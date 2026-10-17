Fashion 17.10.2026

Πώς να φορέσεις το χρωματιστό δέρμα το φθινόπωρο σαν αληθινό fashion icon

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το χρωματιστό δέρμα αντικαθιστά τα κλασικά σκούρα χρώματα και αναδεικνύεται στο πιο hot fashion statement της σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το χρωματιστό δέρμα είναι η νέα τάση για το φθινόπωρο, προσφέροντας εναλλακτική στα κλασικά μαύρα και καφέ.
  • Δερμάτινα blazers σε έντονα χρώματα προσδίδουν μια πιο τολμηρή διάθεση σε κλασικές σιλουέτες.
  • Η δερμάτινη pencil φούστα σε ζωντανές αποχρώσεις ανανεώνει την παραδοσιακή εμφάνιση.
  • Χρωματιστά δερμάτινα παντελόνια και σορτς συνδυάζονται ευέλικτα για casual ή βραδινές εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή του δέρματος κάθε φθινόπωρο είναι τόσο προβλέψιμη όσο και η αλλαγή της σεζόν. Ακριβώς όπως το λινό κυριαρχεί το καλοκαίρι, έτσι και το δέρμα μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας τους πιο κρύους μήνες για πολύ καλό λόγο. Η υφή του αποπνέει μια πλούσια αίσθηση πολυτέλειας που ταιριάζει απόλυτα με τη θερμοκρασία που πέφτει, ενώ κομμάτια-σταθμοί όπως το moto jacket έχουν καθιερωθεί ως διαχρονικά staples.

https://www.instagram.com/petrovskka/
https://www.instagram.com/petrovskka/

Αν όμως έχεις βαρεθεί να φοράς τα ίδια μαύρα και καφέ ρούχα χρόνο με το χρόνο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τολμήσεις μια αλλαγή. Το χρωματιστό δέρμα κάνει δυναμική επανεμφάνιση σε απροσδόκητες αποχρώσεις, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν χάνεται ποτέ. Πλούσιο μπορντό, βαθύ πράσινο του δάσους, ζεστό κονιάκ και έντονο μπλε κοβαλτίου δίνουν νέα πνοή σε κλασικές σιλουέτες.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna έκλεψε τις εντυπώσεις στο Παρίσι: Το ανατρεπτικό style στην Εβδομάδα Μόδας που τράβηξε τα βλέμματα

1. Blazer

Το blazer αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Ενώ ένα αυστηρό μαύρο σακάκι φοριέται εξίσου καλά εντός και εκτός γραφείου, αυτή τη σεζόν δίνουμε χώρο σε επιλογές με περισσότερη προσωπικότητα. Ένα χρωματιστό δερμάτινο blazer διατηρεί τη δομημένη γραμμή του αλλά αποκτά μια πιο edgy διάθεση, λειτουργώντας ως το τέλειο πανωφόρι για τις φθινοπωρινές σας εξόδους.

dermatino_blazer
https://www.instagram.com/florecita.hsl/

2. Pencil φούστα

Με τις midi φούστες να πρωταγωνιστούν στις τάσεις, η δερμάτινη pencil φούστα επιστρέφει δυναμικά. Αντί για το κλασικό μαύρο, επέλεξε μια πιο ζωντανή απόχρωση όπως το μπλε ή το λαδί, η οποία δίνει αμέσως μια φρέσκια πινελιά σε μια κατά τα άλλα αυστηρή και παραδοσιακή σιλουέτα.

https://www.instagram.com/meliglezp/
https://www.instagram.com/meliglezp/

3. Παντελόνι

Για όσες προτιμούν ένα πιο χαλαρό και casual ντύσιμο, τα χρωματιστά δερμάτινα παντελόνια μπορεί να ακούγονται τολμηρά, αλλά είναι πιο ευέλικτα απ’ όσο νομίζεις. Ακόμη και οι πιο έντονες αποχρώσεις δείχνουν απίστευτα κομψές όταν συνδυάζονται με ένα άνετο, oversized πουλόβερ, δημιουργώντας την τέλεια αντίθεση για τις καθημερινές σας εμφανίσεις.

