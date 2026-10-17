Beauty 17.10.2026

Τι είναι το «anti-blush» trend και γιατί το λατρεύει το TikTok

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Η νέα τάση «anti-blush» στοχεύει σε πιο φυσικούς, ουδέτερους τόνους και απαλές υφές, αντικαθιστώντας τις υπερβολικές στρώσεις ρουζ
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το "anti-blush" trend στο TikTok προωθεί πιο απαλές, φυσικές αποχρώσεις ρουζ.
  • Αποτελεί αντίδραση στην υπερβολική εφαρμογή έντονου χρώματος ("blush blindness").
  • Στοχεύει στη δημιουργία φυσικού αποτελέσματος, συγχέοντας ρουζ και contouring.
  • Προτείνεται η επιλογή ρουζ 1-2 τόνους πιο ζεστό από την επιδερμίδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ρουζ έχει περάσει από μια τεράστια μεταμόρφωση το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας τον εαυτό του στο πιο δημοφιλές προϊόν μακιγιάζ της εποχής. Κορυφαία beauty brands έδωσαν νέα πνοή σε μια κατηγορία που μέχρι πρότινος κυριαρχούσε σε μορφή πούδρας. Οίκoι και εταιρείες όπως οι Merit, Rhode, Yves Saint Laurent, Milk Makeup, Prada, Armani, Refy και Sisley επαναπροσδιορίζουν το παιχνίδι, λανσάροντας καινοτόμες, κρεμώδεις φόρμουλες που λιώνουν στην επαφή με την επιδερμίδα.

chloe_blush_trend
https://www.instagram.com/chloe/?hl=el

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το κύμα δημοτικότητας του ρουζ, μια νέα αναπάντεχη τάση γεννήθηκε στο TikTok και προκαλεί αίσθηση: το λεγόμενο «anti-blush». Παρά το παράδοξο του ονόματός του, η αλήθεια είναι πολύ πιο λεπτή και καθησυχαστική για όσες δεν μπορούν να αποχωριστούν το αγαπημένο τους προϊόν. Η τάση αυτή δεν σηματοδοτεί την κατάργηση του ρουζ, αλλά τη στροφή μακριά από τις υπερβολικά έντονες, φούξια ή κόκκινες αποχρώσεις, προς πιο απαλούς και φυσικούς τόνους.

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Το τέλος του «blush blindness» και η άνοδος της διακριτικής κομψότητας

Το κίνημα του anti-blush λειτουργεί ως αντίδραση σε μια άλλη viral τάση των προηγούμενων μηνών, το γνωστό «blush blindness». Η συγκεκριμένη πρακτική συχνά οδηγούσε σε υπερβολική εφαρμογή έντονου χρώματος από τους κροτάφους μέχρι τα ζυγωματικά.

Μοντέλο περπατά στην πασαρέλα με ροζ σατέν φόρεμα και μεταλλικές λεπτομέρειες, στο πλαίσιο της επίδειξης Alexander McQueen SS27 στο Λονδίνο.
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el

Η φιλοσοφία πίσω από το anti-blush εστιάζει στη σύγχυση των ορίων ανάμεσα στο ρουζ και το contouring, δημιουργώντας ένα φυσικό αποτέλεσμα που σμιλεύει διακριτικά το πρόσωπο. Στην πράξη, εφαρμόζονται ουδέτερες αποχρώσεις στα υψηλά σημεία του προσώπου, ακολουθώντας τη λογική του «no-makeup makeup». Το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά απαλό και diffused, θυμίζοντας την αισθητική του K-Beauty που δίνει έμφαση στη φυσική φωτεινότητα.

Στιγμιότυπο από τη συλλογή Stella McCartney F/W 26-27 με 80's vibes και κομψά πλεκτά.
stellamccartney.com

Πώς να υιοθετήσετε την τάση

Για να πετύχετε αυτό το look, οι ειδικοί προτείνουν να επιλέξετε ένα ρουζ μία ή δύο αποχρώσεις πιο ζεστό από τον τόνο της επιδερμίδας σας. Αυτή ακριβώς η τεχνική κυριάρχησε στις πασαρέλες για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας, σε οίκους όπως οι Chloé, McQueen και Stella McCartney, όπου το μακιγιάζ επικεντρώθηκε σε μια αψεγάδιαστη, υγιή και αβίαστη όψη.

Κεντρική Εικόνα: @chloe

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