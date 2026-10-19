Σοβαρός τραυματισμός για τον Χάρη Βαρθακούρη μετά από ατύχημα – Πότε επιστρέφει στη σκηνή

Σοβαρό ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη μετά από ολίσθηση λόγω βροχής, ο τραγουδιστής χειρουργήθηκε και θα μείνει εκτός σκηνής

Με μια ματιά Ο Χάρης Βαρθακούρης υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο μετά από ατύχημα στην Αθήνα.

Το ατύχημα οφείλεται σε γλίστρημα λόγω έντονης βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση.

Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του αναβάλλονται για 5-6 εβδομάδες, με στόχο επιστροφής τον Δεκέμβριο.

Ο καλλιτέχνης αντιμετωπίζει την κατάσταση με αισιοδοξία και χιούμορ, ευχαριστώντας για τις ευχές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Χάρης Βαρθακούρης βιώνει μια απρόσμενη διακοπή στην καριέρα του, καθώς ένας σοβαρός τραυματισμός στον αστράγαλό του τον έχει αναγκάσει να αναβάλει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις. Το ατύχημα συνέβη τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που επικρατούσε.

Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Χάρης Βαρθακούρης ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την κατάστασή του. Περιέγραψε πώς γλίστρησε κατά τη διάρκεια μιας καταρρακτώδους βροχής, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλό του. «Εχθές το πρωί έκανα επέμβαση. Έχω βίδες και λαμαρίνες στον αστράγαλο. Δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

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Ο τραυματισμός αυτός έχει άμεσες επιπτώσεις στα επαγγελματικά του σχέδια. Ο Χάρης Βαρθακούρης δήλωσε ότι η προγραμματισμένη έναρξη των εμφανίσεών του στο Ποσειδώνιο, μαζί με τον Θοδωρή, αναβάλλεται για ένα εύλογο διάστημα περίπου πέντε με έξι εβδομάδων.

Ο στόχος του καλλιτέχνη είναι να επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον Δεκέμβριο, εφόσον η πορεία της αποκατάστασής του το επιτρέψει. «Θα προσπαθήσω να επιστρέψω τον Δεκέμβριο», δήλωσε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «θα πρέπει να με υποστείτε με σκαμπό για τον πρώτο μήνα της επιστροφής μου».

Ο Χάρης Βαρθακούρης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ευχές για την υγεία όλων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την κατανόηση και τις ευχές που αναμένει από το κοινό του. «Έτσι το ήθελε το σύμπαν. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές που εικάζω ότι κάποιοι θα στείλετε και τα περαστικά. Να είστε καλά», κατέληξε.

Ο τραγουδιστής, γνωστός για την αμεσότητά του, μοιράστηκε μια στιγμή ατυχίας που όμως αντιμετωπίζει με αισιοδοξία και χιούμορ, εστιάζοντας στην πλήρη ανάρρωσή του και την επιστροφή του στη σκηνή.

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