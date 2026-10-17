10 λάθη που κάνουμε στην αρχή μιας σχέσης

Το πρώτο διάστημα μιας σχέσης έχει ενθουσιασμό, προσμονή και λίγο άγχος, όμως κάποιες συμπεριφορές μπορεί να μπερδέψουν και εσένα και τον άλλον

Με μια ματιά Μην βιάζεσαι να ορίσεις τη σχέση, άφησε χρόνο να αναπτυχθεί φυσικά.

Απόφυγε την υπερανάλυση των μηνυμάτων, εστίασε στη συνολική συμπεριφορά του ατόμου.

Μην προσποιείσαι αδιαφορία, η αυθεντικότητα είναι πιο ελκυστική από τα παιχνίδια.

Διατήρησε τη ζωή σου, τα χόμπι και τους φίλους σου, μην αφήνεις τη σχέση να σε απορροφήσει πλήρως. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αρχή μιας σχέσης έχει κάτι που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Είναι εκείνο το διάστημα που περιμένεις να δεις το όνομά του στην οθόνη του κινητού σου, χαμογελάς χωρίς ιδιαίτερο λόγο όταν θυμάσαι την τελευταία σας συνάντηση και πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται τι μπορεί να σημαίνει ένα μήνυμα που, αν το έβλεπε ένας τρίτος, πιθανότατα θα έλεγε ότι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Είναι όμορφο, είναι συναρπαστικό και, ταυτόχρονα, μπορεί να σε κάνει να ξεχνάς λίγο τον εαυτό σου.

Γιατί όταν σου αρέσει πραγματικά κάποιος, θέλεις να πάνε όλα καλά. Και ακριβώς εκεί είναι που μπορεί να αρχίσεις να πιέζεις καταστάσεις, να αναλύεις υπερβολικά, να βιάζεσαι να μάθεις «πού πάει αυτό» ή να προσπαθείς να δείξεις ότι δεν σε νοιάζει τόσο, ενώ μέσα σου σε νοιάζει πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα; Μια γνωριμία που θα μπορούσε να εξελιχθεί όμορφα μπορεί να γεμίσει άγχος, προσδοκίες και περιττές παρεξηγήσεις. Και επειδή σχεδόν όλοι έχουμε κάνει τουλάχιστον ένα από αυτά τα λάθη στην αρχή μιας σχέσης, αξίζει να τα αναγνωρίσεις πριν σε παρασύρει ο ενθουσιασμός.

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1. Βιάζεσαι να βάλεις ταμπέλα στη σχέση

Μόλις περάσουν μερικά όμορφα ραντεβού, είναι πολύ εύκολο να αρχίσεις να σκέφτεσαι αν είστε πλέον «μαζί», αν βλέπει άλλους ανθρώπους, αν θεωρεί ότι είστε ζευγάρι και πότε ακριβώς θα γίνει αυτή η περίφημη συζήτηση. Το να θέλεις να ξέρεις πού βρίσκεσαι είναι απολύτως φυσιολογικό. Το πρόβλημα ξεκινά όταν προσπαθείς να αναγκάσεις μια καινούργια σχέση να αποκτήσει μορφή πριν προλάβεις να δεις αν πραγματικά σου ταιριάζει. Άφησε λίγο χώρο στη γνωριμία. Δεν χρειάζεται κάθε όμορφη στιγμή να μεταφράζεται αμέσως σε δέσμευση. Μερικές φορές το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να απολαύσεις αυτό που συμβαίνει, χωρίς να προσπαθείς από την πρώτη εβδομάδα να προβλέψεις το τέλος.

2. Αναλύεις κάθε μήνυμα σαν να κρύβει μυστικό κώδικα

«Γιατί έβαλε τελεία;» «Γιατί απάντησε μετά από δύο ώρες;» «Γιατί μου έγραψε “χαχα” και όχι “χαχαχα”;»

Κάπου εδώ χρειάζεται μια μικρή παύση. Όταν σου αρέσει κάποιος, ο εγκέφαλός σου μπορεί να μετατρέψει ένα απλό μήνυμα σε ολόκληρη υπόθεση. Όμως ένα καθυστερημένο μήνυμα δεν σημαίνει απαραίτητα μειωμένο ενδιαφέρον και μια σύντομη απάντηση δεν σημαίνει ότι ξαφνικά άλλαξαν τα συναισθήματά του. Αντί να προσπαθείς να διαβάσεις το ενδιαφέρον μέσα από κάθε λέξη, κοίτα τη συνολική συμπεριφορά. Σε αναζητά; Θέλει να σε βλέπει; Δείχνει ενδιαφέρον για τη ζωή σου; Κάνει χώρο για εσένα; Αυτά λένε συνήθως πολύ περισσότερα από ένα «καληνύχτα» χωρίς καρδούλα.

3. Προσπαθείς να δείξεις ότι δεν σε νοιάζει

Είναι ένα από τα πιο κλασικά λάθη στην αρχή μιας σχέσης. Σου αρέσει, αλλά αποφασίζεις να μην απαντήσεις αμέσως, επειδή δεν θέλεις να φανεί ότι περιμένεις πάνω από το κινητό. Θέλεις να τον δεις, αλλά λες «κάποια άλλη μέρα» για να μη φανείς διαθέσιμη. Χαίρεσαι που σου έστειλε, αλλά απαντάς όσο πιο ψυχρά γίνεται. Το να κρατάς τον δικό σου ρυθμό είναι υγιές. Το να υποδύεσαι όμως έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται, ενώ στην πραγματικότητα ενδιαφέρεσαι πολύ, μπορεί να δημιουργήσει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλεις. Δεν χρειάζεται να παίζεις παιχνίδια για να θεωρηθείς ενδιαφέρουσα. Το αυθεντικό ενδιαφέρον είναι πολύ πιο ελκυστικό από μια προσεκτικά μελετημένη αδιαφορία.

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4. Ξεχνάς τη ζωή που είχες πριν γνωρίσεις τον άλλον

Νέα σχέση, νέο ενδιαφέρον, νέα συναισθήματα και ξαφνικά όλα περιστρέφονται γύρω από έναν άνθρωπο. Ακυρώνεις μια έξοδο επειδή μπορεί να σου προτείνει να βρεθείτε. Αφήνεις στην άκρη τα χόμπι σου. Βλέπεις λιγότερο τους φίλους σου. Το πρόγραμμά σου αρχίζει να προσαρμόζεται αποκλειστικά στο δικό του. Το να θέλεις να περνάς χρόνο με κάποιον που σου αρέσει είναι υπέροχο. Δεν χρειάζεται όμως να μικρύνεις τον δικό σου κόσμο για να χωρέσει κάποιος καινούργιος μέσα σε αυτόν. Μια όμορφη σχέση δεν αντικαθιστά τη ζωή σου. Έρχεται και προσθέτει κάτι σε αυτή.

5. Κάνεις συγκρίσεις με τις προηγούμενες σχέσεις σου

«Ο πρώην μου έκανε αυτό.» «Σε μια προηγούμενη σχέση μου τα πράγματα ήταν διαφορετικά.» «Δεν θέλω να ξαναζήσω ό,τι έζησα τότε.»

Το παρελθόν είναι χρήσιμο όταν σε βοηθά να καταλάβεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Δεν είναι όμως δίκαιο να ζητάς από έναν καινούργιο άνθρωπο να πληρώσει για τα λάθη κάποιου προηγούμενου. Κάθε άνθρωπος και κάθε σχέση έχουν τη δική τους δυναμική. Αν ξεκινάς κάτι καινούργιο περιμένοντας ότι θα επαναληφθεί το παλιό, υπάρχει κίνδυνος να αντιδράς σε πράγματα που δεν έχουν συμβεί ακόμη.

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6. Προσπαθείς να γίνεις αυτό που πιστεύεις ότι θέλει

Σου αρέσει η πεζοπορία επειδή του αρέσει; Ξαφνικά αγαπάς την ίδια μουσική; Συμφωνείς με όλες τις απόψεις του; Κρύβεις πράγματα που πιστεύεις επειδή φοβάσαι μήπως δεν του αρέσουν; Η αρχή μιας σχέσης είναι ακριβώς η περίοδος κατά την οποία πρέπει να γνωρίσεις τον άλλον, αλλά και να αφήσεις εκείνον να γνωρίσει εσένα. Δεν χρειάζεται να παρουσιάσεις την πιο «τέλεια» εκδοχή του εαυτού σου. Αν μια σχέση πρόκειται να προχωρήσει, κάποια στιγμή θα φανεί ποια είσαι πραγματικά. Και είναι πολύ καλύτερο να σε αγαπήσει για αυτό που είσαι παρά για μια εκδοχή σου που δημιούργησες για να τον εντυπωσιάσεις.

7. Μιλάς υπερβολικά νωρίς για το μέλλον

Από το «τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο;» μπορείς πολύ εύκολα να βρεθείς να σκέφτεσαι «άραγε θα γνωρίσω τους γονείς του τα Χριστούγεννα;». Ο ενθουσιασμός έχει αυτή την ιδιότητα: σε κάνει να ταξιδεύεις μπροστά από τα γεγονότα. Φυσικά και είναι όμορφο να φαντάζεσαι πράγματα. Όμως μια σχέση χρειάζεται χρόνο για να δείξει τι πραγματικά είναι. Πριν αρχίσεις να σχεδιάζεις το μέλλον, δες πώς συμπεριφέρεται ο άλλος στο παρόν.

8. Αφήνεις μικρές ενοχλήσεις να μαζεύονται

Στην αρχή θέλεις όλα να είναι όμορφα. Δεν θέλεις να φανείς δύσκολη, απαιτητική ή υπερβολική. Έτσι, κάτι σε ενοχλεί και το αφήνεις. Μετά συμβαίνει ξανά και το αφήνεις πάλι. Μέχρι που μια μέρα ξεσπάς για κάτι που, στην πραγματικότητα, δεν ήταν ποτέ μόνο αυτό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις σοβαρή συζήτηση για κάθε μικροπράγμα. Σημαίνει όμως ότι καλό είναι να μάθεις από νωρίς να εκφράζεις αυτό που νιώθεις με ήρεμο τρόπο. Η επικοινωνία δεν αρχίζει όταν εμφανιστεί το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Χτίζεται μέσα από τα μικρά.

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9. Ψάχνεις συνεχώς επιβεβαίωση

«Με θέλει;» «Του αρέσω αρκετά;» «Γιατί δεν μου είπε ότι είμαι όμορφη σήμερα;»

Όταν η αυτοπεποίθησή σου εξαρτάται συνεχώς από την αντίδραση του άλλου, η νέα σχέση μπορεί να γίνει πηγή άγχους αντί για χαρά. Είναι ωραίο να νιώθεις ότι σε θέλει κάποιος. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι να ξέρεις εσύ τι αξίζεις, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα απαντά στα μηνύματά σου ή πόσο συχνά σου εκφράζει τον θαυμασμό του. Η επιβεβαίωση από τον σύντροφό σου είναι όμορφη. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την προσωπική σου ασφάλεια.

10. Ξεχνάς να δεις αν σου αρέσει ΕΣΕΝΑ πραγματικά ο άλλος

Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος από όλα. Στην αρχή μιας γνωριμίας μπορεί να είσαι τόσο απασχολημένη με το αν αρέσεις εσύ στον άλλον, που ξεχνάς να αναρωτηθείς αν σου αρέσει πραγματικά εκείνος. Σου αρέσει ο χαρακτήρας του; Νιώθεις άνετα μαζί του; Σε ακούει; Σέβεται τα όριά σου; Γελάτε μαζί; Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου; Σου αρέσει ο τρόπος που αισθάνεσαι όταν βρίσκεσαι δίπλα του; Γιατί μια σχέση δεν είναι μια εξέταση στην οποία προσπαθείς να πάρεις καλό βαθμό. Είναι μια γνωριμία δύο ανθρώπων που προσπαθούν να δουν αν μπορούν να δημιουργήσουν κάτι όμορφο μαζί.

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