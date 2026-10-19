«Τέλος εποχής» για τον Δημήτρη Παπανώτα στην τηλεόραση – Η συγκινητική ανάρτηση του δημοσιογράφου

Ο δημοσιογράφος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την τηλεόραση, επικαλούμενος «βαρύ πένθος» και ζητώντας από τους συναδέλφους του να σεβαστούν την απόφασή του

Με μια ματιά Ο Δημήτρης Παπανώτας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την τηλεόραση μέσω Instagram.

Ζήτησε από τους συναδέλφους του να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί του λόγω προσωπικού πένθους.

Εξέφρασε κόπωση από τις συνεχείς αντιπαραθέσεις και τις επιθέσεις των μέσων ενημέρωσης.

Η αποχώρησή του από την τηλεόραση αναμένεται να γίνει εντός του επόμενου έτους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής τηλεόρασης εδώ και δεκαετίες, προέβη σε μια συγκλονιστική ανακοίνωση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, αναγγέλλοντας την απόφασή του να αποχωρήσει από τον χώρο. Η ανάρτησή του, γεμάτη συναισθηματική φόρτιση, συνοδεύεται από μια έντονη έκκληση προς τους συναδέλφους του, ζητώντας τους να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί του.

Σε μια περίοδο όπου οι τηλεοπτικές συζητήσεις περιστρέφονται συχνά γύρω από έντονες αντιπαραθέσεις, ο Δημήτρης Παπανώτας επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια, εκφράζοντας την ανάγκη του για απομάκρυνση. Στο μήνυμά του, ο δημοσιογράφος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους και τους «συναδέλφους» μου να με αφήσουν στην ησυχία μου. Έχω πένθος βαρύ και δύσκολο στη διαχείριση. Ελπίζω να το σεβαστείτε και να σιωπήσετε».

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Ο Δημήτρης Παπανώτας περιέγραψε την καθημερινή του προσπάθεια να εκπέμπει θετική ενέργεια, δηλώνοντας: «Μου είναι ήδη πολύ δύσκολο να επιστρατεύω όλες μου τις δυνάμεις κάθε πρωί για να βγάζω προς τα έξω χαρά και αισιοδοξία. Φοβάμαι ότι θα πλακώσω».

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε την κόπωσή του από τις συνεχείς αντιπαραθέσεις και τις επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, έχει δεχτεί από τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του. «Η προσπάθεια που έκανα τις προηγούμενες δεκαετίες ΣΥΝΕΧΩΣ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε κανιβαλιστικές νοοτροπίες των μίντια, μου φαίνεται πλέον περιττή και ανούσια. Μπορείτε να βρείτε κάποιον άλλο για σάκο του μποξ;» διερωτήθηκε.

Ο Δημήτρης Παπανώτας κατέστησε σαφές ότι η αποχώρησή του από τον χώρο της τηλεόρασης είναι πλέον θέμα χρόνου, δηλώνοντας: «Εξάλλου εγώ θα αποχωρήσω από τον χώρο (με μεγάλη ανακούφιση) αν όχι αυτό το καλοκαίρι, το επόμενο… Προσβλέπω στην κατανόησή σας. Και σας ευχαριστώ».

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναδημοσιευτεί από οποιονδήποτε επιθυμεί, καθώς ο ίδιος δήλωσε: «ΥΓ. Όποιος θέλει να αναδημοσιεύσει το κείμενό μου, του το επιτρέπω. Και πάλι ευχαριστώ». Η απόφαση του Δημήτρη Παπανώτα αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο της τηλεόρασης, ενώ η αναφορά του σε «βαρύ πένθος» εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αιτία αυτής της προσωπικής του κατάστασης.

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