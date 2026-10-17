Food 17.10.2026

Πεινάς το βράδυ; 5 ιδανικές τροφές που δεν επηρεάζουν τη ζυγαριά σου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ξέχνα τις λιγούρες αργά το βράδυ και ανακάλυψε τις ιδανικές τροφές που θρέφουν τον οργανισμό σου όσο κοιμάσαι, χωρίς αλλαγές στη ζυγαριά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το βραδινό τσιμπολόγημα είναι εφικτό με σωστές επιλογές τροφίμων.
  • Το γιαούρτι με σπόρους, το cottage cheese με φρούτα, το smoothie πρωτεΐνης, το μήλο με βούτυρο ξηρών καρπών και οι ξηροί καρποί είναι καλές επιλογές.
  • Οι πρωτεΐνες βοηθούν στη διατήρηση μυϊκής μάζας και τον κορεσμό.
  • Οι φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά σταθεροποιούν το σάκχαρο και αποτρέπουν τις λιγούρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν πέφτει η νύχτα, η επιθυμία για κάτι γλυκό ή αλμυρό γίνεται συχνά ακατανίκητη. Τα πατατάκια, η σοκολάτα και τα μπισκότα μπορεί να προσφέρουν στιγμιαία ικανοποίηση, όμως φορτώνουν τον οργανισμό σου με περιττές θερμίδες και δυσκολεύουν την προσπάθειά σου να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή. Το σημαντικότερο είναι να γνωρίζεις ότι το βραδινό τσιμπολόγημα δεν είναι απαγορευτικό, αρκεί να κάνεις τις σωστές επιλογές.

vradino_spiti
Pexels

Αντί να αφήσεις την πείνα να διαταράξει τον ύπνο σου, μπορείς να επιλέξεις τροφές που ενισχύουν τον κορεσμό, προστατεύουν τη μυϊκή σου μάζα και κρατούν σταθερό το σάκχαρό σου μέχρι το πρωί. Καμία τροφή δεν καίει μαγικά το λίπος στον ύπνο σου, αλλά οι σωστοί συνδυασμοί βοηθούν τον μεταβολισμό σου να λειτουργήσει ιδανικά. Παρακάτω θα βρεις 5 εξαιρετικές επιλογές για να απολαμβάνεις το βραδινό σου σνακ χωρίς ενοχές.

Διάβασε επίσης: Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

1.Γιαούρτι με σπόρους τσία ή λιναρόσπορο

Ένας από τους καλύτερους συνδυασμούς για το βράδυ είναι το πλούσιο σε πρωτεΐνες γιαούρτι, εμπλουτισμένο με σπόρους τσία ή λιναρόσπορο. Η πρωτεΐνη βοηθάει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτι που είναι κρίσιμο για έναν δυνατό μεταβολισμό. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες από τους σπόρους σταθεροποιούν το σάκχαρο στο αίμα και διώχνουν μακριά τις βραδινές λιγούρες.

Γυναίκα απολαμβάνει ένα πλούσιο σε πρωτεΐνη πρωινό με μπανάνα, ξηρούς καρπούς και σπόρους, έτοιμο σε λίγα λεπτά.
Πηγή: Unsplash

2. Cottage cheese με κόκκινα φρούτα

Αν προτιμάς κάτι ελαφρύ αλλά χορταστικό, δοκίμασε cottage cheese ή τυρί quark συνοδευμένο με φρέσκα κόκκινα φρούτα. Το τυρί αυτό διαθέτει πρωτεΐνες βραδείας πέψης που θρέφουν τους μυς σου όλη τη νύχτα, βοηθώντας στην αποκατάστασή τους. Τα μούρα και τα κόκκινα φρούτα προσθέτουν φυτικές ίνες και ισχυρά αντιοξειδωτικά, χωρίς να σε επιβαρύνουν με περιττή ζάχαρη.

cottage_cheese
Pinterest

3. Ένα ελαφρύ smoothie πρωτεΐνης

Αν δεν έχεις όρεξη να μασάς αργά το βράδυ, ένα ρόφημα είναι η ιδανική λύση. Μπορείς να ετοιμάσεις ένα μικρό smoothie χτυπώντας σκόνη πρωτεΐνης με γάλα ή φυτικό ρόφημα σόγιας, προσθέτοντας υλικά πλούσια σε φυτικές ίνες. Θα πάρεις όλη την απαραίτητη πρωτεΐνη για τη μυϊκή σου αποκατάσταση, χωρίς να αισθάνεσαι το στομάχι σου βαρύ πέφτοντας στο κρεβάτι.