https://www.instagram.com/budinovskaya_ksenia/
https://www.instagram.com/budinovskaya_ksenia/

4. Σορτς με μπότες

Μην αποθηκεύετε τα σορτς σας επειδή απλά τελείωσε το καλοκαίρι. Ένα χρωματιστό δερμάτινο σορτς φορεμένο με ψηλές μπότες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για μια βραδινή έξοδο στις αρχές του φθινοπώρου, ενώ μόλις η θερμοκρασία πέσει αισθητά, ένα απλό καλσόν ολοκληρώνει ιδανικά το look.

https://www.instagram.com/geangelaboechat/
https://www.instagram.com/geangelaboechat/

5. Top και jeans

Αν ψάχνεις έναν πιο αναπάντεχο τρόπο να υιοθετήσετε την τάση, ένα statement δερμάτινο τοπ ή πουκάμισο κάνει όλη τη δουλειά για εσάς. Συνδύασέ το απλώς με το αγαπημένο σου τζιν παντελόνι και ένα ζευγάρι κομψά παπούτσια, και είστε έτοιμες να κλέψετε τις εντυπώσεις χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

https://www.instagram.com/oliviatps/
https://www.instagram.com/oliviatps/

Κεντρική Εικόνα: @marigladkaya

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Fashion fashion trend δέρμα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αν ψάχνεις το επόμενο burger spot σου στην Αθήνα, αυτά είναι 5 μέρη που αξίζει να δοκιμάσεις

Αν ψάχνεις το επόμενο burger spot σου στην Αθήνα, αυτά είναι 5 μέρη που αξίζει να δοκιμάσεις

17.10.2026
Επόμενο
Akylas & Νίκος Μίχας: Το «Party» που ένωσε 2 γενιές και έφερε την απόλυτη νοσταλγία

Akylas & Νίκος Μίχας: Το «Party» που ένωσε 2 γενιές και έφερε την απόλυτη νοσταλγία

17.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Active recovery»: Η ήπια κίνηση που επισπεύδει τη μυϊκή ανάπλαση και σου χαρίζει ανάλαφρο σώμα
Fitness

«Active recovery»: Η ήπια κίνηση που επισπεύδει τη μυϊκή ανάπλαση και σου χαρίζει ανάλαφρο σώμα

17.10.2026
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις στην παραγγελία του καφέ σου
Life

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνεις στην παραγγελία του καφέ σου

17.10.2026
Τι είναι το «anti-blush» trend και γιατί το λατρεύει το TikTok
Beauty

Τι είναι το «anti-blush» trend και γιατί το λατρεύει το TikTok

17.10.2026
Η «μέθοδος του τριγώνου» θα κάνει τα ράφια σου να δείχνουν σαν από περιοδικό
Life

Η «μέθοδος του τριγώνου» θα κάνει τα ράφια σου να δείχνουν σαν από περιοδικό

17.10.2026
Γιατί η Gen Z μετατρέπει το άγχος και τις απογοητεύσεις της σε memes
Life

Γιατί η Gen Z μετατρέπει το άγχος και τις απογοητεύσεις της σε memes

16.10.2026
6 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύεις ποτέ κοντά στο παράθυρο
Life

6 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύεις ποτέ κοντά στο παράθυρο

16.10.2026
Τα 5 ζώδια που αλλάζουν συμπεριφορά όταν πίνουν λίγο παραπάνω
Life

Τα 5 ζώδια που αλλάζουν συμπεριφορά όταν πίνουν λίγο παραπάνω

16.10.2026
3 έξυπνα tricks που αναβαθμίζουν το ταξίδι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία
Life

3 έξυπνα tricks που αναβαθμίζουν το ταξίδι σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

16.10.2026
Τα ρευματικά νοσήματα δεν επηρεάζουν μόνο τις αρθρώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζεις
Life

Τα ρευματικά νοσήματα δεν επηρεάζουν μόνο τις αρθρώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζεις

16.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Βαθύ χάσμα μεταξύ των «27» ηγετών – Προτροπή για μέτρα α λα καρτ στην ενέργεια – Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο