αναφορές στη λαϊκή κρητική κουλτούρα και την ελεύθερη, σύγχρονη έκφραση της street art. Η ιδέα ανήκει στην Άννα Εμμανουήλ, η οποία σχεδίασε το έργο, ενώ ο Στράτος Μπόμπολος έχει αναλάβει να μεταφέρει το σχέδιο στη μεγάλη επιφάνεια του τοίχου.

Μέσα από αυτή τη δημιουργική συνάντηση, η παράδοση αποκτά μια νέα μορφή και βγαίνει από τα συνηθισμένα της πλαίσια, εντασσόμενη στο αστικό τοπίο. Η τοιχογραφία δεν περιορίζεται σε μια απλή αναπαράσταση, αλλά επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική εικαστική ανάγνωση της φυσιογνωμίας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται σε πολυθρόνα, θυμίζοντας την εμφάνισή του στα «Νούμερα» της ΕΡΤ.
https://www.instagram.com/georgemazonakis

Η επιλογή της οδού Ερμού κάνει το έργο μέρος της καθημερινότητας της πόλης. Οι περαστικοί μπορούν να το συναντούν στις διαδρομές τους, βλέποντας έναν συνηθισμένο τοίχο να αποκτά καλλιτεχνικό χαρακτήρα και να αλλάζει την εικόνα του δρόμου.


Η ολοκλήρωση της τοιχογραφίας αναμένεται μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, όταν θα αποκαλυφθεί η τελική της μορφή. Μέχρι τότε, το mural συνεχίζει να διαμορφώνεται, προσθέτοντας μια διαφορετική πινελιά στο αστικό τοπίο του Βόλου και φέρνοντας τη μουσική, την παράδοση και τη σύγχρονη τέχνη πιο κοντά στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

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Βόλος ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ τοιχογραφία
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