Ποτήρι με δροσερή κόκκινη γρανίτα, γαρνιρισμένη με βατόμουρο και ριγέ καλαμάκι.
Πηγή: Pexels

4. Φέτες μήλου με βούτυρο ξηρών καρπών

Ένα τραγανό μήλο κομμένο σε φέτες, συνοδευμένο από μία κουταλιά φυστικοβούτυρο ή βούτυρο αμυγδάλου, δημιουργεί ένα απολαυστικό και ισορροπημένο σνακ. Οι φυτικές ίνες του φρούτου συνεργάζονται τέλεια με τα καλά λιπαρά και την πρωτεΐνη των ξηρών καρπών, αποτρέποντας τις απότομες πτώσεις του σακχάρου που συχνά διαταράσσουν τον ύπνο σου.

mila_geuma
Pexels

5. Ξηροί καρποί με μια πηγή πρωτεΐνης

Μια μικρή χούφτα από αμύγδαλα, καρύδια ή φουντούκια, συνδυασμένη με ένα ποτήρι γάλα ή γιαούρτι, σου προσφέρει μια εξαιρετική λύση τελευταίας στιγμής. Οι ξηροί καρποί σου δίνουν ποιοτικά λιπαρά, ενώ σε συνδυασμό με την πρωτεΐνη δημιουργούν ένα χορταστικό πιάτο. Απλώς πρόσεξε την ποσότητα· μια μικρή μερίδα είναι αρκετή για να ηρεμήσει η πείνα σου.

Αμύγδαλα χυμένα από γυάλινο βάζο πάνω σε ρουστίκ ξύλινη επιφάνεια.
Unsplash

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

βάρος διατροφή φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Book hangover»: Η ψυχολογική εξήγηση πίσω από το συναισθηματικό κενό μόλις κλείνεις βίβλίο

«Book hangover»: Η ψυχολογική εξήγηση πίσω από το συναισθηματικό κενό μόλις κλείνεις βίβλίο

17.10.2026
Επόμενο
Πώς να μιλήσεις για όσα σε πληγώνουν στη σχέση σου χωρίς να βγουν τα «μαχαίρια»

Πώς να μιλήσεις για όσα σε πληγώνουν στη σχέση σου χωρίς να βγουν τα «μαχαίρια»

17.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πώς να μιλήσεις για όσα σε πληγώνουν στη σχέση σου χωρίς να βγουν τα «μαχαίρια»
Life

Πώς να μιλήσεις για όσα σε πληγώνουν στη σχέση σου χωρίς να βγουν τα «μαχαίρια»

17.10.2026
10 λάθη που κάνουμε στην αρχή μιας σχέσης
Life

10 λάθη που κάνουμε στην αρχή μιας σχέσης

17.10.2026
«Active recovery»: Η ήπια κίνηση που επισπεύδει τη μυϊκή ανάπλαση και σου χαρίζει ανάλαφρο σώμα
Fitness

«Active recovery»: Η ήπια κίνηση που επισπεύδει τη μυϊκή ανάπλαση και σου χαρίζει ανάλαφρο σώμα

17.10.2026
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις στην παραγγελία του καφέ σου
Life

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις στην παραγγελία του καφέ σου

17.10.2026
Τι είναι το «anti-blush» trend και γιατί το λατρεύει το TikTok
Beauty

Τι είναι το «anti-blush» trend και γιατί το λατρεύει το TikTok

17.10.2026
Η «μέθοδος του τριγώνου» θα κάνει τα ράφια σου να δείχνουν σαν από περιοδικό
Life

Η «μέθοδος του τριγώνου» θα κάνει τα ράφια σου να δείχνουν σαν από περιοδικό

17.10.2026
Πώς να φορέσεις το χρωματιστό δέρμα το φθινόπωρο σαν αληθινό fashion icon
Fashion

Πώς να φορέσεις το χρωματιστό δέρμα το φθινόπωρο σαν αληθινό fashion icon

17.10.2026
Γιατί η Gen Z μετατρέπει το άγχος και τις απογοητεύσεις της σε memes
Life

Γιατί η Gen Z μετατρέπει το άγχος και τις απογοητεύσεις της σε memes

16.10.2026
6 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύεις ποτέ κοντά στο παράθυρο
Life

6 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύεις ποτέ κοντά στο παράθυρο

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία